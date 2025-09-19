Obama, după suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel: „Libertatea de exprimare trebuie apărată indiferent dacă vorbitorii sunt susținători sau oponenți ai MAGA”

Fostul președinte american Barack Obama a criticat administrația Trump, după anunțul suspendării emisiunii Jimmy Kimmel Live, ca urmare a unor comentarii acide ale acestuia după asasinarea influencerului Charlie Kirk. Obama a scris, alături de un editorial publicat în The New York Times, că libertatea de exprimare trebuie apărată, indiferent cine este vorbitorul.

„Acest comentariu oferă o declarație clară și puternică a motivului pentru care libertatea de exprimare este în centrul democrației și trebuie apărată, indiferent dacă vorbitorul este Charlie Kirk sau Jimmy Kimmel, susținători sau oponenți ai MAGA”, a scris Obama.

This commentary offers a clear, powerful statement of why freedom of speech is at the heart of democracy and must be defended, whether the speaker is Charlie Kirk or Jimmy Kimmel, MAGA supporters or MAGA opponents. — Barack Obama (@BarackObama) September 19, 2025

Anterior, acesta a criticat administrația SUA, pe care o acuză că amenință companiile media, în cazul în care angajați ai lor critică politicile lui Donald Trump.

Ads

„După ani de zile în care s-a plâns de cultura anulării, administrația actuală a dus-o la un nivel nou și periculos, amenințând în mod constant cu măsuri de reglementare împotriva companiilor media, cu excepția cazului în care acestea pun tăcerea sau concediază reporterii și comentatorii pe care nu îi agreează”, a scris Obama pe X.

After years of complaining about cancel culture, the current administration has taken it to a new and dangerous level by routinely threatening regulatory action against media companies unless they muzzle or fire reporters and commentators it doesn’t like. https://t.co/uts7JpJZzN — Barack Obama (@BarackObama) September 18, 2025

Alături de postarea sa, Obama a atașat un editorial din New York Times, care vorbește despre magnitudinea amenințării emergente la adresa libertății de exprimare în Statele Unite.

Ads

„America este încă în stare de șoc după ce un asasin l-a ucis pe Charlie Kirk, un tânăr aflat în mijlocul unei dezbateri într-un campus universitar. Mă pot gândi la puține lucruri mai antitetice pluralismului sau democrației decât ideea că vorbele tale - chiar și cele mai controversate cuvinte - te pot costa viața.

Înrăutățind lucrurile, administrația Trump folosește moartea lui Kirk ca pretext pentru a amenința cu o represiune generală asupra adversarilor politici și culturali ai președintelui Trump. Pam Bondi, procurorul general, a apărut ca invitată la un podcast găzduit de Katie Miller și a promis că va viza discursurile pe care le consideră pline de ură, spunând: „Există libertatea de exprimare și apoi există discursul instigator la ură. Și nu există loc, mai ales acum, mai ales după ce s-a întâmplat cu Charlie.”

Avocații conservatori au petrecut ani de zile litigând pentru a proteja drepturile la liberă exprimare ale companiilor private, dar când o angajată de la Office Depot a refuzat să imprime postere care să promoveze o priveghi cu Kirk (ulterior a fost concediată), Bondi i-a spus lui Sean Hannity, gazda Fox News: „Dacă vrei să intri și să imprimi postere cu fotografiile lui Charlie pe ele pentru un priveghi, trebuie să-i lași să facă asta. Te putem urmări penal pentru asta”, scrie jurnalistul David French.

Ads

Acesta consideră că ambele afirmații au fost complet greșite și subliniază că nu există nicio excepție conform Primului Amendament pentru așa-numitul discurs instigator la ură, iar Curtea Supremă a decis recent, cu o majoritate de 6 la 3, că întreprinderile nu sunt, de fapt, obligate să creeze conținut expresiv care să le încalce valorile.

„Bondi și-a retras ulterior amenințarea de a-i urmări pe cei care se angajează în discursuri instigatoare la ură. (...) Cineva trebuie să-i spună lui Trump.În loc să o mustre pe Bondi, a dat volumul mai tare, spunându-i lui Jonathan Karl de la ABC că Bondi „probabil va ataca oameni ca tine” pentru că „ai multă ură în inimă”. De asemenea, s-a lăudat că a primit o despăgubire de 16 milioane de dolari de la ABC „pentru o formă de discurs instigator la ură”. A spus aceste cuvinte la câteva ore după ce a intentat un proces de 15 miliarde de dolari împotriva The New York Times, ca parte a unui efort evident (și fără succes) de a intimida The Times și de a-și schimba relatările pentru a-i face pe plac”, mai scrie jurnalistul.

Ads

French subliniază că, în același timp, vicepreședintele JD Vance i-a încurajat pe americani să-și raporteze concetățenii angajatorilor dacă aceștia sărbătoresc moartea lui Kirk online.

„Crede cineva cu adevărat că Vance crede în civilizație? Cu atât mai puțin Trump? Rețineți că Vance este omul care a spus în 2021: „Cred că poporul nostru urăște oamenii potriviți”, ca și cum ar exista vreo persoană „potrivită” pe care să o urăști. Poate cineva uita cum a promovat poveștile false despre imigranții haitieni care mănâncă animale de companie în Springfield, Ohio? Atacul împotriva discursului dizident nu se oprește niciodată. Brendan Carr, președintele Comisiei Federale de Comunicații, a fost intervievat în podcastul influencerului de dreapta Benny Johnson și a părut să amenințe cu amenzi sau să revoce licențele de difuzare pentru ceea ce a numit „distorsionarea știrilor” și l-a menționat în mod specific - dintre toți oamenii - pe Jimmy Kimmel. La câteva ore după declarațiile lui Carr, ABC a retras emisiunea lui Kimmel „pe termen nelimitat””, mai spune acesta.

Ads

Kimmel greșise ceva în emisiunea sa TV de noapte (...) însă greșelile unui comedian de emisiuni nocturne nu sunt un motiv pentru ca guvernul federal să intimideze o rețea de televiziune să-i anuleze emisiunea, mai spune French.

Acesta susține că asasinarea lui Kirk și represiunea multifrontală a lui Trump au loc pe fundalul scăderii sprijinului popular pentru libertatea de exprimare.

„Vineri, Kevin Wallsten, profesor de științe politice la Universitatea de Stat din California, Long Beach, a scris în The Wall Street Journal despre concluziile tulburătoare ale unui studiu pe care l-a realizat. Din fericire, Wallsten a descoperit că aproape 80% dintre americani încă mai cred că violența nu este „niciodată acceptabilă” pentru a opri libertatea de exprimare. Din păcate, acest procent scade în fiecare generație - 93% dintre baby boomers și 86% dintre generația X resping violența, dar doar 71% dintre mileniali și 58% dintre generația Z sunt de acord”.

Ads