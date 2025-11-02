Obama se dezice de atitudinea discretă și susține un candidat democrat. L-a sunat și s-a oferit să îl consilieze. „Campania ta a fost impresionantă”

Fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă, 1 noiembrie, pe Zohran Mamdani, tânărul şi surprinzătorul candidat socialist-democratic la Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-l consilieze dacă va câştiga alegerile, lăudându-i campania, în care este favorit.

Apelul telefonic, despre care a informat pentru prima dată The New York Times, a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al lui Mamdani.

„Zohran Mamdani a apreciat cuvintele de sprijin ale preşedintelui Obama şi conversaţia lor despre importanţa introducerii unui nou tip de politică în oraşul nostru”, a declarat Dora Pekec, purtătoarea de cuvânt al lui Mamdani.

Apelul telefonic privat, de aproximativ 30 de minute, care nu a fost relatat anterior, a fost descris de două persoane care au participat sau au fost informate imediat despre cele spuse. Acestea au vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie conversația privată, scria The New York Times.

Obama a declarat că vrea să fie implicat în succesul lui Mamdani după alegerile de marți. Au discutat despre provocările legate de angajarea unei noi administrații și de construirea unui aparat capabil să pună în aplicare agenda lui Mamdani privind accesibilitatea locuințelor în oraș, au spus sursele.

Motivația fostului președinte în ajunul unor alegeri controversate este remarcabilă, având în vedere cât de divizată a fost establishmentul democrat în legătură cu Mamdani și rolul pe care Obama îl joacă încă în partid.

Ads

Obama a vorbit cu admirație despre modul în care Mamdani și-a condus campania, minimalizând propriile sale greșeli politice din trecut și remarcând cât de puține a făcut Mamdani sub o lumină atât de puternică.

„Campania dumneavoastră a fost impresionantă de urmărit”, i-a spus Obama lui Mamdani, potrivit surselor.

Obama nu l-a susținut oficial pe Mamdani, în conformitate cu practica sa generală de a evita orice intervenție în cursele municipale de când a părăsit funcția. Însă apelul telefonic - al doilea dintre cei doi bărbați de la alegerile primare democrate - reprezintă un semnal important al sprijinului acordat domnului Obama, în timp ce alți lideri din Partidul Democrat au păstrat o distanță palpabilă față de domnul Mamdani, socialistul democrat în vârstă de 34 de ani.

În vârstă de 34 de ani, născut în Uganda, Zohran Mamdani, membru în Congresul statului New York, se află cu mult în faţa principalului său rival, fostul guvernator Andrew Cuomo, în sondajele pentru alegerile generale din 4 noiembrie.

Ads

Cuomo candidează ca independent după ce a pierdut în faţa lui Mamdani în alegerile primare democrate.

Fondatorul organizației caritabile Guardian Angels, Curtis Sliwa, este contracandidatul republican.

Mamdani i-a luat prin surprindere pe observatorii politici, când în vară a obţinut o victorie convingătoare în alegerile primare ale democraţilor. De atunci, candidatura sa a câştigat sprijinul unor membri de seamă ai partidului, precum fosta vicepreşedintă Kamala Harris şi guvernatoarea New York-ului Kathy Hochul, şi a primit un flux constant de sprijin financiar din partea micilor donatori.

Politicile propuse de Mamdani variază de la majorarea impozitelor pentru cei mai bogaţi din New York şi creşterea impozitului pe profit la îngheţarea chiriilor stabilizate pentru apartamente şi creşterea numărului de locuinţe subvenţionate de stat, ceea ce stârneşte îngrijorarea comunităţii financiare că va avea de suferit competitivitatea capitalei financiare a SUA.

Ads

Ascensiunea sa prezintă atât riscuri, cât şi avantaje pentru Partidul Democrat la nivel naţional, care recunoaşte necesitatea de a atrage votanţii tineri, dar ar putea deveni mai vulnerabil la atacurile republicanilor din cauza criticilor lui Mamdani la adresa Israelului şi a socialismului său democratic.

Sâmbătă, Obama a participat la un miting alături de candidata democrată la funcţia de guvernator al New Jersey, Mikie Sherrill, care se află într-o cursă strânsă cu republicanul Jack Ciattarelli. El a participat, de asemenea, la un miting pentru candidata democrată la funcţia de guvernator al Virginiei, Abigail Spanberger, ocazii cu care a criticat politicile administraţiei Trump.

Ads