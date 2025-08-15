Bărbat arestat la Washington după ce a aruncat cu un sandvici într-un agent federal. Riscă până la un an de închisoare VIDEO

Autor: Silvia Salcie
Joi, 14 August 2025, ora 23:18
281 citiri
Bărbat arestat la Washington după ce a aruncat cu un sandvici într-un agent federal. Riscă până la un an de închisoare VIDEO
Bărbatul care a aruncta sandviicul FOTO / captură video X Figgdimension

Un bărbat care a aruncat cu un sandvici într-un agent al Vămii şi Protecţiei Frontierelor, la Washington, a fost arestat şi riscă să fie condamnat la până un an de închisoare, scrie presa americană.

Scena, filmată şi difuzată pe reţele de socializare, îl surprinde pe bărbat care ”atacă” verbal un grup de agenţi federali aflaţi în patrulare, strigând ”ruşine” şi ”fascişti”, după care se apropie de ei.

El aruncă apoi cu sandviciul ambalat către pieptul unui agent, după care încearcă să fugă.

A fost prins câţiva metri mai departe.

Potrivit unei plângeri depuse de către o agentă de poliţie, citată de cotidianul britanic The Guardian, inculpatul a strigat ”Fuck you! Bandă de fascişti! De ce sunteţi aici? Nu vreu să vă văd în oraşul meu”.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a recunoscut, într-un interogatoriu, acuzaţiile formulate împotriva sa, potrivit ABC News.

Acest incident intervine în contextul unei consolidări a prezenţei agenţilor federali în oraş, anunţată de către preşedintele republican Donald Trump.

Locatarul Casei Albe a declarat starea de urgenţă în domeniul securităţii publice.

O membră a Consiliului Districtului Columbia, Brooke Pinto, preşedinta Comisiei însărcinate cu Afaceri Judiciare şi Securitate Publică, şi-a exprimat regretul faţă de aceste dispoziţii.

”Asta dă imaginea unui oraş care nu este al meu şi care nu corespunde experienţei marii majorităţi a locuitorilor şi vizitatorilor Districtului”, a declarat ea ABC News.

Procurorul general al Washington D.C., Brian Schwalb, consideră că ”nu există o urgenţă criminală în District” şi respinge aceste măsuri drept ”fără precedent, inutile şi ilegale”.

”Crimele violente au atins la Washington cel mai scăzut nivel istoric de 30 de ani anul trecut şi au scăzut cu 26% de la începutul anului”, a subliniat el pe X.

Oligarhul fugar Ilan Șor, pedepsit de SUA. Mai multe companii controlate de el, sub sancțiunile Departamentului Trezoreriei americane
Oligarhul fugar Ilan Șor, pedepsit de SUA. Mai multe companii controlate de el, sub sancțiunile Departamentului Trezoreriei americane
Presa din Republica Moldova a anunțat joi, 14 august, că Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva companiilor A7, A71 și A7 Agent, controlate de oligarhul fugar Ilan Șor și de...
Cabinetul Trump, cel mai bogat Executiv din istoria SUA. Portretele celor mai avuți oameni ai președintelui SUA
Cabinetul Trump, cel mai bogat Executiv din istoria SUA. Portretele celor mai avuți oameni ai președintelui SUA
Cabinetul prezidențial al lui Donald Trump, care a revenit la Casa Albă în urma alegerilor din 2024, este oficial cel mai bogat din istoria Statelor Unite. Componența sa – dominată de foști...
#SUA, #Capitala, #Trump, #inchisoare , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: "Imi doresc ca acest incident sa fie o lectie"
Digi24.ro
Pensia pe care statul roman o plateste unui cetatean care a lucrat doar o zi
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata Germaniei comandă noi rachete TAURUS pentru prima dată în ultimii 15 ani. Se are în vedere și achiziționarea unei versiuni modernizate
  2. Oligarhul fugar Ilan Șor, pedepsit de SUA. Mai multe companii controlate de el, sub sancțiunile Departamentului Trezoreriei americane
  3. Cum folosesc piloții ucraineni elicopterele Mi-8 echipate cu mitraliera americană Minigun pentru a doborî drone Shahed
  4. Cu o zi înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska, Ucraina a anunțat că frontul de est s-a stabilizat. "Rezistă cu încredere"
  5. Bărbat arestat la Washington după ce a aruncat cu un sandvici într-un agent federal. Riscă până la un an de închisoare VIDEO
  6. Chiar înainte de summitul din Alaska, Putin redesenează ordinea globală după bunul său plac. O ANALIZĂ a publicației Washington Post
  7. Mezinul lui Ramzan Kadîrov, semifinalist la "Cecenii au talent". A urcat pe scenă cu un pistol de aur la centură VIDEO
  8. Cabinetul Trump, cel mai bogat Executiv din istoria SUA. Portretele celor mai avuți oameni ai președintelui SUA
  9. Linia de apărare a nordului Donbasului, în pragul colapsului. Avertismentul unui expert militar ucrainean
  10. Represiune fără limite în Rusia. Organizația Reporteri Fără Frontiere, declarată ”indezirabilă” de către Ministerul Justiției