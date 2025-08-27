Ce a pățit un bărbat care a elaborat un plan diabolic pentru a scăpa de familia sa. Acesta își înscenase moartea pentru a fugi cu o femeie VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 27 August 2025, ora 10:34
137 citiri
Ryan Borgwardt a fost condamnat după ce și-a înscenat moartea FOTO Captură video Youtube FOX6 News Milwaukee

Un bărbat din Wisconsin care și-a înscenat moartea într-un accident de caiac și și-a părăsit soția și cei trei copii pentru a se întâlni cu o femeie în Georgia a fost condamnat marți pentru obstrucționarea justiției și condamnat la 89 de zile de închisoare - timpul în care a reușit să inducă în eroare forțele de ordine cu privire la locul unde se află.

Pedeapsa dată lui Ryan Borgwardt a fost aproape de două ori mai lungă decât cea recomandată în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii.

„A obstrucționat ancheta timp de 89 de zile. Pedeapsa reflectă exact acest lucru”, a spus judecătorul, potrivit CNN.

Borgwardt, în vârstă de 45 de ani, a pledat inițial nevinovat pentru contravenția care a rezultat din evadarea sa elaborată din țară în august anul trecut. Dar, în baza acordului de recunoaștere a vinovăției dezvăluit marți, Borgwardt și-a schimbat pledoaria în necontestare și a fost de acord să plătească 30.000 de dolari despăgubiri forțelor de ordine pentru a acoperi cheltuielile pentru a-l localiza. O pledoarie necontestare nu este o recunoaștere a vinovăției, ci este tratată ca atare în scopul pronunțării sentinței.

„Regret profund acțiunile pe care le-am făcut în acea noapte și toată durerea pe care am provocat-o familiei și prietenilor mei”, a declarat Borgwardt în instanță înainte de a fi condamnat.

Procurorii i-au cerut judecătorului Mark Slate, din districtul Green Lake, să-l condamne pe Borgwardt la doar 45 de zile de închisoare. Însă judecătorul aproape a dublat pedeapsa, condamnându-l la 89 de zile - același număr de zile de când a fost declarat dispărut până când departamentul șerifului a luat legătura cu el în străinătate, a spus judecătorul.

Pedeapsa mai lungă poate servi drept factor de descurajare pentru oricine altcineva care s-ar putea gândi să-și însceneze moartea și să inducă în eroare forțele de ordine, a spus judecătorul.

Borgwardt a fost raportat dispărut pe 12 august 2024, după ce i-a spus soției sale cu o seară înainte că face caiac pe Green Lake, la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de Milwaukee.

Dispariția sa a fost investigată inițial ca posibil înec. Dar, după ce anchetatorii nu au reușit să-i găsească trupul în urma unei căutări de 58 de zile, căutările s-au extins. Indicii ulterioare, inclusiv faptul că a obținut un nou pașaport cu trei luni înainte de dispariție, i-au determinat pe anchetatori să speculeze că Borgwardt și-a înscenat moartea pentru a se întâlni cu o femeie din Uzbekistan cu care comunicase.

Ancheta l-a contactat pe Borgwardt în noiembrie și l-au convins să se întoarcă în SUA în decembrie. S-a predat și a fost acuzat că a obstrucționat căutarea cadavrului său. Soția sa, cu care a fost căsătorit timp de 22 de ani, a divorțat de el patru luni mai târziu.

Conform plângerii penale, Borgwardt a călătorit 80 de kilometri de casa familiei sale din Watertown până la Green Lake pe 11 august 2024. În timpul nopții, și-a răsturnat caiacul pe lac, a vâslit înapoi la țărm într-o plută gonflabilă pe care a adus-o cu el - aruncându-și actul de identitate în lac pe parcurs - și a mers cu o bicicletă electrică 112 kilometri până la Madison. De acolo, a luat un autobuz spre Toronto, a zburat la Paris și apoi „într-o țară din Asia”, înainte de a ateriza în țara europeană Georgia, conform plângerii penale.

El le-a spus anchetatorilor că o femeie l-a luat și au petrecut câteva zile într-un hotel înainte ca el să se stabilească în Georgia, conform plângerii.

„Întregul său plan de a-și înscena moartea pentru a-și devasta familia în scopul de a-și servi propriile dorințe egoiste se baza pe moartea sa în lac și inducerea ideii morții sale către lume”, a declarat procurorul districtual al comitatului Green Lake, Gerise LaSpisa, înainte de pronunțarea sentinței.

Ea a menționat că acesta a încheiat o poliță de asigurare de viață, a solicitat un pașaport de înlocuire și și-a anulat vasectomia înainte de a-și înscena moartea pentru a întâlni o femeie pe care o cunoscuse online cu doar câteva luni înainte.

„Inculpatul nu s-a bazat pe determinarea și dedicarea forțelor de ordine”, a spus LaSpisa.

Avocatul lui Borgwardt, Erik Johnson, a declarat că Borgwardt „regretă profund” acțiunile sale și că s-a întors în țară „pentru a se repara”. El a menționat că Borgwardt a plătit despăgubirile de 30.000 de dolari săptămâna trecută.

