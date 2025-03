Times Square, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice la nivel mondial, a fost martora unui atac șocant. Un bărbat de 45 de ani a fost incendiat duminică, 16 martie, în plină stradă, sub privirile stupefiate ale trecătorilor. Agresorul a fugit imediat după incident, ceea ce a dus la o amplă operațiune a poliției pentru a-l identifica și captura.

Conform publicației Mirror, incidentul a avut loc în jurul orei 4 dimineața, când victima și atacatorul ar fi purtat o discuție lângă un stand de mâncare stradală. Conform surselor, victima a intrat pentru scurt timp într-un club din apropiere, iar la ieșire, suspectul ar fi luat un obiect de la acel stand și l-ar fi folosit ca material inflamabil pentru a-l incendia, scrie observatornews.ro.

Martorii au fost șocați când au văzut victima alergând cu hainele în flăcări pe o distanță de aproximativ 30 de metri, până când un trecător a intervenit, sărind dintr-o mașină pentru a stinge flăcările cu un extinctor cu pulbere.

Pompierii, care au ajuns rapid la locul incidentului, au acordat îngrijiri victimei, care prezenta arsuri vizibile pe față, gât, piept și brațe. Imaginile surprinse imediat după atac îl arată pe bărbat plimbându-se pe trotuar fără cămașă, fiind însoțit de pompieri către ambulanță.

Poliția din New York a demarat o anchetă pentru a-l identifica pe suspect. O primă teorie sugerează că agresorul ar fi folosit conținutul unei sticle de tequila Patron găsite la locul incidentului pentru a provoca incendiul, însă investigațiile recente indică faptul că această ipoteză nu mai este considerată viabilă.

🚨 #Crime News: Horrific: Man Set Ablaze in Times Square—NYPD Hunts Arsonist!

Horrific: Man Set Ablaze in Times Square—NYPD Hunts Arsonist! Early Sunday, a 45-yr-old was doused with accelerant from a Patron tequila bottle & lit on fire at W. 41st & Broadway. Video shows him… pic.twitter.com/zaG5lVSMCT