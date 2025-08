Bărbat pus sub acuzare pentru că a amplasat 7 dispozitive explozive în New York. Câți ani de închisoare riscă VIDEO FOTO

Un bărbat de 55 de ani a fost pus sub acuzare marți, 22 iulie, la New York, pentru că a vizat diferite locuri din metropola americană amplasând explozibili în special pe acoperișurile unor clădiri din Manhattan și pe liniile de metrou de pe podul Williamsburg, potrivit actului de acuzare dezvăluit de Biroul Procurorului Statelor Unite pentru districtul sudic al statului New York, relatează AFP.

Bărbatul, care se numește Michael Gann, locuiește în Inwood, Virginia de Vest. El a comandat online precursori chimici care pot fi combinați pentru a crea un amestec exploziv și a fabricat în total șapte dispozitive explozive improvizate.

Autoritățile federale îl acuză că a lansat trei dispozitive explozive artizanale de pe podul Williamsburg, punctul de trecere între Manhattan și Brooklyn, la sfârșitul lunii mai. Unul dintre aceste dispozitive ar fi aterizat pe liniile de metrou, iar alte două în East River.

Unul dintre dispozitivele amplasate pe acoperișul unei clădiri din cartierul SoHo „conținea aproximativ 30 de grame de pulbere explozivă, adică de aproximativ 600 de ori limita legală pentru artificiile destinate publicului larg”.

Autoritățile nu au comunicat nimic despre posibilele sale motivații, dar într-un mesaj postat la sfârșitul lunii martie pe X, în contextul tensiunilor legate de protestele anti-imigranți din New York, Michael Gann se adresa președintelui american pentru a deplânge lipsa unui zid la frontieră și sugerează, în mod alarmant, ideea de a bombarda orașul în fața a ceea ce el descria ca fiind un aflux neîncetat de imigranți.

Michael Gann allegedly stockpiled homemade explosives and traveled to New York City with these deadly devices. Thanks to the investigative work and swift action of the NYPD and our partners in the Joint Terrorism Taskforce, we were able to intervene before he caused any harm. pic.twitter.com/R0XHxr7EHe — NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) July 23, 2025

Înainte de arestare, suspectul a efectuat numeroase căutări pe internet cu privire la explozivi și arme de foc. „Cine vrea să iasă să mă joc de parcă nu ar exista ziua de mâine?”, a scris el pe contul său de Instagram cu câteva ore înainte de a fi arestat în SoHo cu un dispozitiv exploziv asupra sa, potrivit actului de acuzare.

Arestat pe 5 iunie, Michael Gann este acuzat de tentativă de distrugere a bunurilor cu ajutorul explozibililor, transport de materiale explozive și deținere ilegală de dispozitive de distrugere. Dacă va fi găsit vinovat pentru cele trei capete de acuzare, el riscă o pedeapsă maximă de 40 de ani de închisoare.

Michael Gann, 55, of Inwood, New York, has been charged with manufacturing at least seven improvised explosive devices (IEDs) & stashing them across Manhattan. Gann allegedly threw one IED onto the Williamsburg Bridge subway tracks & hoarded at least five IEDs, some with shotgun… pic.twitter.com/YIhaVFVPXx — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) July 23, 2025

