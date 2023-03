Intervenție ca în filme pentru prinderea unui bărbat urmărit de FBI. Un polițist a coborât în rapel pe un zgârie-nori VIDEO

New-yorkezii au asistat la scene desprinse parcă din filmele de acțiune după ce un un bărbat, urmărit de FBI, a amenintat că se aruncă de la etajul 31 al unei clădiri.

Evenimentul a avut loc în Midtown, miercuri dimineață.

Alertați de martori, ofițerii NYPD au ajuns în cea mai mare grabă la fața locului. Bărbatul stătea pe marginea unei ferestre de la etajul 31 al CitySpire, o clădire care are, în total, 72 de etaje.

Bărbatul, identificat ca fiind Ian Mitchell, în vârstă de 35 de ani, amenința că își ia va lua viața.

”A fost căutat acolo de FBI și, în loc să se predea, s-a gândit să-și ia viața”, a declarat șeful NYPD, Jeffrey Maddrey, potrivit Adevărul.

Negociatorii au încercat aproximativ opt ore să-l convingă pe bărbat să se predea. Pentru că nu l-au convins, o echipă de ofițeri ai poliției a decis să îl salveze, mergând în locul în care acesta se afla. În timp ce mai mulți membri ai echipajului au intrat în apartament, detectivul James Tobin a coborât în rapel de la etajul 32 și a blocat tocul ferestrei. Atunci, un coleg de-al său, aflat în interior, l-a prins pe Mitchell și l-a tras în apartament.

Imaginile cu momentul intervenției, postate pe Twitter de comisarul NYPD Keechant Sewell, au devenit virale pe internet.

The Emergency Service Unit rises and rappels to the challenges across this city, they are everything that we need them to be when needed and today was no exception.

Another example of courage and heroism from your NYPD. pic.twitter.com/MkSPsrgy9d