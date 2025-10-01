Biblioteca Prezidențială Donald J. Trump va fi construită în centrul orașului Miami și ”va fi vizibilă de la kilometri întregi în Atlantic”. Imagini cu locul unde se va ridica clădirea VIDEO

Autor: Silvia Salcie
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 11:16
188 citiri

Una dintre cărțile scrise despre Trump FOTO / Hepta

Statul Florida a aprobat un plan privind donarea unui teren situat în apropierea centrului orașului Miami pe care urmează să fie construită Biblioteca Prezidențială Donald J. Trump, a declarat marți guvernatorul Ron DeSantis, relatează Reuters și EFE.

Proprietatea are o valoare estimată de circa 66 de milioane de dolari, potrivit informațiilor din presă, însă s-ar putea vinde cu cel puțin 360 de milioane de dolari, a relatat cotidianul The New York Times, citând un consultant imobiliar.

Terenul, care măsoară aproximativ 10.000 de metri pătrați, este folosit în prezent ca parcare pentru angajații din Campusul Wolfson al Colegiului Miami Dade. El se află lângă Turnul Libertății, care a servit drept centru pentru refugiații cubanezi în anii 1960 și 1970.

DeSantis a declarat că biblioteca va fi un lucru bun pentru Miami și pentru Florida, adăugând că niciun alt stat nu a susținut agenda lui Trump așa cum a făcut-o Florida.

'Niciun monument nu poate surprinde pe deplin amploarea moștenirii tatălui meu, însă această bibliotecă va reprezenta un omagiu adus liderului care a remodelat istoria și a restaurat puterea Americii', a declarat Eric Trump, președintele fundației bibliotecii.

'Odată finalizată, Biblioteca Prezidențială Donald J. Trump va fi vizibilă de la kilometri întregi în Atlantic, un punct de reper important al orașului Miami și un omagiu durabil adus realizărilor pe care tatăl meu continuă să le facă pentru această națiune', a mai spus el.

Bibliotecile prezidențiale sunt folosite pentru păstrarea de documente, înregistrări și alte materiale istorice ale președinților SUA după ce aceștia și-au încheiat mandatul. Ele fac parte dintr-un sistem administrat de Arhivele Naționale și uneori găzduiesc expoziții legate de președinte.

Bibliotecile sunt în mod obișnuit stabilite în statul de origine al unui președinte. Deși Trump este din New York, el și-a mutat reședința oficială în statul Florida în 2019, petrecându-și o mare parte din timp la Mar-a-Lago, reședința sa aflată pe o insulă în Palm Beach.

