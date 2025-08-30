Fostul președinte american, Bill Clinton, are o stare de sănătate fragilă. A fost surprins cu un defibrilator în apropiere

Bill Clinton, fostul președinte al Statelor Unite, în vârstă de 79 de ani, a stârnit noi îngrijorări legate de sănătatea sa după ce a fost văzut la aeroportul din Hamptons alături de soția sa, Hillary, având un defibrilator portabil la îndemână. Cuplul a fost surprins în timp ce transporta o unitate medicală Propaq MD Air Medical Bag – un dispozitiv ușor de transportat, folosit pentru monitorizarea vitalității și administrarea de șocuri electrice în caz de urgență, scrie Daily Mail.

Clinton, care a avut anterior probleme serioase de sănătate cardiacă, inclusiv un atac de cord care a necesitat o operație de bypass în 2004, a stârnit neliniște în rândul celor care îl urmăresc. Fostul președinte a ieșit dintr-un vehicul îmbrăcat într-un sacou albastru și purtând pe cap o pălărie bej, fiind însoțit de echipa sa de securitate până la avion. Hillary, fost secretar de stat, l-a însoțit, purtând o geacă neagră peste un costum albastru.

Bill Clinton has now revealed his health is slipping again after he and Hillary were seen leaving the Hamptons with a defibrillator in hand. The device, capable of shocking the heart back into rhythm, is a tool reserved for life-or-death moments. Is the end near for the… pic.twitter.com/RlDH6GTxW9 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 29, 2025

O istorie medicală care ridică semne de întrebare

În ultimii ani, sănătatea lui Bill Clinton a devenit un subiect de interes public constant, pe măsură ce acesta a îmbătrânit vizibil. Anul trecut, fostul președinte a fost spitalizat în ajunul Crăciunului, fiind tratat pentru gripă. La acea vreme, Clinton a fost internat la spitalul MedStar Georgetown University din Washington, D.C., unde a fost supus unor teste suplimentare după ce a dezvoltat febră. Ulterior, purtătorul său de cuvânt, Angel Urena, a anunțat că Clinton a fost externat și se află în stare bună, mulțumind echipei medicale pentru îngrijirile oferite.

De asemenea, în 2021, fostul lider american a avut o altă problemă de sănătate majoră, fiind spitalizat din cauza unei infecții urologice care a ajuns să-i afecteze sângele.

O viață marcată de probleme cardiace

În 2004, la doar câțiva ani după ce a părăsit Casa Albă, Clinton a suferit un bypass coronarian cvadruplu, după ce medicii au constatat că avea un blocaj de aproape 100% în unele dintre arterele sale. A reușit să evite astfel un atac de cord major. Ulterior, în 2010, a resimțit din nou dureri în piept și a fost internat la spitalul din New York, unde a primit un stent într-o arteră, o procedură standard în cazuri de acest tip.

În ultima perioadă, soții Clinton au fost din nou în centrul atenției, fiind citați să depună mărturie în cadrul unei anchete parlamentare privind gestionarea cazului Jeffrey Epstein. Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților i-a chemat pe cei doi pentru a răspunde cu privire la legăturile lor cu finanțatorul controversat, însă nici Bill și nici Hillary nu sunt sub anchetă oficială.

Bill Clinton a recunoscut în memorii că a zburat în mai multe rânduri cu avionul privat al lui Epstein, însă a subliniat că nu a știut de infracțiunile comise de acesta.

