Fostul președinte american, Bill Clinton, are o stare de sănătate fragilă. A fost surprins cu un defibrilator în apropiere

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 30 August 2025, ora 14:51
969 citiri
Fostul președinte american, Bill Clinton, are o stare de sănătate fragilă. A fost surprins cu un defibrilator în apropiere
Soții Clinton pe aeroportul din Hamptond/ FOTO:X/RealAF Patriot @RealAF_Patriot

Bill Clinton, fostul președinte al Statelor Unite, în vârstă de 79 de ani, a stârnit noi îngrijorări legate de sănătatea sa după ce a fost văzut la aeroportul din Hamptons alături de soția sa, Hillary, având un defibrilator portabil la îndemână. Cuplul a fost surprins în timp ce transporta o unitate medicală Propaq MD Air Medical Bag – un dispozitiv ușor de transportat, folosit pentru monitorizarea vitalității și administrarea de șocuri electrice în caz de urgență, scrie Daily Mail.

Clinton, care a avut anterior probleme serioase de sănătate cardiacă, inclusiv un atac de cord care a necesitat o operație de bypass în 2004, a stârnit neliniște în rândul celor care îl urmăresc. Fostul președinte a ieșit dintr-un vehicul îmbrăcat într-un sacou albastru și purtând pe cap o pălărie bej, fiind însoțit de echipa sa de securitate până la avion. Hillary, fost secretar de stat, l-a însoțit, purtând o geacă neagră peste un costum albastru.

O istorie medicală care ridică semne de întrebare

În ultimii ani, sănătatea lui Bill Clinton a devenit un subiect de interes public constant, pe măsură ce acesta a îmbătrânit vizibil. Anul trecut, fostul președinte a fost spitalizat în ajunul Crăciunului, fiind tratat pentru gripă. La acea vreme, Clinton a fost internat la spitalul MedStar Georgetown University din Washington, D.C., unde a fost supus unor teste suplimentare după ce a dezvoltat febră. Ulterior, purtătorul său de cuvânt, Angel Urena, a anunțat că Clinton a fost externat și se află în stare bună, mulțumind echipei medicale pentru îngrijirile oferite.

De asemenea, în 2021, fostul lider american a avut o altă problemă de sănătate majoră, fiind spitalizat din cauza unei infecții urologice care a ajuns să-i afecteze sângele.

O viață marcată de probleme cardiace

În 2004, la doar câțiva ani după ce a părăsit Casa Albă, Clinton a suferit un bypass coronarian cvadruplu, după ce medicii au constatat că avea un blocaj de aproape 100% în unele dintre arterele sale. A reușit să evite astfel un atac de cord major. Ulterior, în 2010, a resimțit din nou dureri în piept și a fost internat la spitalul din New York, unde a primit un stent într-o arteră, o procedură standard în cazuri de acest tip.

În ultima perioadă, soții Clinton au fost din nou în centrul atenției, fiind citați să depună mărturie în cadrul unei anchete parlamentare privind gestionarea cazului Jeffrey Epstein. Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților i-a chemat pe cei doi pentru a răspunde cu privire la legăturile lor cu finanțatorul controversat, însă nici Bill și nici Hillary nu sunt sub anchetă oficială.

Bill Clinton a recunoscut în memorii că a zburat în mai multe rânduri cu avionul privat al lui Epstein, însă a subliniat că nu a știut de infracțiunile comise de acesta.

Administrația Trump taie ajutoare internaționale de 4,9 miliarde de dolari. Risc crescut de „shutdown” în septembrie, avertizează democrații
Administrația Trump taie ajutoare internaționale de 4,9 miliarde de dolari. Risc crescut de „shutdown” în septembrie, avertizează democrații
Statele Unite urmează să taie ajutoare internaţionale în valoare de 4,9 miliarde de dolari, anunţă vineri Casa Albă, o măsură căreia i se opun democraţii şi care creşte puternic...
Alibaba lucrează la proiectarea unui nou cip AI, în contextul tensiunilor dintre China și SUA. Beijingul apasă pedala în „cursa” semiconductorilor
Alibaba lucrează la proiectarea unui nou cip AI, în contextul tensiunilor dintre China și SUA. Beijingul apasă pedala în „cursa” semiconductorilor
Alibaba lucrează la un nou cip destinat aplicațiilor de inteligență artificială, potrivit unor surse citate de CNBC, în contextul în care companiile chineze accelerează dezvoltarea de...
#SUA, #Bill Clinton, #probleme cardiace, #defribrilator, #Hillary Clinton , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scene greu de digerat la US Open: gest revoltator al unui adult, in fata unui copil. Bouchard: "Inchisoare!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Americanii n-au stat pe ganduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, dupa ce le-a eliminat doua favorite la US Open

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bărbatul din Ilfov acuzat de uciderea fiului concubinei sale, plasat în arest preventiv
  2. Dronă ucraineană, prăbușită lângă ”palatul lui Putin” de la Marea Neagră. Sute de pompieri se luptă cu flăcările de joi
  3. Fostul președinte american, Bill Clinton, are o stare de sănătate fragilă. A fost surprins cu un defibrilator în apropiere
  4. Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubiy, ucis într-un atac armat în Liov
  5. Bărbat prins de polițiști pe aeroportul din Capitală cu mai multe bancnote contrafăcute, după o sesizare la poliție
  6. Radu Marinescu, ministrul Justiției, despre dosarele lui Iliescu: „Prin decesul acestuia, verificarea sa penală încetează, însă adevărul trebuie căutat în continuare”
  7. Ministrul Justiției, în scandalul reformei pensiilor magistraților: „Pentru a-i feri de tentații, magistrații trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare”
  8. Ministrul Justiției Radu Marinescu le transmite păgubiților Nordis ”să aibă încredere în sistemul de justiţie”
  9. ”Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici mascată nu poate să fie”, susține ministrul Justiției despre protestul magistraților
  10. Bărbatul suspectat că și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit a fost găsit mort în zona lacului Tarnița. Care este motivul crimei