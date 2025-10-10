Bucătarul preferat al fostului președinte George W. Bush, deportat după ce un secret vechi de 36 de ani a ieșit la iveală

Comunitatea din orașul texan Waco a fost zguduită după ce Sergio García, un bucătar apreciat care a gătit inclusiv pentru fostul președinte american George W. Bush, a fost deportat în Mexic, la peste trei decenii după ce trecuse ilegal granița Statelor Unite, scrie Daily Mail.

Bărbatul, cunoscut pentru rulota sa de mâncare mexicană devenită punct de atracție local, a fost reținut în martie, în baza unui ordin de deportare vechi de peste 20 de ani, pe care autoritățile nu îl mai aplicaseră până acum.

García a intrat în Statele Unite în 1989, la vârsta de 29 de ani, împreună cu un prieten. Obosit de salariul mic de la o firmă de construcții din Veracruz, și-a luat pașaportul și o viză și a traversat legal granița — însă a rămas dincolo de termenul de ședere, o abatere administrativă minoră la acea vreme.

„Nu plănuiam să rămân mult”, povestea el într-un interviu. Dar în Waco și-a făcut prieteni, a lucrat în restaurante locale și și-a descoperit adevărata pasiune — bucătăria.

A început modest, pregătind ceviche (un preparat rece din pește sau crustacee marinate în citrice și condimente) în pahare de plastic pentru jucătorii de fotbal din parcurile orașului. În 1995, împreună cu soția sa, Sandra, a deschis primul restaurant, El Siete Mares. Afacerea s-a extins rapid, iar în anii 2000, García a ajuns să gătească la reședința din Texas a președintelui George W. Bush, supranumită „Casa Albă de Vest”.

„A fost o perioadă magică. Aveam succes, veneau oameni din toată regiunea”, își amintea el.

Un ordin uitat și o arestare neașteptată

Totul s-a năruit în primăvara acestui an, când García încărca rulota sa de mâncare. Doi agenți, unul în civil și altul cu vestă inscripționată „POLICE”, s-au apropiat.

„M-au întrebat dacă sunt Sergio. Am spus da. Mi-au zis doar: ”Trebuie să vii cu noi””, a povestit el.

În 24 de ore, agenții de imigrare (ICE) l-au deportat în orașul Nuevo Laredo, Mexic, despărțindu-l de soția sa și de cei patru copii născuți în SUA.

Prietenii și clienții au fost șocați. „Am crezut că e o greșeală. Sergio e unul dintre cei mai buni oameni pe care-i știu”, a declarat Floyd Colley, proprietar de afacere locală. „Luni la rând nu mi-a luat chirie. Nu pot să cred că îl tratează ca pe un infractor.”

Încercări eșuate de legalizare și ani de nesiguranță

De-a lungul anilor, familia García a cheltuit mii de dolari pe avocați din Austin, Houston și San Antonio, încercând să obțină statut legal.

„Am schimbat atâția avocați... unul din Houston ne-a stricat complet dosarul”, a spus bucătarul.

În 2002, un judecător de imigrare a emis un ordin de deportare, însă acesta a fost ignorat timp de peste două decenii.

„Acum, autoritățile caută chiar și cazuri vechi, fără să mai țină cont dacă persoana e integrată în comunitate sau nu”, a explicat avocata Susan Nelson, specializată în dreptul imigrației.

De la deportare, la captivitate

După expulzare, familia nu a mai știut nimic despre el timp de mai bine de o lună. García a povestit că, în loc să fie dus la Monterrey — orașul natal al soției sale —, a fost transportat împreună cu alți deportați într-un complex izolat, unde li s-au confiscat telefoanele și au fost ținuți captivi timp de 36 de zile.

„Ne hrăneau rar și cereau bani ca să ne ducă înapoi peste graniță. Spuneau: ”Nu e nimic personal, e doar afacere””, a relatat el.

După mai multe peripeții, García a reușit să ajungă în sudul Mexicului, apoi în Monterrey, unde s-a reunit cu soția sa.

„Nu mă simt deasupra legii”

Într-un comunicat, ICE a afirmat că bucătarul este „un infractor străin de două ori deportat”, care „a sfidat sistemul de legi americane timp de peste 23 de ani”. García respinge acuzațiile și spune că nu a făcut altceva decât să muncească și să-și întrețină familia.

„Aveam prieteni, afacerea mea, biserica mea. Viața mea era acolo”, a spus el. Acum, familia explorează posibilitatea legală de a se întoarce în SUA printr-o cerere specială — Form I-212, care permite imigranților deportați să solicite din nou intrarea în țară.

O poveste despre visul american — și limitele lui

Cazul lui Sergio García reia o întrebare recurentă în societatea americană: poate fi în același timp un imigrant ilegal și un om care a contribuit exemplar la comunitatea sa? Pentru mulți din Waco, răspunsul e limpede. Pentru autorități, legea e la fel de clară.

