Miracol de Craciun. Un câine pierdut de o săptămână s-a întors singur acasă și a sunat la ușă VIDEO

După aproape o săptămână de, Athena s-a întors singură acasă la familia ei din Florida, chiar în Ajunul Crăciunului și chiar a sunat la ușă.

Athena, o combinație de ciobănesc german și husky vârstă de 4 ani, a scăpat de casa ei din Green Cove Springs, Florida, pe 15 decembrie iar familia ei a căutat-o în orașele din jur.

Proprietarul ei, Brooke Comer, a spus că familia ei a plecat la biserică în acea zi și a primit un mesaj de la vecina ei cu o poză în care se vedea că Athena în afara casei. Brooke Comer s-a întors de urgență acasă, a găsit zgarda câinelui în cușcă, dar și-a dat seama cum patrupedul a scăpat. Acest lucru rămâne un mister și acum.

În săptămâna care a urmat, femeia a primit o sumedenie de clipuri și poze de la oamenii din localitățile învecinate cu Athena. Se pare că animalul de companie a făcut un drum de 32 de kilometri, dus-întors, cât a fost plecată de acasă.

La fiecare alertă, Comer și familia ei mergeau la fața locului în câteva minute și o căutau pe Athena - fără rezultat.

Întreaga căutare a fost o experiență înspăimântătoare și înfricoșătoare pentru Comer, care era îngrijorată de lucrurile pe care le-ar putea păți câinele ei deja speriat. Asta până la 2:30 a.m. în Ajunul Crăciunului, când a primit o notificare video de la soneria ei inteligentă Ring și celălalt câine a început să latre.

„Eram oarecum năucită, iar câinele lătră și, de îndată ce am auzit acel sunet, m-am uitat la telefon și am putut vedea în videoclip că era Atena care sărea la ușă, sunând soneria, Brooke Comer pentru Associated Press..

De îndată ce Comer a deschis ușa, Athena a intrat și s-a dus să-l lingă pe față pe băiatul stăpânei sale, care era pe canapea pe jumătate adormit. După aceea, câinele și-a luat mingea să se joace și, la scurt timp după, s-a dus în cușcă să adormi.

