În ultimii ani, armatele din întreaga lume își direcționează din ce în ce mai mult atenția către dezvoltarea câinilor-robot, creaturi mecanizate ce aduc aminte mai degrabă de un coșmar dintr-un film științifico-fantastic decât de o realitate palpabilă. Aceștia nu sunt doar niște simple jucării tehnologice, ci adevărate mașinării de război, echipate cu arme de foc, lansatoare de rachete și chiar lansatoare de flăcări, destinate să îndeplinească misiuni de securitate și combatere, scrie Business Insider.

Primele încercări de a integra câini-robot în operațiuni militare au apărut încă din anii 2000, odată cu designul „BigDog” al Boston Dynamics. De atunci, aceștia au evoluat rapid, iar utilizarea lor s-a extins, inclusiv în activități de securitate. Recent, în noiembrie, câinii-robot au fost adăugați în perimetrul de securitate al președintelui ales al SUA, Donald Trump, patrulând la reședința sa din Mar-a-Lago.

Are we on the brink of a robot revolution?

4 years ago, a robot dog from Boston Dynamics would set you back $74,000

Now, Unitree's version is only $1,600 pic.twitter.com/easv1NhfBY