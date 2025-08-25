Telefoane cu cartelă preplătită, conturi de socializare șterse. Măsuri extreme de precauție pentru cei care vizitează America lui Trump

Sub administrația Trump a fost instituit un sistem de verificare mai riguros la intrarea în SUA/FOTO:X/@TribunaUs

Tot mai mulți cetățeni străini își reconsideră călătoriile în Statele Unite, invocând temeri legate de confidențialitate și control ideologic la frontieră.

Keith Serry, avocat și artist canadian, a renunțat în ultimul moment la participarea la Festivalul Fringe din New York. După 35 de ani de vizite regulate în SUA, decizia a fost luată, spune el, din rațiuni de securitate personală.

„Faptul că suntem evaluați pentru opiniile noastre într-o țară care se pretindea, până nu demult, un model de democrație... este ceva profund neliniștitor”, afirmă Serry, citat de The Guardian. „Ajungi să te gândești că nu trebuie să lași nicio urmă de << opinii greșite >> asupra ta.”

Situația sa nu este singulară. Tot mai mulți cetățeni europeni, canadieni și australieni ezită să mai traverseze granițele SUA în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, pe fondul unor relatări despre percheziții digitale, interogatorii la graniță și respingeri de viză fără explicații clare.

Un caz recent a implicat un cercetător francez, critic la adresa președintelui american, căruia i s-a refuzat accesul în țară după ce i-a fost verificat telefonul. În alt incident, un scriitor australian a fost reținut pe aeroport și interogat despre articole legate de protestele pro-palestiniene. Accesarea fotografiilor personale de pe telefon a dus la identificarea unor presupuse dovezi de consum de droguri — detaliu omis în formularul ESTA — și, implicit, la expulzarea sa.

Controale extinse asupra dispozitivelor electronice

Aceste cazuri au determinat mai multe guverne, inclusiv cel al Canadei și al Australiei, să își actualizeze recomandările de călătorie, avertizând asupra riscului unor controale extinse asupra dispozitivelor electronice.

În Canada, instituții publice au cerut angajaților să evite deplasările în SUA sau, dacă sunt inevitabile, să călătorească cu dispozitive alternative, fără date personale. Printre măsurile de precauție recomandate se numără: ștergerea aplicațiilor de social media, dezactivarea recunoașterii faciale și folosirea de telefoane „burner” – dispozitive ieftine, fără date sensibile.

Heather Segal, avocat specializat în imigrație, spune că tot mai mulți clienți o întreabă ce pot face pentru a evita probleme la frontieră. „Oamenii simt că sunt vinovați, dar nu știu exact de ce. Se întreabă: am spus ceva care ar putea fi problematic? E ceva în telefonul meu?”

Tom McBrien, expert în confidențialitate digitală, afirmă că deși numărul oficial al perchezițiilor electronice este relativ redus — sub 50.000 de cazuri din peste 400 de milioane de călători internaționali înregistrați într-un an —, selecția pare tot mai țintită.

„Anecdotic, pare că aceste controale au devenit mai selective. Nu sunt întâmplătoare. Vizăm persoane care nu sunt agreate din punct de vedere politic”, spune el.

Departamentul de Securitate Internă (DHS) neagă însă orice formă de selecție bazată pe opinii. Într-o declarație oficială, DHS susține că perchezițiile sunt menite să detecteze „conținut digital contrabandă, materiale cu caracter terorist sau informații relevante privind admisibilitatea vizitatorului”.

Totuși, același comunicat recunoaște că sub administrația Trump și secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, a fost instituit un sistem de verificare mai riguros: „Avem acum cea mai sigură graniță din istoria Americii. Acest lucru ne permite să intervievăm și să evaluăm cu adevărat persoanele care doresc să intre în țară.”

„America și-a pierdut, în mare parte, buna-credință”

Pentru unii, declarațiile oficiale nu coincid cu realitatea trăită.

Alistair Kitchen, scriitorul australian respins la graniță, afirmă că agenții de frontieră i-au spus clar că a fost „selectat” din cauza articolelor critice publicate online despre protestele de la Universitatea Columbia. „Au spus cu mândrie că ăsta e motivul. N-am niciun dubiu că a fost o decizie politică.”

Acum, spune că nu va mai încerca să intre în SUA sub administrația actuală, dar, dacă o va face vreodată, va merge fără telefon sau cu unul de unică folosință. „Sub nicio formă nu voi da codul de acces. Mai bine deportare imediată decât să cedez datele.”

Alții, precum profesorul de drept Donald Rothwell, de la Universitatea Națională Australiană, au refuzat invitații academice în SUA. „Comentariile mele publice despre politica externă americană, inclusiv criticile privind atacurile asupra Iranului, ar putea fi suficiente pentru a-mi crea probleme la frontieră.”

Pentru Kate, o canadiancă care a cerut anonimatul, dilema este una personală: să meargă sau nu la nunta unei rude din SUA. La ultima vizită și-a șters conturile de pe rețelele sociale înainte de a trece granița.

„E greu să ai încredere în ceea ce spune guvernul SUA. Ar fi frumos să crezi că toate aceste povești sunt excepții, dar senzația este că America și-a pierdut, în mare parte, buna-credință.”

