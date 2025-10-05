Bestseller-uri și autori premiați - Care sunt cele mai interzise cărți în școlile din SUA. „O normalizare a cenzurii s-a răspândit în ultimii ani”

Printre cărțile cel mai frecvent interzise în școlile din SUA se numără titlurile cu teme LGBTQ, bestselleruri internaționale, romane de dragoste pentru adolescenți, dar și un clasic din 1962, conform unui nou raport care compară cenzura modernă cu McCarthyism-ul din epoca Războiului Rece.

Peste 6.800 de interdicții de cărți au fost adoptate în timpul anului școlar 2024-2025 în 87 de districte școlare publice din 23 de state, potrivit unui raport publicat miercuri de PEN America, o organizație non-profit care pledează pentru libertatea de exprimare. Raportul a fost publicat înainte de Săptămâna Cărților Interzise, ​​care începe duminică, scrie NBC News.

„Presiunile cenzurii s-au extins și au escaladat”, a declarat Kasey Meehan, director al programului Freedom to Read al PEN America, într-un comunicat de presă.

„O interdicție cotidiană tulburătoare și o normalizare a cenzurii s-au înrăutățit și s-au răspândit în ultimii patru ani”, spune aceasta.

Raportul anual „Interzis în SUA” al organizației spune că mediul actual de „interdicție nelimitată a cărților amintește de Spaima Roșie din anii 1950”. Acesta definește o interdicție a cărților școlare ca fiind „orice acțiune întreprinsă împotriva unei cărți pe baza conținutului acesteia și ca urmare a unor contestații din partea părinților sau a comunității, a unor decizii administrative sau ca răspuns la acțiuni directe sau amenințate din partea oficialilor guvernamentali”, care duce la eliminarea sau restricționarea cărții.

Cel mai recent raport a constatat că 3.752 de titluri unice au fost afectate de interdicții în anul școlar care s-a încheiat în iunie. Printre cele mai interzise titluri s-au numărat „Portocala mecanică” și „Wicked”, în timp ce printre cei mai interziși autori s-au numărat Stephen King, Sarah J. Maas și Jodi Picoult.

Peste 80% din totalul interdicțiilor au provenit din doar trei state: Florida, Texas și Tennessee.

În ultimul an școlar au fost înregistrate mai puține interdicții totale decât în ​​2023-2024, peste 10.000, deși numărul este mult peste cel din 2021-2022 (peste 2.500 de interdicții), când PEN America a început să întocmească un raport anual. Din iulie 2021, PEN America a urmărit 22.810 interdicții de cărți în 45 de state.

Unul dintre motivele pentru care numărul total de interdicții de cărți ar fi putut scădea în acest an este faptul că unele titluri sunt retrase preventiv de pe rafturi.

„Aceasta funcționează ca o formă de „respectare anticipată” a restricțiilor anticipate din partea autorităților statale sau administrative, înrădăcinată în frică sau pur și simplu în dorința de a evita subiecte care ar putea fi considerate controversate”, se arată în raport.

Un alt motiv potențial, așa cum a subliniat autoarea Malinda Lo, este faptul că titlurile interzise anterior nu au revenit pe rafturi. Lo, a cărei carte „Last Night at the Telegraph Club” a fost pe locul 4 pe noua listă a PEN America, a declarat pe Instagram că romanul ei din 2021 a fost selectat „parțial pentru că toate titlurile obișnuite, cum ar fi Gender Queer, au fost deja interzise și eliminate”.

„Odată ce o carte este interzisă, dispare”, a scris ea miercuri. „De aceea trebuie să continuăm să luptăm împotriva acestor atacuri asupra drepturilor noastre conform Primului Amendament.”

„Gender Queer”, o carte de memorii grafice care a debutat în 2019, a fost numărul 1 pe lista PEN America cu cele mai interzise cărți în 2022, deși nici măcar nu a ajuns în top 15 pe lista din acest an.

Cărțile cu teme și personaje LGBTQ - precum „Gender Queer” și „Last Night at the Telegraph Club” - se numără în mod constant printre cele mai interzise cărți evidențiate în rapoartele anuale ale PEN America și ale Asociației Bibliotecilor Americane, iar anul acesta nu face excepție.

Iată cele mai interzise 15 cărți din ultimul an școlar, conform datelor PEN America, clasate în ordinea celor interzise de către majoritatea districtelor școlare publice din țară:

„Portocala mecanică” de Anthony Burgess

Satira distopică a lui Burgess despre un lider de bandă adolescent sociopat, obsedat de Beethoven, a fost interzisă în 23 de districte în anul școlar 2024-2025. Romanul din 1962 a fost adaptat într-un film nominalizat la Oscar de Stanley Kubrick în 1971 și a fost numit unul dintre cele mai bune 100 de romane în limba engleză de Time și unul dintre cele mai bune 100 de romane de Modern Library.

„Fără suflare” de Jennifer Niven

Romanul lui Niven din 2020 este o poveste de dragoste despre maturizare, care a fost interzisă în 20 de districte școlare. Pe site-ul său web, autoarea de bestselleruri descrie „Fără suflare” ca fiind „cartea de care aveam nevoie când aveam șaisprezece, șaptesprezece, optsprezece ani. O perspectivă sinceră asupra sexului și iubirii, divorțului părinților, regăsirii de sine și importanței scrierii poveștii tale. A scrierii vieții tale.”

„Vândut” de Patricia McCormick

Romanul pentru tineri al lui McCormick, despre o fată din Nepal vândută ca sclavă sexuală în India, a fost interzis în 20 de districte școlare anul școlar trecut. Acest titlu din 2006 a fost finalist la Premiul Național pentru Carte și s-a aflat pe lista celor mai bune cărți ale anului realizată de Publisher's Weekly și pe lista celor mai bune zece cărți pentru tineri a ALA.

„Noaptea trecută la Telegraph Club” de Malinda Lo

Romanul istoric pentru tineri al lui Lo despre dragoste și datorie în San Francisco-ul anilor 1950 a fost interzis în 19 districte școlare în anul școlar 2024-2025. Romanul din 2021, apreciat de critici, a câștigat o listă lungă de premii, inclusiv un Premiu Național pentru Carte, un Premiu Stonewall pentru Carte și un Premiu Asia-Pacific American pentru Literatură.

„O curte de ceață și furie” de Sarah J. Maas

Acest roman de dragoste pentru adulți, un bestseller, care a fost interzis în 18 districte în anul școlar 2024-2025, este a doua carte din seria extrem de populară „O curte de spini și trandafiri” a lui Maas. Maas, singura autoare cu mai mult de un titlu pe această listă a top 15, are, de asemenea, distincția de a fi una dintre cele mai interzise autoare din acest an, cu 162 de interdicții totale, fiind în urma lui Stephen King și a autoarei „Crank”, Ellen Hopkins.

„Crank” de Ellen Hopkins

Romanul pentru tineri din 2004 al lui Hopkins a fost interzis în 17 districte școlare. Pe site-ul său web, autoarea a dezvăluit că acest bestseller este vag bazat pe „povestea fiicei sale mai mari despre dependența de metamfetamină”. Ea a spus că „Crank” a început ca „o explorare personală a «de ce»-urilor din spatele deciziilor fiicei mele și a rolului pe care l-am putut juca eu în ele”.

„Pentru totdeauna...” de Judy Blume

Romanul premiat pentru tineri din 1975 al lui Blume, care a fost interzis în 17 districte în ultimul an școlar, a fost ținta cenzurii timp de 50 de ani, potrivit PEN America. Blume a spus că a scris cartea - care a fost numită unul dintre cele mai bune 100 de romane pentru adolescenți din toate timpurile de către NPR și unul dintre cele mai bune 100 de cărți pentru tineri din toate timpurile de către Time - pentru că fiica ei „a cerut o poveste despre doi copii drăguți care fac sex fără ca vreunul dintre ei să fie nevoit să moară”.

„The Perks of Being a Wallflower” de Stephen Chbosky

Romanul lui Chbosky din 2009 despre maturizare, despre o persoană timidă și atentă, care navighează prin „lumea ciudată dintre adolescență și maturitate”, a fost interzis în 17 districte școlare în anul școlar 2024-2025. Bestsellerul numărul 1 în topul New York Times — care tratează subiecte precum primele întâlniri, drame familiale, sex, droguri și sinucidere — a fost adaptat într-un film din 2012, cu Logan Lerman, Emma Watson și Ezra Miller în rolurile principale.

„Wicked” de Gregory Maguire

Acest bestseller numărul 1 în topul New York Times, care a debutat în 1995 și este o prequelă reinterpretată a romanului „Vrăjitorul din Oz”, a fost interzis în 17 districte școlare. Povestea romanului „Wicked”, însă, este probabil cel mai cunoscută datorită adaptării sale într-un musical de pe Broadway premiat cu Tony și într-un film muzical premiat cu Oscar, cu Cynthia Erivo și Ariana Grande în rolurile principale.

„Nu toți băieții sunt albaștri” de George M. Johnson

Manifestul-memorii din 2020 al lui Johnson despre maturizarea ca bărbat de culoare queer a fost interzis în 16 districte în ultimul an școlar și, de asemenea, a ocupat primul loc în lista ALA a celor mai contestate 10 cărți de bibliotecă din 2024. Într-un interviu acordat NBC News anul trecut, Johnson a spus că adevăratul pericol al cenzurii cărților constă în „interzicerea ușoară”: „Putem urmări cărțile care sunt interzise, ​​dar nu putem urmări cărțile care nu sunt comandate.”

„O curte de spini și trandafiri” de Sarah J. Maas

Prima carte din seria de romane de dragoste de cinci cărți a lui Maas, bestseller internațional, a fost, la fel ca și celelalte cărți de pe această listă, interzisă în 16 districte școlare. Personajul central din „O curte de spini și trandafiri” din 2015 este Feyre, în vârstă de 19 ani, o vânătoare care este târâtă într-un tărâm magic și se îndrăgostește de răpitorul ei nemuritor.

„Domnișoară” de Elana K. Arnold

Acest basm întunecat și întortocheat, premiat cu premiul Michael L. Printz pentru carte de onoare în 2019, este, la prima vedere, despre o domnișoară salvată de un dragon de către un prinț chipeș. Înainte de „Domnișoară”, cartea lui Arnold „Din ce sunt făcute fetele” a fost finalistă la Premiul Național de Literatură pentru Tineret din 2017.

„DUFF” de Kody Keplinger

În romanul pentru tineri al lui Keplinger din 2010, Bianca, în vârstă de 17 ani, descoperă că băiatul popular din liceul ei i-a dat o poreclă ofensatoare - DUFF, sau Designated Ugly Fat Friend - dar tot ajunge într-o „relație de dușmani intimi cu beneficii” cu el. Keplinger avea doar 17 ani când a scris această carte bestseller, care a fost adaptată într-un film în 2015.

„Nouăsprezece minute” de Jodi Picoult

Această carte bestseller numărul 1 în New York Times este despre urmările unui atac armat într-o școală dintr-un orășel din New Hampshire. Publicată în 2007, aceasta este una dintre cele 29 de romane scrise de Picoult, ale cărei alte lucrări includ „Păstrătoarea surorii mele”, „Lucruri mici și mărețe” și „Pactul”.

„Furtună și furie” de Jennifer L. Armentrout

Romanul de dragoste din 2019 al lui Armentrout este prima carte din seria sa de trei cărți „Harbinger”. „Furtună și furie” este centrat pe Trinity Marrow, în vârstă de 18 ani, care „în ciuda faptului că orbește”, „poate vedea și comunica cu fantome și spirite”, potrivit site-ului web al lui Armentrout.

