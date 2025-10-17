Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe se dezlănțuie: Alegătorii democraților sunt doar teroriști Hamas, imigranți ilegali și criminali violenți VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 08:09
310 citiri
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe se dezlănțuie: Alegătorii democraților sunt doar teroriști Hamas, imigranți ilegali și criminali violenți VIDEO
Karoline Leavitt, la Fox News FOTO Captură video Fox News

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi, 16 octombrie, la emisiunea America Reports, că „principalul electorat al Partidului Democrat este format din teroriști Hamas, imigranți ilegali și criminali violenți”.

„Aceștia sunt cei pe care îi deservește Partidul Democrat - nu administrația Trump, nici Casa Albă, nici Partidul Republican, care apără americanii care respectă legea nu doar în țară, dar din toată lumea. De aceea, președintele Trump a luptat atât de mult pentru a încheia acest conflict din Orientul Mijlociu”, a continuat Leavitt.

Declarațiile lui Leavitt vin după informațiile conform cărora protestatarii pro-palestinieni care au spart sistemele de comunicații de la mai multe terminale de aeroporturi în această săptămână pentru a difuza mesaje profane la adresa șefului ei și a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Apoi, referindu-se în special la demonstranții pro-palestinieni: „Aș vrea să întreb, unde sunt toți protestatarii „Palestina Liberă”? Președintele Trump, care a eliberat Palestina - la propriu, iar acum aceștia tac pentru care nu-l suportă pe președintele Trump. Și aceasta este baza Partidului Democrat de astăzi”, a declarat Leavitt.

Un congresman democrat a răspuns la remarcile lui Leavitt joi după-amiază. Greg Casar din Texas a scris: „Karoline Leavitt ar trebui să demisioneze. Încearcă să ne facă să ne urâm unii pe alții pentru a distrage atenția de la faptul că ne jefuiesc pe toți orbește. E bolnav.”

Remarcile lui Leavitt vin în contextul în care acordul de pace încheiat între Israel și Gaza a devenit o problemă rară în care democrații au fost dispuși să ofere laude directe președintelui. Jake Sullivan, fostul consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Joe Biden, a declarat că Trump merită „absolut” laude pentru acordul de pace, în timp ce criticii obișnuiți ai președintelui din Congres au oferit, de asemenea, un optimism prudent.

Vance ia apărarea mesajelor rasiste și pro-nazism ale „tinerilor” republicani. „Copiii fac lucruri stupide”
Vance ia apărarea mesajelor rasiste și pro-nazism ale „tinerilor” republicani. „Copiii fac lucruri stupide”
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a încercat să minimalizeze dezvăluirile conform căreia liderii unui grup numit Tinerii Republicani au schimbat sute de mesaje rasiste și sexiste - inclusiv...
Răzbunarea lui Trump împotriva adversarilor săi ia amploare. Un al treilea „inamic personal” al președintelui SUA, pus sub acuzare
Răzbunarea lui Trump împotriva adversarilor săi ia amploare. Un al treilea „inamic personal” al președintelui SUA, pus sub acuzare
Un juriu federal l-a pus sub acuzare joi, 16 octombrie, pe fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton, a anunţat un oficial de rang înalt al Departamentului Justiţiei. Bolton a...
#SUA, #Karoline Leavitt, #Casa Alba, #acord pace gaza, #teroristi Hamas, #imigranti ilegali, #criminali , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Drumul pe care multi soferi recunosc ca au atipit la volan. "Daca esti prea ambitios si crezi ca rezisti, risti sa o patesti grav"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cutremur puternic în sudul Filipinelor. Ce magnitudine a avut FOTO/VIDEO
  2. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe se dezlănțuie: Alegătorii democraților sunt doar teroriști Hamas, imigranți ilegali și criminali violenți VIDEO
  3. Incendiu la două hale din Suceava. La intervenție participă pompieri din două județe FOTO/VIDEO
  4. Cum va fi vremea astăzi, 17 octombrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 21 de grade. Unde se anunță ploi
  5. Vance ia apărarea mesajelor rasiste și pro-nazism ale „tinerilor” republicani. „Copiii fac lucruri stupide”
  6. Răzbunarea lui Trump împotriva adversarilor săi ia amploare. Un al treilea „inamic personal” al președintelui SUA, pus sub acuzare
  7. Zelenski anunță că Moscova se grăbeşte să reia dialogul, după ce a auzit de rachetele Tomahawk.„Putin nu este mai curajos decât Hamas” FOTO/VIDEO
  8. Tentativă de asasinat al unui opozant al lui Putin dejucată în Europa. Pe cine viza „proiectul de eliminare”
  9. Facultatea din București fără toaletă proprie. Situație exasperantă pentru studenți: săli improvizate de cursuri și avize de incendiu neconforme
  10. Guvernul, prins între directiva UE și realitatea economică. „Vor să crească salariul minim ca să încaseze mai multe taxe la anul”