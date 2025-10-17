Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe se dezlănțuie: Alegătorii democraților sunt doar teroriști Hamas, imigranți ilegali și criminali violenți VIDEO

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi, 16 octombrie, la emisiunea America Reports, că „principalul electorat al Partidului Democrat este format din teroriști Hamas, imigranți ilegali și criminali violenți”.

„Aceștia sunt cei pe care îi deservește Partidul Democrat - nu administrația Trump, nici Casa Albă, nici Partidul Republican, care apără americanii care respectă legea nu doar în țară, dar din toată lumea. De aceea, președintele Trump a luptat atât de mult pentru a încheia acest conflict din Orientul Mijlociu”, a continuat Leavitt.

Declarațiile lui Leavitt vin după informațiile conform cărora protestatarii pro-palestinieni care au spart sistemele de comunicații de la mai multe terminale de aeroporturi în această săptămână pentru a difuza mesaje profane la adresa șefului ei și a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

.@PressSec on Zohran Mamdani's refusal to call on Hamas to lay down its arms: "This interview proved that the Democrat Party's main constituencies are made up of Hamas terrorists, illegal aliens, and violent criminals — that is who the Democrat Party is catering to." pic.twitter.com/wUPEt6rowS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 16, 2025

Apoi, referindu-se în special la demonstranții pro-palestinieni: „Aș vrea să întreb, unde sunt toți protestatarii „Palestina Liberă”? Președintele Trump, care a eliberat Palestina - la propriu, iar acum aceștia tac pentru care nu-l suportă pe președintele Trump. Și aceasta este baza Partidului Democrat de astăzi”, a declarat Leavitt.

Un congresman democrat a răspuns la remarcile lui Leavitt joi după-amiază. Greg Casar din Texas a scris: „Karoline Leavitt ar trebui să demisioneze. Încearcă să ne facă să ne urâm unii pe alții pentru a distrage atenția de la faptul că ne jefuiesc pe toți orbește. E bolnav.”

Remarcile lui Leavitt vin în contextul în care acordul de pace încheiat între Israel și Gaza a devenit o problemă rară în care democrații au fost dispuși să ofere laude directe președintelui. Jake Sullivan, fostul consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Joe Biden, a declarat că Trump merită „absolut” laude pentru acordul de pace, în timp ce criticii obișnuiți ai președintelui din Congres au oferit, de asemenea, un optimism prudent.

