Trump joacă ofensiv în curtea Chinei și a Rusiei. Liderii a cinci republici foste sovietice, la Casa Albă ANALIZĂ

Casa Albă încearcă să atragă cele cinci state din Asia Centrală într-o nouă formulă de cooperare economică, punând presiune asupra influenței Rusiei și Chinei, în contextul războiului declanșat de Moscova în Ucraina.

Joi, președintele american Donald Trump îi va primi la Washington pe liderii din Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan – un moment rar de coordonare diplomatică menită să redeseneze echilibrul de putere din Eurasia.

Summitul „C5+1” marchează o revenire a interesului american pentru regiune și reflectă noile priorități ale Washingtonului: securizarea lanțurilor de aprovizionare, accesul la minerale strategice și crearea de rute comerciale care ocolesc Rusia și China.

Pentru Statele Unite, reuniunea este o oportunitate de a-și reafirma influența într-o zonă dominată de decenii de Moscova și Beijing. Pentru liderii din Asia Centrală, întâlnirea oferă vizibilitate internațională, perspective de investiții și o șansă de a-și consolida poziția între marile puteri.

„Unele dintre aceste state cer de ani buni o implicare mai profundă din partea SUA – în special investiții și dialog politic de nivel înalt”, a declarat Andrew D’Anieri, director asociat al Centrului Eurasia din cadrul Atlantic Council.

„Dacă acest summit va reuși să aducă aceste rezultate, va fi un moment strategic atât pentru Washington, cât și pentru Asia Centrală, în timp ce unele țări caută să reducă dependența de Rusia și China”, a adăugat el.

O nouă încercare americană în Eurasia

Implicarea Washingtonului în Asia Centrală a fost adesea intermitentă – intensificată în perioade de criză, cum a fost cea din Afganistan, urmată apoi de perioade lungi de neglijare diplomatică.

Reluarea inițiativei „C5+1” de către administrația Trump – lansată inițial în timpul președintelui Barack Obama – sugerează dorința de a transforma acest tip de cooperare într-un parteneriat durabil.

Potrivit oficialilor americani, scopul este diversificarea accesului la resurse energetice și minerale, reducerea vulnerabilităților pe rutele eurasiatice de transport și extinderea prezenței comerciale americane.

Rămâne însă de văzut dacă summitul va genera angajamente concrete sau va rămâne doar un gest simbolic.

„Washingtonul are tendința de a apărea când îi convine”, a spus un fost diplomat american. „Întrebarea este dacă de data aceasta va fi diferit.”

Contextul Rusia–China

Întâlnirea are loc pe fundalul unei cooperări tot mai strânse între Moscova și Beijing în Eurasia. De la începutul invaziei ruse din Ucraina, relațiile comerciale și logistice ale Rusiei cu vecinii din sud s-au consolidat, pe măsură ce sancțiunile occidentale au forțat Kremlinul să redirecționeze fluxurile comerciale prin Asia Centrală.

În paralel, inițiativa chineză „Belt and Road” continuă să modeleze infrastructura regională, extinzând influența economică a Beijingului din Almaty până la Așgabat.

Trump, ale cărui relații cu Vladimir Putin și Xi Jinping au fost adesea controversate, se confruntă cu un echilibru delicat. Deși consilierii săi vorbesc despre „reducerea dependenței excesive” de Moscova și Beijing, puțini analiști se așteaptă la o confruntare directă.

„Având în vedere relațiile sale cu Putin și Xi, e greu de imaginat că va folosi acest summit pentru a provoca deschis interesele Rusiei și Chinei”, a declarat diplomatul american Richard Kauzlarich, fost reprezentant special al SUA pentru statele post-sovietice.

El a adăugat că Washingtonul ar putea încerca să obțină un acord privind uraniul kazah și să consolideze „Coridorul Mijlociu” – ruta comercială care leagă China de Europa prin Asia Centrală și Caucazul de Sud, ocolind Rusia și Iranul.

Dimensiunea ucraineană

Impactul summitului asupra războiului din Ucraina este incert. Statele din Asia Centrală au evitat să recunoască anexările teritoriale ale Rusiei, dar au refuzat și o aliniere clară cu Kievul sau Occidentul.

Ambivalența lui Trump față de sprijinul pentru Ucraina complică și mai mult ecuația.

„Nu cred că summitul va influența semnificativ situația din Ucraina”, a spus Kauzlarich. „Totul va depinde de cum se va poziționa Trump în discuțiile cu ceilalți lideri.”

Chiar și așa, imaginea celor cinci state post-sovietice primite la Casa Albă, în timp ce Kievul solicită sprijin continuu, ar putea avea valoare simbolică – semnalând o implicare americană mai amplă în fostul spațiu sovietic.

Agenda internă și diplomația personală

Pentru Donald Trump, întâlnirea oferă și o oportunitate de afirmare pe plan intern. Summitul vine într-un moment în care administrația sa promovează o politică externă orientată spre afaceri.

Casa Albă a anunțat un pachet de stimulente pentru companiile americane din domeniile mineritului, logisticii și energiei. Oficialii au sugerat, de asemenea, că Trump ar putea media disputele de frontieră dintre Kârgâzstan și Tadjikistan — o inițiativă care i-ar consolida imaginea de negociator global.

„Are nevoie de un nou conflict pe care să-l rezolve în drumul său spre Premiul Nobel pentru Pace”, a glumit Kauzlarich.

Totuși, analiștii avertizează asupra așteptărilor exagerate. „Liderii din Asia Centrală sunt pragmatici”, a spus un expert din Washington. „Vor accepta investițiile și atenția americană, dar nu vor rupe relațiile cu Moscova sau Beijingul pentru asta.”

Un început fragil

Rămâne de văzut dacă summitul din 6 noiembrie va produce rezultate concrete sau va fi doar un alt episod în istoria fragmentată a diplomației americane din Asia Centrală.

Chiar și așa, simplul fapt că Washingtonul reunește liderii „C5+1” trimite un mesaj clar: Statele Unite vor să rămână un actor prezent la masa de joc eurasiatică.

„Nu ne așteptăm la miracole”, a spus un diplomat central-asiatic sub protecția anonimatului. „Dar ne așteptăm ca SUA să rămână interesate de data asta.”

