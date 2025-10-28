Melania Trump, îngrijorată de demolarea Aripii de Est a Casei Albe. Ce le-ar fi spus colaboratorilor despre decizia soțului său SURSE

Autor: Veronica Andrei
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 15:18
949 citiri
Melania Trump Foto: X/@MELANIATRUMP

Proiectul grandios al președintelui Donald Trump de a transforma Casa Albă într-un spațiu de fast imperial nu i-a adus doar aplauze. Potrivit unor surse citate de Wall Street Journal, primă doamnă, Melania Trump, și-ar fi exprimat „îngrijorări serioase” legate de demolarea completă a Aripii de Est – sediul tradițional al biroului său.

Clădirea, veche de peste 120 de ani, a fost pusă la pământ în doar câteva zile. Camioanele încă mai cară molozul unui loc care, până recent, era considerat o parte esențială a istoriei Casei Albe. În locul ei, președintele vrea să ridice o sală de bal opulentă, decorată în stilul caracteristic – mult aur, spațiu generos și o ambiție fără limite, scrie Daily Mail.

Proiectul, estimat la 300 de milioane de dolari, va fi finanțat, potrivit președintelui, din „donații private” și din propriile fonduri. Noua construcție ar urma să adauge 90.000 de metri pătrați complexului și să găzduiască până la o mie de invitați la evenimentele oficiale.

În cerc restrâns, Melania Trump le-ar fi spus colaboratorilor săi că nu are nicio implicare în proiect și că dorește să se distanțeze de decizia care a dus la distrugerea spațiului dedicat istoric biroului primei doamne. Casa Albă nu a oferit niciun comentariu oficial până în acest moment.

Președintele american respinge însă criticile și spune că zvonurile privind intenția de a numi noul edificiu după el însuși sunt „fake news”. „Probabil o să-l numim sala prezidențială de bal sau ceva de genul ăsta”, a declarat el.

Nu e prima dată când Donald Trump visează la un asemenea proiect. Încă din 2010, când Barack Obama era la Casa Albă, omul de afaceri de atunci îi propunea strategului democrat David Axelrod o „sală de bal adevărată”, nu „petreceri în corturi mizere”. Axelrod își amintește că i-a răspuns sec: „Suntem în plină recesiune, nu cred că e momentul”.

Ideea a fost pusă în sertar până la primul mandat al lui Trump, când acesta a modernizat complexul sportiv al Casei Albe, adăugând un pavilion de tenis. Acum însă, odată revenit la putere, președintele a trecut peste orice obstacol birocratic, înlăturând chiar și membri ai comisiei federale care supraveghează lucrările la Casa Albă — pentru a asigura aprobarea rapidă a planurilor sale.

#SUA, #Casa Alba, #demolare, #aripa de est, #sala de bal, #melania trump , #Stiri Melania Trump
