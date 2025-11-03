Ce e bine de știut despre testele nucleare ordonate de Trump

Donald Trump a ordonat reluarea testelor nucleare ale SUA, după decenii în care acestea au fost sistate. Dar va presupune asta explozii nucleare? Ne aflăm în ajunul unei noi curse a înarmărilor?

Au trecut 33 de ani de la ultimul test nuclear exploziv efectuat de SUA. Dar miercuri preşedintele american Donald Trump a dat ordin ca acestea să fie reluate "imediat".

O postare a preşedintelui pe platforma sa Truth Social s-a referit la ameninţarea nucleară reprezentată de Rusia şi China. "Din pricina programelor de testare ale altor ţări am dat instrucţiuni Departamentului de Război să demareze testarea armelor noastre nucleare pe bază de egalitate", a scris Trump, referindu-se la Departamentul de Apărare al SUA, care recent şi-a schimbat denumirea.

Cu câteva zile anterior, şeful Casei Albe a denunţat Rusia fiindcă a testat o rachetă cu propulsie nucleară. Dacă aceste afirmaţii vor deveni realitate moratoriul vechi de decenii pentru testele nucleare va aparţine trecutului.

Administraţia Trump a vehiculat o idee similară în timpul primului mandat, dar ea nu a fost pusă în practică.

Vor detona SUA arme nucleare?

Experţi în armament nuclear susţin că este oarecum neclar ce a vrut să spună Trump prin teste nucleare. Ar putea înseamna fie teste de zbor, comparabile cu cele efectuate de Rusia, adică testarea unor rachete purtătoare sau sisteme comparabile, fără detonarea lor, fie complicatul şi riscantul proces de detonare nucleară subterană.

"Mă aştept să fie vorba de teste de zbor ale rachetelor balistice americane intercontinentale, dar aş fi foarte surprins dacă SUA îşi vor relua testele nucleare explozive", a declarat pentru DW Dr. Alexander Bollfrass, directorul Centrului pentru Strategie, Tehnologie şi Controlul Armelor din cadrul International Institute for Strategic Studies, un institut cu birouri în întreaga lume.

Vitali Fedcenko, cercetător în cadrul Instititului pentru Studiul Păcii de la Stockholm (SIPRI), are şi el îndoielile sale în contextul lipsei unor informaţii definitive. Şi el înclină să creadă că ordinul dat de Trump sugerează opţiunea mai puţin gravă.

"Oamenii din administraţia americană responsabili pentru menţinerea capacităţii de realizare a unui test nuclear se află la Departamentul Energiei, nu la Apărare", a explicat Fedcenko. "Şi dacă a ordonat Apărării să facă asta atunci, da, probabil că discută despre un soi de testare a rachetelor, lucruri de genul acesta. Dar dacă vorbim despre arme nucleare în sine, atunci este vorba de Departamentul Energiei".

Unde ar putea avea loc potenţiale teste de detonare?

Ambii experţi sunt de acord că dacă va fi executată o explozie ea va avea loc în Deşertul Nevada, unde astfel de teste au fost executate înaintea pauzei curente de majoritatea naţiunilor care sunt puteri nucleare.

Dar Fedcenko a subliniat pentru DW: dat fiind că mai există foarte puţini oameni cu experienţă directă în materie de astfel de teste care mai sunt activi şi a complexităţii logisticii necesare o acţiune imediată în acest domeniu este aproape imposibilă.

"Dacă am căuta o dată la care un astfel de test să aibă loc, aceasta ar fi peste câţiva ani, cel devreme în 18 luni, dacă totul decurge perfect, potrivit planului", a afirmat el. "Trebuie pregătit în funcţie de locul în care vrei să plasezi încărcătura nucleară. Dacă este subteran îţi trebuie un puţ sau ceva de genul acesta, şi acela trebuie mai întâi să fie forat".

"Faci testul subteran, dar dacă este vorba de o explozie nucleară şi ceva nu iese conform planului te poţi trezi cu emanaţii radioactive în atmosferă. Ar putea fi contaminaţii radioactive în apropiere de Las Vegas. Ar putea de asemenea exista efecte seismice care ar afecta clădirile înalte".

Ce rol joacă Rusia?

Testul Rusiei cu rachetă propulsată nuclear a făcut vâlvă la începutul săptămânii. Şeful Marelui Stat Major, Valeri Gherasimov, i-a raportat preşedintelui Vladimir Putin că armata "a lansat un zbor de mai multe ore a unei rachete cu propulsie nucleară care a parcurs 14.000 de kilometri, şi asta nu este limita maximă".

Dar Bolfass nu crede că acest test a avut impact asupra SUA. "Nu cred că Statele Unite încearcă să dea o replică la ce fac ruşii. SUA au un program clar de modernizare a armelor nucleare de care dispun. Multe din ele datează din perioada târzie a Războiului Rece şi are sens să fie modernizate şi să fie perfecţionate noi sisteme", a declarat el.

"Dar sistemele ruseşti aşa-numite exotice, sau noi, au apărut mai ales de teamă că apărarea antirachetă a SUA ar putea împiedica pătrunderea spre ţintă a armelor lor nucleare tradiţionale. SUA nu au această teamă fiindcă Rusia investeşte mult mai puţin în sisteme de apărare antirachetă".

Ar putea alte puteri nucleare forţa o nouă cursă a înarmărilor?

Chiar dacă intenţiile lui Trump nu sunt deocamdată clare, afirmaţii de genul celor făcute de el pot genera deja efecte mărunte. În prezent, potrivit SIPRI, SUA, Rusia, Marea Britanie, Franţa, China, India, Pakistan, Coreea de Nord şi Israel sunt ţări considerate puteri nucleare.

Conform unui raport al organizaţiei publicat anul acesta, toate aceste ţări au realizat în 2024 "programe intense de modernizare nucleară, perfecţionând armele existente şi adăugând variante mai noi".

După cum a subliniat Trump recent, SUA au mai multe arme nucleare decât orice altă ţară, iar China este "la mare distanţă în urma Rusiei". Dar ţara asiatică şi-a dublat arsenalul la 600 de arme nucleare, estimativ, în condiţiile în care în 2020 dispunea de 300, potrivit Center for Strategic and International Studies, un institut cu sediul la Washington. Acelaşi institut estimează că în 2030 China va avea mai mult de 1000 de arme nucleare.

"Cu excepţia Chinei nu vedem nicio înarmare nucleară masivă", a declarat Bollfass. Dar "SUA privesc cu profundă îngrijorare spre viitor. Nu doar că trebuie să-şi mărească arsenalul şi forţa nucleară în raport cu Rusia, dar vor trebui să facă faţă şi unei ameninţări venite simultan dinspre două puteri. Aşa că există potenţial pentru o cursă a înarmărilor".

Majoritatea puterilor nucleare, cu excepţia Coreei de Nord, au stopat testele nucleare explozive în anii 1990. Coreea de Nord a efectuat ultimul astfel de test în 2017. Ultimul test confirmat al Rusiei a fost în 1990, pe vremea când URSS exista încă. Ultimul test al SUA a avut loc în 1992 iar al Chinei în 1996.

