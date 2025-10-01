Cercetători americani de top se grăbesc să se mute în Europa

Tot mai mulți cercetători din Statele Unite aplică pentru finanțări europene, în încercarea de a-și continua activitatea științifică departe de un climat politic devenit, în percepția multora, ostil cercetării fundamentale.

Potrivit unor date obținute de Politico, ultima sesiune de aplicare pentru granturile Consiliului European pentru Cercetare (ERC) a înregistrat o creștere de cinci ori a numărului de aplicații venite din partea cercetătorilor aflați în prezent în SUA. Aceștia caută să se relocheze în instituții europene, în contextul tăierilor bugetare și al presiunilor politice asupra mediului academic din Statele Unite, accentuate de administrația Trump.

În mod simbolic, acest val de interes este perceput de Comisia Europeană drept o reușită personală a Ursulei von der Leyen. Președinta executivului european a susținut în mod deschis eforturile de a atrage cercetători americani de top, promovând Europa ca spațiu al libertății academice și al stabilității în finanțarea științei.

Granturi mai mari, condiții mai bune

În primăvara acestui an, ERC a anunțat dublarea suplimentului financiar oferit cercetătorilor care aleg să se relocheze din Statele Unite, de la 1 milion la 2 milioane de euro. Cu această creștere, un grant individual poate ajunge la maximum 4,5 milioane de euro pentru o perioadă de cinci ani – un pachet considerat extrem de competitiv la nivel global.

Datele din ultima rundă de aplicare, încheiată la sfârșitul lunii august, arată 114 cereri din partea cercetătorilor din SUA – o creștere de 400% față de cele 23 de aplicații depuse în 2024. În ansamblu, numărul total de propuneri a crescut cu 31%, de la 2.534 la 3.329. Marea Britanie a generat 538 de aplicații, iar din interiorul UE cele mai multe propuneri au venit din Italia (445) și Spania (240).

În timp ce în Statele Unite se vorbește tot mai frecvent despre „brain drain” – pierderea de capital uman de înaltă calificare –, mai multe țări europene vorbesc deja despre „brain gain”.

Austria, de pildă, a anunțat recent rezultatele unui program de burse lansat în iunie, în cadrul căruia 25 de cercetători aflați anterior în instituții americane au acceptat relocarea. Academia Austriacă de Științe consideră că aceste transferuri directe sunt o consecință a politicilor administrației Trump în domeniul științific.

„Ei aduc idei noi, perspective internaționale și rețele de colaborare – un câștig major pentru cercetarea austriacă și o creștere a vizibilității noastre internaționale”, a declarat Heinz Faßmann, președintele academiei. „Datorită lui Trump, vorbim astăzi de un veritabil brain gain.”

Peste 70 de inițiative locale de atragere a cercetătorilor

Comisarul european pentru cercetare, Ekaterina Zaharieva, a subliniat, într-o intervenție din septembrie, că Europa nu a stat pe loc în fața oportunității create de reculul american. Potrivit acesteia, la nivel european există în prezent peste 70 de inițiative – naționale și regionale – dedicate atragerii de cercetători internaționali, cu accent pe diaspora științifică din SUA.

Administrația Trump a tăiat sau restricționat mai multe programe federale de cercetare, iar climatul politic general – în special în domenii precum schimbările climatice, sănătatea publică sau studiile sociale – a devenit tot mai polarizat. În acest peisaj, Europa se poziționează tot mai clar drept un spațiu de refugiu academic, dar și de competiție științifică globală.

