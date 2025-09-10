Charlie Kirk, susținătorul lui Trump care dezbătea teme politice în campusuri universitare, a fost împușcat la un eveniment în statul Utah. Donald Trump, prima reacție: "Să ne rugăm pentru el" VIDEO

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 22:14
2990 citiri
Charlie Kirk - FOTO Hepta

Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat în contextul unui eveniment care se desfășura în statul Utah.

Atacul a avut loc la mijlocul zilei de 10 septembrie 2025. Cu prilejul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley, o serie de martori au spus că l-au văzut pe Kirk împușcat în zona gâtului, relatează site-ul Deseret News.

Glonțul l-a lovit pe Kirk în timp ce acesta participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri, alături de studenți.

Un suspect este acum în arest, a anunțat o alertă transmisă studenților. Circulația în campusul unde s-a produs atacul a fost închisă.

„Un singur foc de armă a fost tras în campus asupra unui vorbitor invitat. Poliția investighează acum, suspectul este în arest”, a precizat o alertă difuzată în interiorul Universității.

Nu există încă informații despre cât de gravă este starea lui Kirk.

Donald Trump a transmis și el imediat un mesaj: "Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un tip grozav din cap până-n picioare. DUMNEZEU SĂ-L BINECUVÂNTEZE!"

Charlie Kirk este director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA). Kirk se afla în statul Utah în cadrul turneului The American Comeback, organizat de filiala TPUSA din Utah Valley.

În clipurile video distribuite pe reţelele sociale, se vede cum Kirk este lovit de un glonț, în timp ce stătea de vorbă, într-un cort, în curtea Universităţii Utah Valley.

În alte imagini se văd studenți care fug pentru a se pune la adăpost, după ce au auzit focul de armă.

