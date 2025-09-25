Soția lui Charlie Kirk, disperată să înlăture un „blestem” înainte de moartea activistului. Povestea controversată din jurul atacului

Erika, soția activistului conservator american Charlie Kirk, a apelat la un preot catolic pentru a înlătura un presupus „blestem”, despre care credea că fusese pus asupra soțului ei de către „vrăjitoare” de pe platforma Etsy, cu câteva zile înainte ca acesta să fie ucis într-un atac armat în Utah.

Detaliile au fost făcute publice de prezentatoarea americană Megyn Kelly, care a relatat în cadrul emisiunii sale că Erica Kirk era „profund tulburată” de un articol publicat de site-ul Jezebel. În acel text, apărut pe 8 septembrie, autorii scriau că au plătit unor presupuse vrăjitoare pentru a-l „blestema” pe Kirk, o figură proeminentă a dreptei americane, scrie Daily Mail.

Potrivit lui Kelly, soții Kirk au luat în serios această poveste și au chemat un prieten preot pentru a se ruga împreună, în noaptea de dinaintea atacului. „Erica a fost foarte speriată. A vrut să fie sigură că Charlie este protejat”, a spus jurnalista.

În emisiune, Kelly a criticat dur publicarea articolului, întrebând „de ce o familie creștină trebuie supusă unui astfel de tratament” și adăugând că apelul la „forțe demonice” nu ar trebui trivializat.

Articolul inițial din Jezebel, scris de un autor anonim, descria procesul de achiziționare a unor „blesteme” pe Etsy, comparându-l cu cumpărarea unui încărcător de telefon. Textul menționa că intenția nu era de a provoca rău fizic, ci mai degrabă o serie de „neplăceri mărunte” – de la probleme cu echipamentele tehnice până la disconfort vestimentar.

După uciderea lui Kirk, publicația a retras articolul și a emis o declarație prin care „condamnă fără echivoc violența politică de orice fel”.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA și un apropiat al președintelui Donald Trump. Moartea sa a atras reacții puternice în spațiul public, inclusiv o apariție comună rară a lui Trump și Elon Musk la funeralii.

