„Capcana lui Tucidide”. Cum a devenit un istoric din Grecia Antică o armă în geopolitica secolului XXI

De mai mulți ani, în discursul despre relațiile internaționale revine frecvent o referință la un concept inspirat din Antichitate: așa-numita „capcană a lui Tucidide”. Mulți analiști o invocă pentru a descrie tensiunile crescânde dintre Statele Unite și China, susținând că o confruntare militară între cele două puteri este aproape inevitabilă. Însă, o lectură atentă a lucrării istoricului grec arată că lecțiile pe care le putem trage din opera sa sunt adesea interpretate superficial, scrie, în The Conversation, Andrew Latham, profesor de științe politice la Macalester College.

Expresia „capcana lui Tucidide” a fost popularizată de politologul american Graham Allison, într-un articol publicat în Financial Times în 2012 și apoi dezvoltat în volumul Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? (publicat în 2017 și tradus ulterior în mai multe limbi). Allison se inspiră dintr-un fragment celebru din Istoria Războiului Peloponesiac, în care Tucidide scrie: „A fost ascensiunea Atenei și teama pe care aceasta a inspirat-o Spartei ceea ce a făcut războiul inevitabil.”

Analogiei i se recunoaște un anumit grad de atractivitate: când o putere emergentă amenință poziția unei puteri dominante, tensiunea crește, iar conflictul pare inevitabil. În contextul actual, mulți interpretează această logică în sensul că ascensiunea Chinei va duce în mod necesar la un război cu Statele Unite, după modelul Atena–Sparta.

Totuși, această interpretare simplifică în mod periculos mesajul profund al lui Tucidide și ignoră caracterul complex și tragic al operei sale.

Tucidide – cronicarul tragediei, nu al determinismului geopolitic

Tucidide nu a fost doar un istoric. El a fost și un martor direct al războiului pe care îl descrie și, în mod esențial, un autor influențat de cultura tragediei grecești. În relatarea sa, războiul nu apare ca o consecință inevitabilă a unui mecanism structural, ci ca rezultatul fragilității umane: teama, greșelile de judecată, ambiția excesivă și deciziile pripite ale liderilor politici.

În timp ce unii comentatori moderni încearcă să extragă din textul lui Tucidide o „lege” a relațiilor internaționale, lucrarea sa pune accentul pe alegeri, percepții și emoții. Mai degrabă decât o teorie a inevitabilității războiului, Tucidide oferă o reflecție asupra modului în care oamenii și societățile ajung, prin acumulări de decizii greșite și orgoliu, la distrugere.

De la avertisment istoric la justificare politică?

Chiar dacă Graham Allison însuși nu susține că un conflict între Statele Unite și China este garantat, ci doar că este posibil, termenul „capcana lui Tucidide” a fost preluat în multe cazuri ca un argument pentru escaladare. A fost folosit pentru a susține creșterea bugetelor militare, pentru a justifica atitudini mai ferme față de Beijing sau pentru a sublinia că o confruntare este, practic, „scrisă în stele”.

Această utilizare riscă să transforme o analiză istorică într-o profeție auto-împlinită. A invoca fatalismul istoric ca bază pentru politici contemporane poate avea consecințe grave, mai ales când ignoră nuanțele esențiale ale textului original.

Pentru Tucidide, conflictul nu izbucnește doar din competiție geopolitică, ci din pierderea rațiunii, din teama care se transformă în acțiune necugetată și din lideri care nu reușesc să gestioneze pasiunile colective. După cum scria: „Ignoranța este îndrăzneață, iar cunoașterea, prudentă.” Nu este o regulă a politicii internaționale, ci o observație profund umană despre pericolul impulsivității și slăbiciunea decidenților.

O lecție pentru prezent

În acest context, invocarea capcanei lui Tucidide ca argument că Statele Unite și China sunt destinate unui conflict militar poate produce mai mult rău decât bine. Ideea că războiul este inevitabil diminuează spațiul pentru diplomație, cooperare și prudență strategică.

Lectura corectă a operei lui Tucidide ne amintește că, deși fricțiunile între puteri sunt recurente în istorie, războaiele nu sunt o fatalitate. Ele apar adesea din decizii greșite, din lipsa de înțelepciune și din eșecul de a înțelege consecințele propriilor acțiuni.

Adevărata lecție a lui Tucidide nu este că războiul va avea loc, ci că poate fi evitat – atâta timp cât liderii politici aleg luciditatea în locul fricii și reflecția în locul impulsului. Într-o lume marcată de incertitudine și rivalități crescânde, tocmai această capacitate de a evita cursul aparent inevitabil al istoriei este cea care definește măsura responsabilității, conchide în The Conversation, Andrew Latham.

