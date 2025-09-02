Chicago se pregătește de furia lui Trump după ce primarul l-a sfidat pe președintele SUA. „Ar fi o invazie cu trupe americane!”

Autor: Maria Mora
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 07:25
Chicago se pregătește de furia lui Trump după ce primarul l-a sfidat pe președintele SUA. „Ar fi o invazie cu trupe americane!”
Președintele SUA Donald Trump FOTO X/@Potus

Autoritățile din Chicago se pregătesc pentru o operațiune federală majoră de aplicare a legilor privind imigrația, care ar putea începe chiar în această săptămână, primarul orașului semnând în weekend un ordin menit să se opună măsurilor represive planificate de administrația Trump.

O operațiune a forțelor pentru combaterea imigrației ilegale în oraș ar escalada și mai mult conflictul dintre Casa Albă și orașele conduse de democrați și vine în contextul în care președintele Donald Trump și consilierii săi au criticat în repetate rânduri Chicago pentru politicile care limitează cooperarea dintre autoritățile locale și autoritățile federale de imigrare, anunță CNN.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a declarat duminică că o astfel de măsură ar fi o „invazie” și că nu a avut nicio comunicare cu administrația Trump în legătură cu planurile raportate de a trimite trupe ale Gărzii Naționale la Chicago.

„Nimeni din administrație – nici președintele, nici vreunul dintre subordonații săi – nu a sunat pe nimeni din administrația mea sau pe mine. Deci, este clar că planifică acest lucru în secret – ei bine, este o invazie cu trupe americane, dacă într-adevăr vor face asta”, a declarat Pritzker duminică. Guvernatorul statului este șeful Gărzii Naționale din acel stat, nu președintele SUA.

Operațiunea ar urma să înceapă în Chicago vineri și ar putea implica agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE, agenția de combatere a imigrației ilegale), ai Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP, poliția de frontieră) și ar putea fi susținută de forțele de pază într-un rol de menținere a păcii, potrivit mai multor surse familiarizate cu planificarea.

„Am desfășurat deja operațiuni împreună cu ICE în Chicago, în Illinois și în alte state, pentru a ne asigura că respectăm legile, dar intenționăm să alocăm mai multe resurse acestor operațiuni”, a declarat duminică secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, în emisiunea „Face the Nation” de la CBS News.

O operațiune de imigrare în oraș ar escalada și mai mult conflictul dintre Casa Albă și orașele conduse de democrați și vine în contextul în care președintele Donald Trump și consilierii săi au criticat în repetate rânduri Chicago pentru politicile care limitează cooperarea dintre autoritățile locale și autoritățile federale de imigrare.

Întrebată despre extinderea acestor operațiuni dincolo de Chicago, Noem a spus că administrația Trump „nu a exclus nimic” și a menționat în mod specific San Francisco și Boston, pe lângă Chicago. Ea a sugerat că orașele conduse de republicani cu probleme de criminalitate sunt „absolut” evaluate.

Chicago se pregătește să încerce să reziste măsurilor de combatere a imigrației planificate de Trump, primarul Brandon Johnson semnând sâmbătă un ordin executiv care oferă îndrumări și directive agențiilor orașului și forțelor de ordine „în contextul amenințărilor crescânde din partea guvernului federal”.

