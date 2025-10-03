De ce Statele Unite nu mai pot dicta regulile jocului cu China

În interiorul uneia dintre cele mai complexe mașinării create vreodată de om, un fascicul laser lovește o picătură de staniu de 50.000 de ori pe secundă, generând temperaturi de 40 de ori mai mari decât cele de la suprafața Soarelui. Aceasta este doar o etapă din procesul de producție al semiconductorilor avansați. Dispozitivul, fabricat de compania olandeză ASML și bazat pe tehnologii dezvoltate în SUA, a devenit un simbol al diferenței dintre Occident și China. Însă decalajul se reduce rapid, scrie semafor.com.

Directorul Nvidia, Jensen Huang, susține că China este doar la „nanosecunde în urmă” în dezvoltarea unor astfel de echipamente. O evaluare cu implicații majore pentru negocierile comerciale dintre Washington și Beijing.

Rivalitate și pragmatism

În pofida retoricii dure de la Casa Albă și Capitoliu, există șanse ca cele două puteri să ajungă la o înțelegere pragmatică. SUA și China sunt astăzi suficient de echilibrate încât administrația Trump ar putea decide că este mai avantajos să coopereze în anumite domenii – inclusiv tehnologia de vârf – decât să continue confruntarea.

În termeni militari, Washingtonul pare să piardă „dominanța escaladării”, adică abilitatea de a presa unilateral Beijingul. China nu doar că rezistă sancțiunilor și tarifelor impuse de SUA, dar are și capacitatea de a răspunde. Restricțiile asupra exportului de metale rare, esențiale pentru industria auto și pentru armament, au forțat deja administrația Trump să revină la masa negocierilor după o rundă agresivă de tarife.

Exemple concrete ale avansului chinez

Huawei concurează direct cu Apple cu telefoane produse pe baza propriilor cipuri. Start-up-ul DeepSeek a lansat propria versiune a ChatGPT. Gigantul auto BYD depășește Tesla pe piețe neutre precum Europa. Produse „made in China” – de la avioane de luptă la roboți umanoizi și sateliți – pot fi deja suficiente pentru a domina segmente-cheie ale pieței globale.

Unele domenii sunt atât de avansate încât, potrivit unor investitori americani care au vizitat fabrici din China, anumite sectoare occidentale sunt considerate „neinvestibile”. În industria bateriilor, unii experți afirmă că „jocul s-a încheiat” pentru SUA.

Cooperare prin licențe

Un posibil model este cel al licențierii. Administrația Trump a permis TikTok să rămână activ în SUA printr-un aranjament în care compania-mamă din China a păstrat algoritmul, iar investitori americani au gestionat operațiunile locale.

Aceeași metodă este folosită în domeniul farmaceutic, unde companii americane cumpără licențe pentru tratamente oncologice dezvoltate în laboratoare chineze. Ford, la rândul său, intenționează să utilizeze tehnologie de la producătorul chinez CATL la o fabrică din Michigan.

Ironia este că Beijingul a folosit mult timp acest tip de transfer tehnologic pentru a-și construi propria industrie.

Obstacole majore

Chiar și așa, integrarea investițiilor chineze în SUA nu este simplă. Multe state americane limitează proprietatea chineză asupra terenurilor și imobilelor, iar comunitățile locale se opun adesea construirii unor fabrici chineze, chiar și acolo unde ar fi nevoie de locuri de muncă. În Virginia, guvernatorul Glenn Youngkin a refuzat categoric prezența CATL, pe care a numit-o „fața Partidului Comunist Chinez”.

Se adaugă și riscurile de securitate națională. Dacă viitorul războiului va fi alimentat de drone cu baterii, SUA nu-și pot permite să depindă de China pentru astfel de tehnologii.

O relație complicată

Un acord comercial mai amplu între Washington și Beijing nu este exclus, însă orice deschidere pentru companiile chineze va fi selectivă și probabil de lungă durată.

Unii experți în politică externă, precum Hal Brands, avertizează însă că rivalitatea dintre marile puteri rămâne în esență o competiție tehnologică. Deși SUA ar avea încă un avans de câțiva ani în domenii precum inteligența artificială, poziția lor este „periculoasă”.

În aceste condiții, cooperarea economică între cele două superputeri ar putea fi mai degrabă o necesitate strategică decât o alegere.

