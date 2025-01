China intenționează să închidă Canalul Panama, acuză noul șef al diplomației SUA. Când ar lua chinezii această măsură radicală VIDEO

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că China intenționează să blocheze Canalul Panama în cazul unui conflict cu Statele Unite și că Washingtonul intenționează să abordeze această problemă, care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA. Într-un interviu acordat emisiunii The Megyn Kelly Show de pe Sirius XM, Rubio a reluat unele dintre punctele de vedere ale președintelui Trump cu privire la influența Chinei asupra căii navigabile strategice.

În discursul său inaugural din 20 ianuarie, Donald Trump a acuzat din nou că statul Panama a dat controlul canalului Chinei, contrar angajamentului pe care aceasta și l-a luat în 1999, când a preluat proprietatea asupra acestuia. Președintele a promis că Statele Unite vor lua înapoi canalul, dar nu a spus când și cum.

Rubio, care a fost un critic consecvent al Chinei de-a lungul carierei sale în Senat, a indicat compania din Hong Kong care operează cele două porturi de la intrarea în Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific drept un risc pentru SUA, deoarece „trebuie să facă tot ce le spune guvernul chinez să facă”.

„Și dacă guvernul chinez le spune să închidă Canalul Panama în timpul unui conflict, vor trebui să o facă. De fapt, nu am nicio îndoială că plănuiesc să facă acest lucru ca o contingență. Aceasta este o amenințare directă”, a declarat secretarul de stat.

