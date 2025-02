China preia inițiativa după înghețarea ajutoarelor americane. Beijingul ocupă spațiul liber lăsat de SUA

China a oferit o subvenție pentru a ajuta un proiect cambodgian de deminare a terenurilor și a bombelor neexplodate, la câteva zile după ce înghețarea plăților efectuate de USAID către partenerii săi a forțat suspendarea activității, a declarat șeful grupului.

Criticii deciziei administrației președintelui american Donald Trump de a suspenda timp de 90 de zile ajutorul extern prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională au afirmat că aceasta ar deschide calea Chinei pentru a-și extinde influența în toată lumea, relatează Newsweek.

Cambodgia, țară din Asia de Sud-Est, este deja unul dintre cei mai apropiați aliați ai Chinei și a avut o relație tensionată în ultimii ani cu Statele Unite, care au criticat-o pentru presupusele încălcări ale drepturilor omului și lipsa democrației.

În câteva zile după anunțul privind oprirea operațiunilor Cambodgian Mine Action Centre (CMAC) din cauza înghețării fondurilor americane, directorul general Heng Ratana a publicat pe Facebook un mesaj prin care anunța un grant din partea Chinei în valoare de 4,4 milioane de dolari pentru un proiect de eliminare a minelor, care va dura un an, începând cu 1 martie 2025. Acesta a precizat că proiectul va sprijini activitatea a peste 400 de experți tehnici ai CMAC și va fi implementat în șapte provincii ale Cambodgiei.

