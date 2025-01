Marc Rubio, nominalizat de Trump ca secretar de stat, vrea să arate Chinei că invadarea Taiwanului ar avea un preț "prea mare" VIDEO

Statele Unite trebuie să arate Chinei preţul ”prea mare” pe care-l are de plătit dacă decide să invadeze Taiwanul, a cerut miercuri în audieri în Senat în vederea confirmării în post, Marc Rubio, nominalizat şef al diplomaţiei americane de către Donald Trump, relatează AFP.

”Cred că trebuie să ne împăcăm toţi cu ideea că, dacă nu există o schimbare spectaculoasă - de exemplu un echilibru (între China şi Taiwan) - ei îşi dau seama că costurile unei intervenţii în Taiwan sunt prea mari”, declară probabilul viitor şef al diplomaţiei americane în cadrul unei audieri în vederea confirmării în post, în Senatul american.

El estimează că ”urmează să (înfruntăm această problemă) până la sfârşitul acestui deceniu”.

Rubio On China And Taiwan: “If We Stay On The Road We’re On, In Less Than 10 Years, Virtually Everything That Matters To Us In Life Will Depend On If China Wants Us To Have It Or Not.” @marcorubio pic.twitter.com/9Cegnb8dOk