SUA și China au ajuns la un acord privind noi negocieri comerciale. Cum încearcă cele două mari economii mondiale să evite o nouă escaladare a tarifelor vamale

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 10:22
211 citiri
SUA și China au ajuns la un acord privind noi negocieri comerciale. Cum încearcă cele două mari economii mondiale să evite o nouă escaladare a tarifelor vamale
Donald Trump / Xi Jinping FOTO X/Ivanka News

Beijingul şi Washingtonul au convenit să pregătească noi negocieri între liderii celor două mari economii mondiale şi să evite o nouă escaladare distructivă a tarifelor vamale.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a anunţat vineri o întâlnire săptămâna viitoare cu vicepremierul chinez He Lifeng, responsabil cu comerţul, pentru a pregăti aceste negocieri.

Sâmbătă, Beijingul s-a declarat gata să le înceapă „cât mai curând posibil”.

Tensiunile comerciale dintre cele două mari economii mondiale s-au intensificat în ultima săptămână, după ce Beijingul a anunţat întărirea controalelor asupra exporturilor de metale rare şi a tehnologiilor necesare pentru rafinarea acestora.

Anunţul Chinei a fost criticat vehement de preşedintele american Donald Trump, care a anunţat imediat că intenţionează să aplice, ca represalii, taxe vamale de 100% asupra produselor chinezeşti, care se vor adăuga la cele de minimum 30% aplicate până în prezent. El a ameninţat, de asemenea, că nu se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, aşa cum era prevăzut, la următorul summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

O convorbire telefonică între principalul negociator comercial chinez, He Lifeng, şi secretarul Trezoreriei americane a dat naştere unor discuţii „sincer, aprofundate şi constructive”, a indicat agenţia China Nouă sâmbătă. Scott Bessent a evocat la rândul său discuţii „sincer şi detaliate” pe X, anunţând o întâlnire faţă în faţă „săptămâna viitoare pentru a continua discuţiile”.

Scott Bessent acuzase anterior China că încearcă să facă probleme în întreaga lume prin întărirea restricţiilor asupra pământurilor rare, care sunt esenţiale pentru numeroase sectoare economice, de la smartphone-uri la rachete ghidate. Reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, a participat şi el la apel, potrivit agenţiei de presă chineze.

Cu câteva ore mai devreme, postul american Fox News a publicat fragmente dintr-un interviu cu Donald Trump în care acesta afirmă că ar trebui să se întâlnească în cele din urmă cu omologul său chinez Xi Jinping la summitul APEC de la sfârşitul lunii.

Tensiunile comerciale dintre cele două ţări s-au intensificat odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă şi dorinţa sa de a impune taxe vamale asupra tuturor produselor care intră în Statele Unite, la începutul lunii aprilie.

Beijingul a decis atunci să riposteze, ceea ce a dus la noi represalii din partea Washingtonului, la care China a răspuns la rândul său, ducând la aplicarea reciprocă a unor taxe vamale de peste 100%. Cele două ţări au început o dezescaladare, reducând taxele vamale la un minim de 10% pentru produsele americane şi 30% pentru produsele chinezeşti, dar relaţiile rămân tensionate.

Lovitura lui Trump pentru un stat prieten vestic cu 41 de milioane de locuitori: ”Cea mai mare criză din viața noastră”
Lovitura lui Trump pentru un stat prieten vestic cu 41 de milioane de locuitori: ”Cea mai mare criză din viața noastră”
La câteva ore după inaugurarea celui de-al doilea mandat de la Casa Albă din ianuarie, Donald Trump a anunțat că va taxa importurile de bunuri din două state, cei mai mari doi parteneri...
Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ
Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ
Situația din sudul Mării Caraibilor se dezvoltă rapid. În urma zborurilor demonstrative efectuate de avioane F-16 ale forțelor aeriene venezuelene în apropierea navelor americane dislocate...
#SUA, #China, #tarife Trump , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic: "A fost o calatorie incredibila!"
ObservatorNews.ro
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz si ar fi dat drumul la gaz, in cazul exploziei din Rahova
DigiSport.ro
Madalina Ghenea a decis sa spuna adevarul: "Am boala. Ma simt extrem de rau"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. SUA și China au ajuns la un acord privind noi negocieri comerciale. Cum încearcă cele două mari economii mondiale să evite o nouă escaladare a tarifelor vamale
  2. Trump a explicat de ce Ungaria a fost aleasă pentru a se întâlni cu Putin: „Acesta este un lider care ne place”. Cum omoară liderul de la Kremlin mai mulți iepuri dintr-un foc
  3. Medicul Flavia Groşan, în stare foarte gravă la spital. Ea a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei
  4. O victimă din explozia de pe Calea Rahovei, transportată la o clinică în Austria cu un avion SMURD. Are arsuri și multiple traumatisme
  5. Cum ar putea să ajungă „Kremlinul zburător” în Budapesta pentru un summit cu Trump. Șansele ca Vladimir Putin să treacă prin România
  6. Starea persoanelor rănite în explozia din Rahova. Două victime au fost operate
  7. Cum a reacționat Giorgia Meloni după ce a fost numită „curtezana” lui Donald Trump. „Nu a mișcat un deget”
  8. Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu e de bine"
  9. Cele două ipoteze ale anchetatorilor după explozia din Rahova. Autoritățile au rămas pe timpul nopții în zona afectată
  10. Cum a plecat Volodimir Zelenski „cu mâna goală” de la Casa Albă. Mesajul lui Donald Trump de după întâlnire. „Sunt rezervat”