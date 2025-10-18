SUA și China au ajuns la un acord privind noi negocieri comerciale. Cum încearcă cele două mari economii mondiale să evite o nouă escaladare a tarifelor vamale

Beijingul şi Washingtonul au convenit să pregătească noi negocieri între liderii celor două mari economii mondiale şi să evite o nouă escaladare distructivă a tarifelor vamale.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a anunţat vineri o întâlnire săptămâna viitoare cu vicepremierul chinez He Lifeng, responsabil cu comerţul, pentru a pregăti aceste negocieri.

Sâmbătă, Beijingul s-a declarat gata să le înceapă „cât mai curând posibil”.

Tensiunile comerciale dintre cele două mari economii mondiale s-au intensificat în ultima săptămână, după ce Beijingul a anunţat întărirea controalelor asupra exporturilor de metale rare şi a tehnologiilor necesare pentru rafinarea acestora.

Anunţul Chinei a fost criticat vehement de preşedintele american Donald Trump, care a anunţat imediat că intenţionează să aplice, ca represalii, taxe vamale de 100% asupra produselor chinezeşti, care se vor adăuga la cele de minimum 30% aplicate până în prezent. El a ameninţat, de asemenea, că nu se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, aşa cum era prevăzut, la următorul summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

O convorbire telefonică între principalul negociator comercial chinez, He Lifeng, şi secretarul Trezoreriei americane a dat naştere unor discuţii „sincer, aprofundate şi constructive”, a indicat agenţia China Nouă sâmbătă. Scott Bessent a evocat la rândul său discuţii „sincer şi detaliate” pe X, anunţând o întâlnire faţă în faţă „săptămâna viitoare pentru a continua discuţiile”.

Scott Bessent acuzase anterior China că încearcă să facă probleme în întreaga lume prin întărirea restricţiilor asupra pământurilor rare, care sunt esenţiale pentru numeroase sectoare economice, de la smartphone-uri la rachete ghidate. Reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, a participat şi el la apel, potrivit agenţiei de presă chineze.

Cu câteva ore mai devreme, postul american Fox News a publicat fragmente dintr-un interviu cu Donald Trump în care acesta afirmă că ar trebui să se întâlnească în cele din urmă cu omologul său chinez Xi Jinping la summitul APEC de la sfârşitul lunii.

Tensiunile comerciale dintre cele două ţări s-au intensificat odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă şi dorinţa sa de a impune taxe vamale asupra tuturor produselor care intră în Statele Unite, la începutul lunii aprilie.

Beijingul a decis atunci să riposteze, ceea ce a dus la noi represalii din partea Washingtonului, la care China a răspuns la rândul său, ducând la aplicarea reciprocă a unor taxe vamale de peste 100%. Cele două ţări au început o dezescaladare, reducând taxele vamale la un minim de 10% pentru produsele americane şi 30% pentru produsele chinezeşti, dar relaţiile rămân tensionate.

