CIA ar fi folosit un „vizionar” pentru a localiza Chivotul Legământului, unul dintre cele mai legendare artefacte din istorie

Noi documente declasificate ale Agenției Centrale de Informații din Statele Unite (CIA) sugerează că organizația ar fi încercat să localizeze Chivotul Legământului – relicvă biblică de importanță majoră – prin metode neconvenționale, inclusiv percepție extrasenzorială.

Chivotul Legământului, menționat în Vechiul Testament ca o ladă acoperită cu aur care conținea Tablele Legii, a dispărut fără urmă în urmă cu mai bine de două milenii. De-a lungul istoriei, acest artefact a stârnit fascinație și numeroase teorii legate de locul unde s-ar afla.

Interesul pentru acest subiect a fost recent reactivat de congresmena republicană Anna Paulina Luna, care a discutat despre un set de documente CIA din 1988 în cadrul unui episod al podcastului The Joe Rogan Experience. Aceasta susține că documentele prezintă o încercare de localizare a Chivotului prin „remote viewing” – o presupusă capacitate psihică de a percepe locații îndepărtate.

„Un moment Indiana Jones”

„CIA ar fi localizat Chivotul Legământului. A fost un moment de tip Indiana Jones”, a afirmat Luna în interviu.

Potrivit documentelor, un „vizionar la distanță”, desemnat cu numărul 032, a fost instruit să observe o țintă necunoscută doar pe baza unor coordonate geografice. Descrierile notate includ un „container din lemn, aur și argint”, decorat cu serafimi, aflat într-un spațiu subteran întunecos și umed, într-o zonă din Orientul Mijlociu, caracterizată de prezența cupolelor de moschee și a localnicilor îmbrăcați în alb.

Ads

Documentele fac parte din Proiectul Sun Streak, un program al CIA desfășurat în timpul Războiului Rece, destinat explorării fenomenelor psihice în scopuri de informații. Deși au fost declasificate în anul 2000, ele au atras din nou atenția publică în martie 2025, scrie Daily Mail.

Luna a declarat că va continua cercetările pe cont propriu, fără a folosi fonduri publice: „Am spus că trebuie să fac asta din banii mei. Nu vor fi implicați contribuabilii.”

În timpul discuției, Joe Rogan a exprimat un amestec de scepticism și curiozitate, întrebând dacă desenele realizate de vizionar seamănă cu imaginea Chivotului din celebrul film Raiders of the Lost Ark.

„Dacă îți cer să desenezi Chivotul, ai ști cum arată?”, a întrebat Rogan, sugerând că ar putea exista o influență culturală în percepția vizionarului.

Totuși, Luna a insistat asupra seriozității documentelor: „Știu că pare o poveste dintr-un film cu Indiana Jones, dar acestea sunt chiar documente ale CIA.”

Unele teorii istorice plasează Chivotul inițial în Sfânta Sfintelor a Templului din Ierusalim, înainte de a fi pierdut în timpul cuceririi babiloniene din 586 î.Hr. Alte legende susțin că relicva a fost transportată în Etiopia și păstrată în Biserica Maicii Domnului Maria din Sion. Cercetătorul britanic Graham Hancock afirmă că acolo ar fi protejat de gardieni, unii dintre ei suferind afecțiuni oculare, posibil din cauza unei presupuse expuneri la radiații.

Ads

Luna a discutat cu un pastor al Bisericii Ortodoxe Etiopiene, care s-a arătat „foarte optimist” în privința autenticității acestor informații.

Ce spun documentele CIA

Deși nu există dovezi concrete privind existența fizică a Chivotului, CIA susține în documentele respective că acesta ar fi fost localizat în 1988. Obiectul este descris ca o ladă în formă de sicriu, confecționată din lemn, aur și argint, în interiorul căreia se afla un al doilea container, împodobit cu un înger cu șase aripi – un serafim.

Vizionarul a menționat că locația era păzită și că accesul neautorizat ar duce la distrugere, aparent din cauza unor „forțe necunoscute”.

Proiectul Sun Streak, la fel ca alte programe similare derulate de Agenția de Informații a Apărării (DIA) și CIA în anii ’70–’80, a încetat în 1995, iar unii istorici ai serviciilor secrete – precum Nicholas Dujmovic – au declarat că aceste experimente nu au generat dovezi tangibile.

Un exercițiu de antrenament din 5 decembrie 1988 detaliază modul de lucru: vizionarul își „proiecta conștiința” spre obiectiv, consemnând imagini precum clădiri cu cupole asemănătoare moscheilor, figuri umane în alb, cu păr închis la culoare și ochi întunecați – inclusiv un bărbat cu mustață.

Ads

Locul era descris ca fiind subteran, întunecos și umed. Scopul presupus al obiectului era unul ceremonial, de „unificare a oamenilor”, implicând „spiritualitate, lecții și cunoaștere istorică dincolo de ceea ce înțelegem în prezent”. Tentativele de deschidere fără permisiune ar provoca distrugerea.

Raportul include schițe și note manuscrise: un edificiu cu cupolă, opt figuri asemănătoare cu mumii, un obiect circular și o creatură cu aripi – „serafim”. Printre cuvintele asociate se regăsesc: „moarte”, „interzis”, „protejat”, „distrus”, „durere”, „teamă” și „suferință”.

Luna a subliniat că, din perspectivă biblică, doar persoane selectate și pregătite spiritual ar putea avea acces la Chivot.

„Biblia spune clar – nimeni nu îl poate deschide până când nu va fi momentul potrivit”, a conchis ea.

Ads