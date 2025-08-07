Șefa Comunității Naționale de Informații a SUA a publicat un raport secret despre amestecul Rusiei în alegerile din SUA, sfidând avertismentele CIA

Autor: Veronica Andrei
Joi, 07 August 2025, ora 21:15
763 citiri
Tulsi Gabbard, director al Serviciilor Naționale de Informații din SUA FOTO X/@TulsiPotus

Într-un gest controversat, cu implicații majore asupra încrederii în serviciile de informații americane, directoarea Comunității Naționale de Informații a SUA, Tulsi Gabbard, a dispus publicarea unei versiuni aproape neredactate a unui raport secret privind presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Decizia, luată „cu binecuvântarea” președintelui Donald Trump, a ignorat explicit obiecțiile formulate de CIA și alte agenții de informații, relatează The Washington Post.

Raportul, de 46 de pagini, a fost realizat de majoritatea republicană din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților în 2017, dar a fost ținut sub cheie până în vara anului 2020, când administrația Trump a decis publicarea sa. Documentul contrazice evaluarea din 2017 a agențiilor de informații americane, potrivit căreia Rusia ar fi sprijinit activ candidatura lui Trump în dauna democratei Hillary Clinton.

Avertismentul CIA

CIA și alți oficiali din sistemul de intelligence au avertizat că publicarea raportului, fără redactarea unor pasaje sensibile, pune în pericol surse umane, metode operaționale și relații de cooperare internațională. Cu toate acestea, Tulsi Gabbard a mers mai departe, exercitându-și prerogativele de declasificare în detrimentul prudenței. Versiunea finală a fost publicată pe 23 iulie, cu redactări minime.

Printre elementele cele mai sensibile din raport se numără referiri explicite la surse umane care ar fi oferit detalii despre planurile lui Vladimir Putin. În mod tradițional, astfel de informații sunt păstrate exclusiv în custodia CIA, nu în documente accesibile publicului ori congresului. Mai grav, raportul conține și informații culese prin mijloace tehnice și contribuții ale serviciilor partenere, ceea ce ridică semne de întrebare asupra credibilității SUA în fața aliaților.

Senatorul democrat Mark Warner, vicepreședinte al Comisiei de Informații din Senat, a criticat ferm demersul: „Este o divulgare disperată și iresponsabilă a unui document partizan, care compromite sursele și metodele cele mai sensibile pe care comunitatea noastră de informații le folosește pentru a contracara amenințările rusești.”

Publicarea raportului vine în contextul în care administrația Trump a lansat mai multe inițiative pentru a revizui concluziile anchetelor privind amestecul Rusiei în alegerile din 2016. Atât Gabbard, cât și fostul director CIA John Ratcliffe și procurorul general Pam Bondi au dat publicității o serie de rapoarte care pun sub semnul întrebării concluziile inițiale ale serviciilor de informații și susțin că administrația Obama ar fi exagerat pericolul rusesc din motive politice.

Totuși, evaluările ulterioare ale unor comisii bipartizane din Senat au reconfirmat că Moscova a intervenit în alegeri, în principal pentru a-l sprijini pe Donald Trump. Doi dintre oficialii CIA care au supervizat evaluarea din 2017 au reafirmat pentru The Washington Post că își susțin concluziile, alături de sursele și metodele folosite.

Gabbard fusese anterior criticată pentru poziții considerate favorabile Rusiei

Contextul în care a fost publicat raportul este unul tensionat: Gabbard fusese anterior criticată pentru poziții considerate favorabile Rusiei și pentru lipsa de experiență în domeniul informațiilor. Numirea sa în fruntea Comunității Naționale de Informații a fost considerată una dintre cele mai controversate decizii ale președintelui Trump. De altfel, președintele însuși a avut mai multe divergențe publice cu ea, inclusiv în legătură cu evaluările privind programul nuclear iranian.

În ceea ce privește raportul propriu-zis, rămân neclare atât forma în care președintele Trump a aprobat publicarea, cât și măsura în care au fost ignorate recomandările de redactare venite din partea CIA. Surse citate de Washington Post susțin că existau mai multe versiuni ale documentului, unele cu redactări extinse. Gabbard ar fi insistat pentru publicarea celei mai puțin cenzurate.

Raportul republican, condus de fostul congresman Devin Nunes – actual CEO al rețelei Truth Social, fondată de Trump – a fost criticat în trecut pentru caracterul său partizan și pentru faptul că ar submina credibilitatea concluziilor serviciilor de informații americane. Fostele majorități democrate au calificat documentul drept „selectiv” și „înșelător”.

În paralel, o revizuire recentă a CIA asupra raportului din 2016 a reconfirmat că Moscova a intervenit în favoarea lui Trump, dar a evidențiat și unele „deficiențe de procedură” în evaluarea inițială.

Faptul că președintele SUA a ales să ignore din nou expertiza propriei comunități de informații readuce în discuție relația tensionată dintre Donald Trump și instituțiile însărcinate cu protejarea securității naționale. Cu fiecare document declasificat pe criterii politice, încrederea în profesionalismul și independența acestor structuri pare tot mai subminată.

#SUA, #raport, #Rusia, #implicare alegeri, #Tulsi Gabbard , #SUA
