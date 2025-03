Afaceri de milioane. Lideri din business plătesc sume colosale pentru a lua cina cu Donald Trump la Mar-a-Lago

Într-un cadru exclusivist de lux la Mar-a-Lago, reședința din Palm Beach, Florida, a lui Donald Trump, afaceriștii sunt dispuși să plătească sume amețitoare pentru a avea ocazia de a se întâlni cu președintele SUA. Conform unor surse care au cunoștință directă despre aceste întâlniri, unii dintre aceștia plătesc până la 5 milioane de dolari pentru o discuție față în față cu Trump.

La o așa-numită cină la lumina lumânărilor care a avut loc chiar sâmbăta trecută, potențialilor oaspeți de la Mar-a-Lago li s-a cerut să cheltuiască 1 milion de dolari pentru a rezerva un loc, potrivit unei invitații obținute de WIRED.

„Sunteți invitați la o cină la lumina lumânărilor cu invitatul special, președintele Donald J. Trump”, scrie pe invitație, sub antetul «MAGA INC.». MAGA Inc. sau Make America Great Again Inc. este un super PAC care a susținut campania prezidențială a lui Trump din 2024. „Detaliile suplimentare sunt furnizate la confirmarea invitației. RSVP-urile vor fi preluate pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Spațiul este foarte limitat. 1 000 000 de dolari de persoană.”

Invitația afirmă în mod expres că „Donald J. Trump participă la acest eveniment doar în calitate de vorbitor principal și nu solicită fonduri sau donații”. Evenimentul a avut loc pe 1 martie, la ora 19.00, și a fost listat în programul oficial al președintelui ca „MAGA INC. Candlelight Finance Dinner”. Acesta este singurul eveniment cu acest nume din programul oficial al lui Trump de la preluarea mandatului.

Ads

Donald Trump and Elon Musk (with his human shield) walk the catwalk at some event at Mar-a-Lago. So cringe. 😬 pic.twitter.com/L5BVncIOFP — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 2, 2025

Michael Solakiewicz, un creator digital pro-Trump, a postat fotografii ale evenimentului pe Instagram. WIRED a împărtășit, de asemenea, fotografii și videoclipuri cu Elon Musk împreună cu fiul său X la Mar-a-Lago în ziua următoare, în timpul unui eveniment caritabil găzduit de un grup numit Wine Women & Shoes, la care a participat și Trump.

În ciuda asigurărilor oficiale că această adunare este doar pentru a discuta teme generale și nu pentru a strânge fonduri, organizarea unui astfel de eveniment subliniază o practică tot mai întâlnită: accesul la putere se obține prin contribuții financiare considerabile.

Ads

Oportunități de influență politică

Mai mulți oameni de afaceri și lideri din diferite sectoare sunt dispuși să plătească aceste sume enorme pentru a demonstra loialitate și pentru a obține o legătură directă cu fostul președinte. În special, în sectorul tehnologic, unde marii lideri ca Elon Musk și Jeff Bezos au contribuit cu milioane de dolari pentru sprijinul campaniilor lui Trump.

„Toți ceilalți au ratat barca”, spune o sursă din lumea Trump care are cunoștință de întâlniri, referindu-se la întârziații care au aderat la agenda lui Trump. Sursa s-a referit în special la sectorul tehnologic, unde directorii s-au străduit să-și arate loialitatea față de noua administrație. În timp ce proprietarul X, Elon Musk, a cheltuit în special cel puțin 260 de milioane de dolari pentru alegerea lui Trump, alte companii și executivi din domeniul tehnologiei au donat colectiv milioane de dolari pentru fondul de inaugurare al lui Trump: Google, Microsoft, Amazon, președintele executiv al Amazon Jeff Bezos, Meta, CEO-ul Meta Mark Zuckerberg, Uber, CEO-ul Uber Dara Khosrowshahi, CEO-ul Apple Tim Cook și CEO-ul OpenAI Sam Altman au donat fiecare 1 milion de dolari.

Ads

Fonduri pentru bibliotecă sau influență politică?

Se ridică totuși întrebarea unde ajung acești bani. Surse apropiate evenimentului susțin că sumele colectate ar urma să fie direcționate către construirea unei biblioteci prezidențiale, dar nimeni nu poate garanta în mod clar dacă fondurile vor fi folosite exclusiv pentru acest scop sau pentru alte activități. Este evident că astfel de întâlniri oferă mult mai mult decât o simplă „cină de lux” – ele sunt o modalitate prin care oamenii din afaceri pot obține o fereastră de acces direct la Trump, o oportunitate de a influența viitoarele decizii politice.

Un preț foarte ridicat pentru accesul direct la putere

Președinte Trump nu este la prima experiență de acest tip, având în vedere că înainte de începerea mandatului său, Trump a organizat evenimente similare, unde donațiile imense au asigurat accesul la mesele cu el. Cu toate acestea, faptul că astfel de întâlniri au loc acum, în plin mandat de președinte, ridică semne de întrebare privind separația dintre afacerile sale și activitățile politice, scrie WIRED.

Ads

„Nu îmi amintesc ca un președinte în funcție, chiar în primele săptămâni după preluarea mandatului, să solicite astfel de donații colosale”, a declarat Don Moynihan, profesor de politică publică la Universitatea din Michigan. „Problema nu este doar strângerea de fonduri, ci faptul că o asemenea sumă de bani poate crea un punct de influență major asupra politicii viitoare.”

În timp ce unii experți consideră că este un fapt normal ca foștii președinți să participe la campanii de strângere de fonduri, ceilalți atrag atenția asupra lipsei unor reglementări etice clare care să separe afacerile lui Trump.

Ads