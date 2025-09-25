Cine va fi interzis în America?

America nu își uită prietenii!

Pe 10 septembrie 2025, Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, fondatorul organizației "Turning Point USA" și una dintre cele mai proeminente voci ale conservatorismului american modern, a fost asasinat în timp ce modera o dezbatere universitară în Utah. Glonțul care i-a curmat viața a fost tras de un tânăr de 22 de ani, Tyler Robinson, care, potrivit autorităților, și-a justificat crima prin „ura” pe care, susține el, o resimțea față de mesajele transmise de Charlie Kirk.

Într-o națiune care și-a construit identitatea pe libertatea de exprimare, acest act nu este doar un atac la adresa unei persoane, ci un atac simbolic împotriva libertății însăși.

Reacțiile Americii nu au întârziat!

Președintele Donald Trump a reacționat prompt și hotărât, declarând trei zile de doliu național.

Drapelele americane au fost coborâte în bernă în toate cele 50 de state.

La memorialul organizat în Washington, la care au participat peste 200.000 de persoane, în două spații special amenajate, Trump l-a numit pe Charlie Kirk „martir al adevărului și al libertății”, declarând că „astăzi, America este o națiune în doliu, o națiune șocată și o națiune îndurerată.”

Vicepreședintele american JD Vance a denunțat „retorica periculoasă a stângii radicale care a normalizat ura și violența”, apreciind că „Charlie Kirk a fost ucis în timp ce spunea adevărul”!

În contrast cu unitatea administrației Trump, reacțiile din Europa au fost ezitante și, în unele cazuri, poate chiar cinice.

În Parlamentul European, propunerea unui moment de reculegere a fost respinsă de președinta Roberta Metsola, în ciuda nevoii de unitate în fața durerii.

De ce solidaritatea internațională trebuie să aibă culoare politică?

Reacția întârziată sau inexistentă a multor lideri europeni – inclusiv din România – arată că diplomația e încă tributară fricii de a „supăra” pe cineva. De ce uităm că, în fața morții, nu este loc de calcule? În fața morții este loc doar de umanitate!

Greu de înțeles este și motivul pentru care România a tăcut timp de 5 zile, fără ca Ministerul Afacerilor Externe, Președinția sau Guvernul României să transmită un mesaj oficial de compasiune față de asasinarea unui om! De ce, oare, Ambasada României la Washington a preferat tăcerea în locul unui gest de solidaritate pentru o națiune aliată aflată în doliu?

Să însemne acest lucru o dovadă că România manifestă o atitudine distantă „care a marcat legătura noii conduceri politice a țării cu administrația Trump”?

De ce ministrul de externe al României a condamnat, cu 10 zile întârziere, asasinarea lui Charlie Kirk?

Cât de adevărat este că ministrul de externe a ținut un discurs într-o sală aproape goală, la Chicago, pentru Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy?

Nu cumva mesajul ministrului de externe a venit prea târziu și a fost, din păcate, lipsit de ecou?

Moartea nu este un motiv de bucurie!

Cu toate acestea, teribiliști, ca să nu spunem tulburați la minte, „sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk”, în această ipostază nefericită fiind și jurnaliști români!

Fără să fac politică și fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, trebuie amintit că singurul gest „oficial” notabil din România a venit din partea partidului AUR, care a cerut și a obținut un moment de reculegere în plenul Parlamentului. Însă chiar și acest gest de respect a fost boicotat de doi senatori – unul PSD și altul USR – care au refuzat să se ridice în picioare, invocând „bunul simț”. Senatorul USR a catalogat momentul drept „rușinos”. Rușinos pentru cine?

De ce alianțele politice și setea de putere anulează umanitatea?

Până unde poate merge ura?

Crima poate fi un răspuns?

Discursul de ură, disprețul față de cei cu alte opinii, demonizarea adversarului politic – toate acestea nu sunt doar vorbe goale. Ele creează contextul psihologic pentru violență. Când ura devine normalizată, crima devine posibilă.

Asasinarea lui Charlie Kirk a scos la iveală o realitate periculoasă! Adevărul supără! Valori precum credința și familia sunt lovite cu gloanțe!

Discursul de ură nu mai vine doar din colțuri obscure ale internetului. Acesta se regăsește acum și în instituții, în redacții de presă și, în mod regretabil, chiar în bănci parlamentare!

Frica față de Dumnezeu mai există? Dar unitatea în fața durerii?

Un post de televiziune din România a relatat că „activistul republican Charlie Kirk cerea execuții publice”, fără a aduce vreo dovadă concretă.

Potrivit "Open Sources"/agerpres.ro, „un pompier din New Orleans este investigat după ce a postat, apoi a șters, un comentariu în care numea glonțul care i-a luat viața activistului conservator 'un dar de la Dumnezeu'”!

Unii jurnaliști – inclusiv din România – au sărbătorit moartea lui Charlie Kirk pe rețelele sociale.

Asemenea reacții au determinat Departamentul de Stat al SUA să anunțe revocarea vizelor pentru cetățenii străini care „glorifică sau batjocoresc uciderea” lui Charlie Kirk.

„America nu va găzdui străini care celebrează moartea concetățenilor noștri” – Marco Rubio, secretar de stat al SUA.

Pe cine supără această măsură obiectivă?

Charlie Kirk nu a fost un oficial de stat. Dar a fost o voce a unei jumătăți din America. Iar dacă România aspiră să fie mai mult decât un partener de conjunctură, atunci trebuie să înțeleagă că solidaritatea nu se măsoară doar în contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari sau în vizite „oficiale” tip VIP Dubai, ci și în gesturi umane, de susținere!

Asasinarea lui Charlie Kirk trebuie să rămână o lecție pentru noi toți!

Charlie Kirk a fost ucis pentru că și-a exprimat convingerile. Fie că suntem de acord sau nu cu ideile lui Charlie Kirk, asasinarea unui om doar pentru opiniile sale este mai mult decât un semnal de alarmă! Ce înțelegem? Libertatea de exprimare este tot mai fragilă într-o lume polarizată!

Moartea lui Charlie Kirk nu este doar un eveniment trist petrecut peste Ocean. Este o oglindă care reflectă fricile, orgoliile și diviziunile noastre. Întâlnim oameni care se bucură de moartea altora. Întâlnim politicieni care se tem să-și arate compasiunea. Avem diplomați care nu știu să transmită nici măcar un mesaj de condoleanțe.

America nu poate fi păcălită!

America își cunoaște adevărații prieteni!

America își iubește propriii cetățeni. America îi apără pe americani! Îi onorează. Noi, în schimb, uităm de români! Uităm cine suntem! Din păcate, uităm mult prea repede! Îngropăm nu doar trupuri, ci și adevăruri!

Exemplele pot fi multiple! Cine explică „bucuria” recuperării sumei de asigurare în valoare de 5,7 milioane de euro primiți de la asigurător pentru Coiful dacic de la Coțofenești?

Cine răspunde pentru rușinea ca un președinte al României să nu fie onorat de un alt președinte?

Un rege nu poate fi ucis de un alt rege! Un președinte nu poate fi umilit de un alt președinte!

Noi ce învățăm din toate acestea?

Ion Iliescu, președintele care a condus România timp de 12 ani, a fost înmormântat fără niciun gest de respect oficial din partea Ministerului de Externe prin deschiderea unei „cărți de condoleanțe” la misiunile diplomatice plătite din banii românilor!

Cine conduce România?

Ce mesaj transmitem prin „omisiuni” și „tăcerea” adoptate de autorități?

Indiferent de religie sau credință, moartea cere respect. Cei care au refuzat momentele de reculegere au ales o formă de aroganță inutilă. Când nu mai putem fi uniți nici în fața morții, ce ne mai rămâne?

Deși nu este o temă deschisă, dacă nu știm să promovăm bunele relații chiar și în fața morții și dacă nu avem puterea de a manifesta unitate în fața durerii, de ce în anul 2024 au fost plătite peste 40 milioane de euro pentru chiriile personalului diplomatic?

România își poate permite să întoarcă spatele Statelor Unite ale Americii?

În psihologia aplicată se știe că încrederea se obține greu, dar se pierde într-o clipă! Caracterul sau adevărata față a unui om sau a unui stat se vede în momente de grea încercare!

Ce facem, însă, cei care confirmă înțelepciunea populară: „la plăcinte înainte, la război înapoi”?

Președinții, miniștrii, politicienii vin și pleacă! Ce lasă în urma lor?

Charlie Kirk nu a fost un oficial al Statelor Unite ale Americii! Cu toate acestea, președintele american Donald Trump a decretat 3 zile de doliu național, „ordonând arborarea drapelelor în bernă în toată țara în onoarea sa”!

America a arătat, din nou, prin deciziile sale, că nu lasă pe nimeni în urmă, nici măcar după moarte.

Drapelele coborâte, doliul național, revocarea vizelor celor care au batjocorit moartea lui Kirk – toate transmit un mesaj clar: „cetățenii noștri contează”.

România, când își va onora propriii cetățeni?

Aude cineva?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

