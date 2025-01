Cum scoate un polițist din SUA un coiot care s-a ascuns între rafturile unui magazin VIDEO

Un coiot a intrat într-un supermarket din SUA, probabil în căutare de mâncare, iar în momentul în care a dat ochii cu oamenii a încercat să se ascundă printre rafturile frigorifice.

Incidentul s-a produs într-un magazin Aldi din Chicago (SUA), relatează NBC. Doi polițiști au intervenit pentru a încerca să evacueze din magazin animalul care, întrucât era speriat, putea deveni periculos.

Pe o înregistrare realizată în magazin, postată pe Twitter, se vede cum, după mai multe încercări nereușite, unul dintre agenții de poliție scoate cu mâinile goale coiotul dintre rafturi, trăgându-l de coadă.

Ulterior, coiotul fuge prin magazin.

Activiști pentru drepturile animalelor au reușit să captureze coiotul și l-au transportat într-un adăpost. Dacă se dovedește că el nu este nici rănit, nici turbat, urmează a fi eliberat în habitatul său.

