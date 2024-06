Ministrul polonez de Externe a comparat prestația dezastruoasă a lui Biden cu declinul Imperiului Roman. „Este important să ne gestionăm călătoria spre apus“

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a comparat prestația președintelui american Joe Biden în dezbaterea cu contracandidatul său republican Donald Trump, cu declinul Imperiului Roman, scrie Politico.eu.

Sikorski a postat vineri dimineață pe X (fost Twitter), la doar câteva ore după ce prestația ezitantă a lui Biden la dezbaterea cu Donald Trump: "Este important să ne gestionăm călătoria spre apus".

Marcus Aurelius was a great emperor but he screwed up his succession by passing the baton to his feckless son Commodus (He, from the Gladiator).

Whose disastrous rule started Rome's decline.

It's important to manage one's ride into the sunset.