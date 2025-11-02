Compania americană Palantir contestă valoarea universităților tradiționale și recrutează absolvenți de liceu

Compania americană Palantir Technologies, cunoscută pentru contractele sale din domeniul apărării și soluțiile bazate pe inteligență artificială, lansează un program de burse destinat tinerilor care aleg să sară peste studiile universitare.

Programul, denumit „Meritocracy Fellowship”, se adresează liceenilor și proaspeților absolvenți care doresc, potrivit companiei, „să obțină diploma Palantir, fără datorii și fără îndoctrinare”. Bursele, valabile în toamna anului 2025, vor fi acordate „exclusiv pe baza meritului și a excelenței academice” și oferă un salariu lunar de 5.400 de dolari.

Cei selectați vor lucra în biroul Palantir din New York, alături de echipe care dezvoltă produse software și soluții tehnologice pentru clienți guvernamentali și comerciali. Candidații trebuie să fi absolvit liceul înainte de începerea stagiului, să nu fie înscriși la universitate și să aibă un scor minim de 1460 la SAT sau 33 la ACT. Experiența în programare (Python, R, SQL, Matlab) este considerată un avantaj.

Critica sistemului universitar

Anunțul Palantir vine pe fondul unei critici tot mai vocale la adresa sistemului de învățământ superior american. Într-o postare publicată pe LinkedIn, compania a susținut că „standardele opace de admitere din universitățile americane au eliminat meritocrația și excelența”, iar campusurile au devenit „terenuri fertile pentru extremism și haos”.

Palantir susține că procesul de admitere este bazat pe criterii „subiective și superficiale”, care îi dezavantajează pe studenții performanți. Inițiativa burselor, spune compania, este o reacție la aceste „deficiențe sistemice”.

O schimbare de perspectivă

Tot mai mulți tineri din SUA pun sub semnul întrebării utilitatea unui parcurs universitar tradițional, invocând costurile ridicate și lipsa relevanței practice. Palantir afirmă că dorește să ofere acestor absolvenți o oportunitate „reală” de formare profesională, într-un mediu de lucru competitiv.

„Nu toți tinerii sunt pregătiți pentru facultate la 17 sau 18 ani. Unii sunt inteligenți, dar mai motivați să învețe din experiență directă”, se arată într-o explicație postată de companie.

Reacția analiștilor și contextul financiar

Lansarea programului vine într-un moment de incertitudine pentru acțiunile Palantir (PLTR). Potrivit analiștilor de pe Wall Street, prețul mediu estimat pentru următoarele 12 luni este de 157,65 dolari, cu o prognoză minimă de 45 dolari și una maximă de 215 dolari.

RBC Capital menține un rating „Underperform” și o țintă de 45 de dolari, citând lipsa unei strategii clare de returnare a capitalului și îngrijorări legate de etică și confidențialitate.

Cu o capitalizare de peste 200 de miliarde de dolari, Palantir continuă să atragă atenția prin parteneriatele sale în domenii sensibile – de la securitatea pe câmpul de luptă până la managementul spitalelor sau distribuirea ajutoarelor umanitare.

Un model alternativ pentru viitor?

Deși doar un număr limitat de tineri vor fi admiși în program, inițiativa Palantir ar putea marca începutul unei tendințe mai ample în rândul companiilor din tehnologie – aceea de a investi direct în formarea tinerilor, ocolind sistemul universitar.

Într-o lume în care diplomele nu mai garantează performanță, Palantir mizează pe o altă promisiune: că meritul și curiozitatea pot înlocui acreditările tradiționale.

