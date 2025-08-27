În Statele Unite, libertatea de exprimare e doar o vorbă-n vânt. Au criticat public politica lui Trump și au fost trimiși în concediu forțat

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:11
424 citiri
În Statele Unite, libertatea de exprimare e doar o vorbă-n vânt. Au criticat public politica lui Trump și au fost trimiși în concediu forțat
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Mai mulți angajați ai agenției de răspuns la catastrofe naturale (FEMA) care au criticat public administrația președintelui Donald Trump, au fost plasați marți, 26 august, în concediu forțat de către guvernul american, relatează AFP.

Într-o scrisoare deschisă trimisă luni Congresului, la 20 de ani după devastatorul uragan Katrina, aproape 200 de foști sau actuali angajați au denunțat în special 'reducerea capacităților FEMA de a-și efectua misiunile' în rândul populației afectate, din cauza înghețării principalelor cheltuieli ale agenției de către ministrul tutelar Kristi Noem.

După revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie, Donald Trump a afirmat în mai multe rânduri că vrea să desființeze FEMA, spunând că preferă să vadă statele americane 'ocupându-se de propriile probleme'.

Miercuri dimineață, 191 de persoane apăreau ca semnatare ale acestei scrisori deschise, dar numai circa 30 dintre ele mai figurau cu numele complet.

'Circa 30' de angajați au fost suspendați, a relatat New York Times marți seară.

Potrivit Washington Post, mai mulți angajați au primit e-mailuri care îi informau despre plasarea lor imediată în concediu administrativ, 'continuând să fie plătiți și să beneficieze de avantaje'.

Virginia Case, angajată a FEMA, este unul dintre cei notificați în acest sens. 'Sunt dezamăgită, dar nu surprinsă', a mărturisit ea la CNN.

'Sunt de asemenea mândră de toți cei care au luat poziție, fără a se preocupa de consecințele pentru joburile noastre. Publicul merită să știe ce se întâmplă pentru că, dacă asta continuă, vieți și comunități vor avea de suferit', a avertizat ea.

Această scrisoare, intitulată 'Declarația Katrina', a fost trimisă la 20 de ani după uraganul care a devastat sudul SUA - în special Louisiana - în august 2005, provocând moartea a peste 1.800 de oameni.

Răspunsul imediat al autorităților federale a provocat o vie polemică, în special din cauza unei comunicări confuze și a întârzierilor în furnizarea de ajutor celor strămutați de inundații.

Anul următor, Congresul a adoptat o lege, cunoscută sub numele 'PKEMRA', pentru a ameliora gestionarea catastrofelor naturale.

Semnatarii își exprimă speranța că scrisoarea lor 'vine la timp pentru a preveni nu numai o altă catastrofă națională precum uraganul Katrina, dar și dizolvarea efectivă a FEMA însăși și abandonarea populației americane pe care un astfel de eveniment l-ar reprezenta'.

Ei subliniază în plus că o treime din efectivele FEMA au părăsit agenția în acest an, în special din cauza tăierilor bugetare dispuse de Comisia pentru eficiență guvernamentală condusă inițial de Elon Musk.

Mai mulți angajați ai FEMA, suspendați după ce au criticat politica lui Donald Trump. „Schimbarea este întotdeauna dificilă”
Mai mulți angajați ai FEMA, suspendați după ce au criticat politica lui Donald Trump. „Schimbarea este întotdeauna dificilă”
Mai mulţi angajaţi ai FEMA (Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă din SUA) care la începutul acestei săptămâni au semnat o scrisoare publică în care îşi exprimau...
Tânără refugiată din Ucraina, ucisă în mod brutal în SUA FOTO/VIDEO
Tânără refugiată din Ucraina, ucisă în mod brutal în SUA FOTO/VIDEO
O tânără refugiată din Ucraina a fost înjunghiată mortal într-o gară din Charlotte, Carolina de Nord, de un bărbat fără adăpost cu un trecut violent. Iryna Zarutska avea doar 23 de...
#SUA, #concediu fortat, #FEMA, #criticare politica trump , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Lamine Yamal a confirmat relatia si i-a facut iubitei sale un cadou spectaculos, de cateva sute de mii de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Germania își consolidează apărarea: înființează un Consiliu permanent de securitate, aprobă serviciul militar voluntar și se pregătește să reintroducă armata obligatorie
  2. Crivățul economic bate peste Rusia: ministrul Finanțelor l-a anunțat pe Putin că își reduce prognoza de creștere economică pentru 2025 de la 2,5% la 1,5%
  3. Lituania îndeamnă UE să ocolească dreptul de veto al Ungariei în negocierile cu Ucraina pentru aderare
  4. "Fie ca cerul de deasupra țării voastre să fie mereu senin". Felicitarea transmisă de Lukașenko pentru Republica Moldova de Ziua Independenței sună mai mult a amenințare
  5. Alertă de securitate în Moldova. Pro-rușii lui Ilan Șor au vrut să blocheze coloanele liderilor UE așteptați la Chișinău de Ziua Independenței. Jurnaliștii, amenințați cu moartea
  6. Vila "bunga-bunga" a lui Silvio Berslusconi este scoasă la vânzare. Familia fostului premier cere un preț exorbitant pentru domeniul dotat cu heliport, buncăr nuclear și propriul vulcan
  7. Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
  8. În Statele Unite, libertatea de exprimare e doar o vorbă-n vânt. Au criticat public politica lui Trump și au fost trimiși în concediu forțat
  9. Un neurochirurg folosea poze din operații pe site-uri de matrimoniale. Pe unele femei le amenința că le torturează sau le îneacă
  10. Xi Jinping face cea mai mare epurare de generali de la Mao încoace. Cei vizați au fost anchetați, arestați sau au dispărut fără urmă