În Statele Unite, libertatea de exprimare e doar o vorbă-n vânt. Au criticat public politica lui Trump și au fost trimiși în concediu forțat

Mai mulți angajați ai agenției de răspuns la catastrofe naturale (FEMA) care au criticat public administrația președintelui Donald Trump, au fost plasați marți, 26 august, în concediu forțat de către guvernul american, relatează AFP.

Într-o scrisoare deschisă trimisă luni Congresului, la 20 de ani după devastatorul uragan Katrina, aproape 200 de foști sau actuali angajați au denunțat în special 'reducerea capacităților FEMA de a-și efectua misiunile' în rândul populației afectate, din cauza înghețării principalelor cheltuieli ale agenției de către ministrul tutelar Kristi Noem.

După revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie, Donald Trump a afirmat în mai multe rânduri că vrea să desființeze FEMA, spunând că preferă să vadă statele americane 'ocupându-se de propriile probleme'.

Miercuri dimineață, 191 de persoane apăreau ca semnatare ale acestei scrisori deschise, dar numai circa 30 dintre ele mai figurau cu numele complet.

'Circa 30' de angajați au fost suspendați, a relatat New York Times marți seară.

Potrivit Washington Post, mai mulți angajați au primit e-mailuri care îi informau despre plasarea lor imediată în concediu administrativ, 'continuând să fie plătiți și să beneficieze de avantaje'.

Virginia Case, angajată a FEMA, este unul dintre cei notificați în acest sens. 'Sunt dezamăgită, dar nu surprinsă', a mărturisit ea la CNN.

'Sunt de asemenea mândră de toți cei care au luat poziție, fără a se preocupa de consecințele pentru joburile noastre. Publicul merită să știe ce se întâmplă pentru că, dacă asta continuă, vieți și comunități vor avea de suferit', a avertizat ea.

Această scrisoare, intitulată 'Declarația Katrina', a fost trimisă la 20 de ani după uraganul care a devastat sudul SUA - în special Louisiana - în august 2005, provocând moartea a peste 1.800 de oameni.

Răspunsul imediat al autorităților federale a provocat o vie polemică, în special din cauza unei comunicări confuze și a întârzierilor în furnizarea de ajutor celor strămutați de inundații.

Anul următor, Congresul a adoptat o lege, cunoscută sub numele 'PKEMRA', pentru a ameliora gestionarea catastrofelor naturale.

Semnatarii își exprimă speranța că scrisoarea lor 'vine la timp pentru a preveni nu numai o altă catastrofă națională precum uraganul Katrina, dar și dizolvarea efectivă a FEMA însăși și abandonarea populației americane pe care un astfel de eveniment l-ar reprezenta'.

Ei subliniază în plus că o treime din efectivele FEMA au părăsit agenția în acest an, în special din cauza tăierilor bugetare dispuse de Comisia pentru eficiență guvernamentală condusă inițial de Elon Musk.

