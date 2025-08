Un proiect experimental coordonat de NASA și Lockheed Martin promite să readucă zborul supersonic pe cerul transatlantic – dar fără zgomotul asurzitor al avionului Concorde. Aeronava X-59, aflată în faza finală de testare la sol, ar putea parcurge ruta Londra–New York în mai puțin de patru ore, scrie express.co.uk.

După două decenii de la ieșirea din uz a Concorde, aviația civilă pare pregătită să recupereze ceea ce părea de neînlocuit: viteza supersonică aplicată transportului de pasageri. De data aceasta însă, obiectivul nu este doar viteza, ci și reducerea disconfortului provocat de celebrul „bang sonic” – sunetul exploziv produs de avioanele care depășesc viteza sunetului.

Together with @LockheedMartin, we've unveiled our new X-59 supersonic plane. The X-59 will fly later this year on the #Quesst mission to test quieter sonic booms.

What we learn could reopen the skies to commercial supersonic air travel: https://t.co/RjK3CGoFWy pic.twitter.com/028hjyUNDU