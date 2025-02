O confruntare cum nu s-a mai văzut între un președinte american și un lider străin în vremurile moderne

Președintele Trump și vicepreședintele JD Vance l-au mustrat vineri, 28 februarie, pe președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei într-un meci exploziv televizat cu strigăte din Biroul Oval, care în cele din urmă a aruncat în aer planurile de a semna un acord cu minerale rare și a semnalat o ruptură dramatică a relațiilor dintre doi aliați din timpul războiului, scrie The New York Times.

Într-o confruntare publică diferită de cea s-a mai văzut între un președinte american și un lider străin în vremurile moderne, Trump și Vance l-au criticat pe Zelenski pentru că nu a fost suficient de recunoscător pentru sprijinul SUA în războiul său cu Rusia și au căutat să-l determine să încheie un acord de pace în orice condiții i-ar fi dictat americanii.

Never in the history of America has an American President ever conducted themselves in such a crass manner in the Oval Office than Trump did with President Zelensky. He's never treated Putin like this.pic.twitter.com/Hc2VzZjIQO