Cel mai influent consilier al lui Trump de care probabil nu ați auzit. Îi scrie discursurile președintelui SUA

Vince Haley este director al Consiliului de Politică Internă al Casei Albe și a modelat în liniște agenda președintelui. Președintele Donald Trump și-a umplut administrația cu provocatori ale căror apariții frecvente la televiziunile de știri și postura combativă pe rețelele de socializare i-au transformat în figuri publice binecunoscute.

Vince Haley nu este unul dintre acești oameni. Haley, care conduce Consiliului de Politică Internă al Casei Albe, preferă să rămână în umbră. A postat o singură dată pe contul său de X, care este în mare parte inactiv. Rareori acordă interviuri. Și există doar câteva fotografii cu el disponibile online.

Dar profilul său discret ascunde o influență semnificativă, conform interviurilor cu aproape douăzeci de persoane care îl cunosc, scrie The Wall Street Journal. Haley este unul dintre puținii consilieri de încredere care au lucrat pentru Trump încă din campania sa din 2016. I-a scris discursurile președintelui, a învățat să capteze vocea lui Trump și să identifice propuneri de politici care să câștige voturile conservatorilor.

El este creditat de colegii săi pentru modelarea poziției Partidului Republican pe teme precum avortul, punând bazele în timpul campaniei din 2024 pentru inițiativele lui Trump legate de criptomonede și anti-DEI (Diversitate, Echitate și Incluziune). De asemenea, l-a ajutat pe președinte să-și contureze unele dintre ideile sale mai neconvenționale, cum ar fi „Orașele Libertății” și „Grădina Națională a Eroilor Americani”.

Ads

„Nu-mi pot imagina pe cineva cu o perspectivă mai bună asupra procesului de gândire al președintelui, a politicilor care îi plac, a ceea ce îi place și a ceea ce nu îi va plăcea”, a spus Joe Grogan, care a condus Consiliul pentru Politici Interne în primul mandat al lui Trump.

Ca șef al operațiunilor de politică internă ale Casei Albe, Haley, în vârstă de 58 de ani, lucrează îndeaproape cu Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet pentru politică al lui Trump, la lansarea zecilor de ordine executive pe care președintele le-a semnat de la preluarea mandatului acum două luni. El a fost însărcinat să se asigure că Trump își respectă promisiunile făcute în timpul campaniei. În interiorul Casei Albe, Consiliul pentru Politică Internă este denumit neoficial „Biroul Promisiunilor Îndeplinite”.

„Vince, Stephen Miller, ei sunt oameni politici, iar eu simt că oamenii politici sunt în ascensiune”, a declarat Kellyanne Conway, care a fost consilier principal al lui Trump în primul său mandat și rămâne apropiată de Casa Albă.

Ads

Haley conduce eforturile în domenii precum politica de sănătate, transparența prețurilor medicamentelor, energia și locuințele, conform oficialilor administrației, precum și alte proiecte importante pentru președinte, cum ar fi aniversarea a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite și o comisie pentru libertatea religioasă.

Trump l-a însărcinat pe Miller să supravegheze problemele sale de suflet, cum ar fi imigrația și granița, iar lui Elon Musk i-a oferit autoritate largă pentru a reduce cheltuielile guvernamentale. Ca urmare, Haley va trebui să navigheze într-un spațiu aglomerat de influențe pentru a se asigura că Consiliul pentru Politici Interne își îndeplinește sarcinile.

Cu Miller și Musk în acest spațiu, „sunt o mulțime de bucătari - și asta ar complica foarte mult munca”, a declarat Cecilia Muñoz, care a ocupat aceeași funcție în timpul fostului președinte Barack Obama.

Ads

De la Newt Gingrich la Donald Trump

Cunoștințele profunde ale lui Haley despre politica republicană provin parțial din anii petrecuți lucrând sub Newt Gingrich, fostul președinte al Camerei Reprezentanților, și din conexiunile sale cu o constelație de grupuri conservatoare.

Haley este coautor cu Gingrich a unei cărți publicate în 2008 intitulată „Drill Here, Drill Now, Pay Less”, care milita pentru extragerea de petrol. Cartea a făcut parte dintr-un efort mai larg al republicanilor de a se concentra pe creșterea producției de energie sub sloganul „săpăm, baby, săpăm”, o expresie pe care Trump și consilierii săi o folosesc și astăzi.

Haley lucrează cu Trump din 2016, trecând prin trei campanii prezidențiale, două președinții și nenumărate schimbări de personal. În timpul campaniei din anul trecut, Haley stătea adesea lângă Trump în avionul său privat, conform unui fost oficial de campanie.

El a lucrat îndeaproape cu Ross Worthington, un alt fost colaborator al lui Gingrich, care este acum directorul scrierii de discursuri al lui Trump. Haley ocupă fostul birou al lui Miller din Casa Albă și lucrează alături de Worthington.

Ads

În prima administrație Trump și la mitingurile electorale, Haley scria discursuri și apoi stătea lângă operatorul de tele-prompter în timp ce Trump se abătea de la text. El era cunoscut și pentru faptul că scana mulțimea la evenimentele lui Trump pentru a evalua cum reacționau susținătorii la anumite politici, cum ar fi interzicerea sportivilor transsexuali. Cele mai populare politici au ajuns în centrul agendei celui de-al doilea mandat al lui Trump.

În timpul campaniei prezidențiale de anul trecut, a fost ideea lui Haley să preia afirmația democraților conform căreia Trump duce un război împotriva democrației - și să o întoarcă împotriva lor, potrivit lui Chris LaCivita, un co-manager al campaniei lui Trump. Haley a scris o serie de discursuri pentru Trump despre cum adevăratul „război împotriva democrației” era de fapt înarmarea sistemului judiciar, o frază care a apărut pe afișele de la mitinguri.

Cu mult înainte ca Robert F. Kennedy Jr. să se alăture campaniei lui Trump, Haley a văzut o oportunitate pentru Trump să se concentreze pe numărul tot mai mare de copii cu boli cronice. După întâlniri cu susținători, Haley a scris un discurs pe această temă pe care Trump l-a ținut în iunie 2023, cu mai bine de un an înainte ca expresia „Make America Healthy Again” să fie inventată de campania Trump, a spus o persoană care a lucrat îndeaproape cu Haley.

Ads

În discurs, Trump a promis să creeze o comisie pentru a investiga creșterea autismului, tulburărilor autoimune și altor boli. Această comisie a fost anunțată la scurt timp după confirmarea lui Kennedy.

Modelarea platformei republicane

Haley a jucat, de asemenea, un rol central în adoptarea criptomonedelor de către Trump. S-a întâlnit cu cel puțin un executiv din domeniul criptomonedelor, David Bailey, care a propus un eveniment de strângere de fonduri de 15 milioane de dolari și un discurs pentru Trump la o conferință de criptomonede din Nashville, Tennessee. Trump a acceptat să participe la cină și să țină discursul.

Haley a scris, de asemenea, textul despre criptomonede care a apărut în platforma Partidului Republican anul trecut și a căutat idei pentru ca Trump să adopte problema mai agresiv.

Colegii săi spun că religia catolică a lui Haley este o forță motrice. Născut și crescut în Richmond, Virginia, Haley, împreună cu sora sa geamănă, este cel mai mic dintre cei 11 copii ai familiei. A practicat dreptul în New York și San Francisco până când atacurile teroriste din 11 septembrie l-au inspirat să părăsească domeniul juridic și să lucreze în politică publică pentru Gingrich. El și soția sa, Bethany, au patru copii.

Ads

Pe măsură ce dezbaterea privind limitele federale ale avortului a zguduit Partidul Republican în 2024, Haley a lucrat pentru a depăși diviziunea dintre liderii conservatori creștini care nu doreau ca partidul să abandoneze problema și cei care spuneau că limitările stricte ale avortului ar putea aliena alegătorii.

În primăvara anului 2024, Haley a exprimat consilierilor de top ai campaniei că adoptarea unei interdicții federale a avortului l-ar pune pe Trump într-o situație politică dificilă. Conservatorii sociali îl împingeau pe Trump să susțină o interdicție a avortului după 16 săptămâni – o poziție care mergea chiar mai departe decât unele state cheie – dar care nu era la fel de restrictivă ca în alte state, cum ar fi Iowa.

Haley a lucrat cu Trump și alți consilieri pentru a elabora o platformă republicană care să recunoască „dreptul la viață”, dar care, în cele din urmă, să lase avortul la latitudinea statelor. Echipa lui Trump l-a creditat pentru evitarea unei capcane politice.

„El a fost o parte esențială în asigurarea că nu am intrat într-o dezbatere despre săptămâni în ceea ce privește avortul”, a spus LaCivita. „Era atât de încredere pentru dreapta conservatoare, creștină, încât a reușit să evite multe potențiale probleme politice”.

Ads