Ziare.com Fara Filtru: Ep. 147 - România intră în război???

SUA își consolidează masiv prezența militară în Caraibe. Ținta: regimul Maduro din Venezuela

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 19:38
232 citiri
SUA își consolidează masiv prezența militară în Caraibe. Ținta: regimul Maduro din Venezuela
8% din flota de luptă a SUA se află în prezent concentrată în Marea Caraibilor FOTO:X@USNavy

Statele Unite au desfășurat, în ultimele luni, cea mai amplă concentrare de forțe militare din regiunea Caraibilor din ultimul deceniu, într-o mișcare pe care analiștii o citesc ca un avertisment direct la adresa președintelui venezuelean Nicolás Maduro, scrie Financial Times.

Potrivit publicației, începând din august, aproximativ 10.000 de militari americani au fost mobilizați în zona de coastă a Venezuelei, împreună cu opt nave de război, un submarin nuclear și avioane de luptă F-35. Într-un gest de demonstrație de forță, trei bombardiere strategice B-52 au survolat spațiul aerian internațional din apropierea Caracasului – un semnal clar transmis liderului venezuelean, pe care Donald Trump l-a numit „un traficant de droguri ajuns la putere”.

În total, aproape 8% din flota de luptă a SUA se află în prezent concentrată în Marea Caraibilor. Forțele includ trei distrugătoare, un crucișător cu rachete, o navă de luptă de coastă și o unitate de desant cu 2.200 de pușcași marini.

Oficial, operațiunea are ca scop combaterea traficului de droguri, însă surse diplomatice și experți militari citați de FT afirmă că obiectivul real ar fi exercitarea unei presiuni directe asupra regimului Maduro, izolat internațional, dar încă sprijinit de Rusia și Iran.

De la începutul lunii septembrie, forțele americane au distrus cel puțin șapte ambarcațiuni ale contrabandiștilor, în urma cărora 32 de persoane au fost ucise, potrivit raportărilor oficiale.

În paralel, Washingtonul a rupt legăturile diplomatice cu Caracasul. Pe 7 octombrie, Donald Trump i-a ordonat emisarului său special, Richard Grenell, să întrerupă toate contactele cu autoritățile venezuelene, inclusiv discuțiile neoficiale cu membri ai guvernului Maduro.

Maduro, în vârstă de 62 de ani, se află la putere din 2013. În ciuda acuzațiilor de fraudă electorală și represiune politică, el a fost declarat câștigător al alegerilor din ianuarie. Statele Unite nu îl recunosc însă ca președinte legitim, susținând victoria liderului opoziției, Edmundo González.

Maduro este de mai mulți ani acuzat de trafic de droguri de către procurorii americani. În 2020, Washingtonul a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la arestarea sa. Suma a crescut ulterior la 25 de milioane, iar în prezent se ridică la 50 de milioane de dolari – o escaladare care reflectă tensiunile crescânde dintre cele două țări.

În timp ce navele de război americane patrulează deja la mică distanță de coasta Venezuelei, Caracasul a mobilizat sute de mii de rezerviști. Avioane F-35 americane au fost repoziționate în Puerto Rico, pregătite pentru misiuni de supraveghere și reacție rapidă.

„Viespile negre”, Hezbollah, carteluri și o miliție de patru milioane de oameni. Cum se pregătește Maduro pentru un război total cu Trump
„Viespile negre”, Hezbollah, carteluri și o miliție de patru milioane de oameni. Cum se pregătește Maduro pentru un război total cu Trump
Maduro s-a baricadat într-un buncăr săpat într-un deal, cu vedere la baza militară Fort Tiuna din capitala Caracas, fiind protejat de un „regiment” de forțe speciale cubaneze....
Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ
Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ
Situația din sudul Mării Caraibilor se dezvoltă rapid. În urma zborurilor demonstrative efectuate de avioane F-16 ale forțelor aeriene venezuelene în apropierea navelor americane dislocate...
#SUA, #forte militare, #ragiunea caraibelor, #Venezuela, #nicolas maduro , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Beckham, acuzat direct ca si-a inselat sotia! Victoria a rupt tacerea
ObservatorNews.ro
O bunicuta din Gorj s-a trezit fara 77.000 de lei, dupa ce nepoata ei s-a apucat de facut tranzactii bancare
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de rapus? Expert in drept constitutional: "Nu poti decat sa le cresti, nicidecum sa le scazi". Ce e de facut
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pierde sau nu România 231 de milioane de euro din cauza legii privind pensiile magistraților? Mesajul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene
  2. Se conturează o doctrină militară fundamental nouă. Armata viitorului va fi compusă din sisteme autonome, roboți și inteligență artificială, spune fostul șef al armatei ucrainene
  3. SUA își consolidează masiv prezența militară în Caraibe. Ținta: regimul Maduro din Venezuela
  4. Rusia a testat rachete nucleare cu raza de acțiune de 10.000 de kilometri. Exercițiul a fost urmărit, de la Kremlin, de președintele Putin
  5. Calculatoarele cuantice chiar sfidează fizica clasică. Experimentul care confirmă „acțiunea fantomatică” a lui Einstein
  6. Prăbușire record a acțiunilor rusești. Ce a zdruncinat piețele financiare?
  7. Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
  8. Putin are o influență hipnotică asupra lui Trump. Iar Ucraina plătește prețul
  9. 26 de națiuni europene pregătesc în secret un plan de securitate pentru Ucraina
  10. Momentul în care o dronă rusească lovește o grădiniţă din Ucraina. "Atacul este scuipatul Rusiei în faţa celor care insistă asupra unei soluţii paşnice" VIDEO FOTO