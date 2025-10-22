SUA își consolidează masiv prezența militară în Caraibe. Ținta: regimul Maduro din Venezuela

Statele Unite au desfășurat, în ultimele luni, cea mai amplă concentrare de forțe militare din regiunea Caraibilor din ultimul deceniu, într-o mișcare pe care analiștii o citesc ca un avertisment direct la adresa președintelui venezuelean Nicolás Maduro, scrie Financial Times.

Potrivit publicației, începând din august, aproximativ 10.000 de militari americani au fost mobilizați în zona de coastă a Venezuelei, împreună cu opt nave de război, un submarin nuclear și avioane de luptă F-35. Într-un gest de demonstrație de forță, trei bombardiere strategice B-52 au survolat spațiul aerian internațional din apropierea Caracasului – un semnal clar transmis liderului venezuelean, pe care Donald Trump l-a numit „un traficant de droguri ajuns la putere”.

În total, aproape 8% din flota de luptă a SUA se află în prezent concentrată în Marea Caraibilor. Forțele includ trei distrugătoare, un crucișător cu rachete, o navă de luptă de coastă și o unitate de desant cu 2.200 de pușcași marini.

Oficial, operațiunea are ca scop combaterea traficului de droguri, însă surse diplomatice și experți militari citați de FT afirmă că obiectivul real ar fi exercitarea unei presiuni directe asupra regimului Maduro, izolat internațional, dar încă sprijinit de Rusia și Iran.

De la începutul lunii septembrie, forțele americane au distrus cel puțin șapte ambarcațiuni ale contrabandiștilor, în urma cărora 32 de persoane au fost ucise, potrivit raportărilor oficiale.

În paralel, Washingtonul a rupt legăturile diplomatice cu Caracasul. Pe 7 octombrie, Donald Trump i-a ordonat emisarului său special, Richard Grenell, să întrerupă toate contactele cu autoritățile venezuelene, inclusiv discuțiile neoficiale cu membri ai guvernului Maduro.

Maduro, în vârstă de 62 de ani, se află la putere din 2013. În ciuda acuzațiilor de fraudă electorală și represiune politică, el a fost declarat câștigător al alegerilor din ianuarie. Statele Unite nu îl recunosc însă ca președinte legitim, susținând victoria liderului opoziției, Edmundo González.

Maduro este de mai mulți ani acuzat de trafic de droguri de către procurorii americani. În 2020, Washingtonul a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la arestarea sa. Suma a crescut ulterior la 25 de milioane, iar în prezent se ridică la 50 de milioane de dolari – o escaladare care reflectă tensiunile crescânde dintre cele două țări.

În timp ce navele de război americane patrulează deja la mică distanță de coasta Venezuelei, Caracasul a mobilizat sute de mii de rezerviști. Avioane F-35 americane au fost repoziționate în Puerto Rico, pregătite pentru misiuni de supraveghere și reacție rapidă.

