Acum doar doi ani, procesul de defăimare intentat de Dominion Voting Systems împotriva Fox News a arătat cum mulți influențatori din tabăra conservatoare nu credeau nici măcar un cuvânt din teoriile conspiraționiste pe care le răspândeau în fața publicului lor. În mesajele text care au ieșit la iveală, prezentatorii și conducătorii Fox râdeau pe seama ideii că alegerile din 2020 ar fi fost furate, chiar dacă rețeaua amplifica la greu această teorie. „Privitorii noștri sunt oameni buni și ei cred asta”, scria Tucker Carlson într-un mesaj.

Astăzi, însă, unii dintre cei mai influenți și respectați conservatori ai țării sunt tot mai prinși în capcana paranoiei conspiraționiste și, ceea ce este mai grav, se pare că chiar cred în ceea ce spun, scrie The Atlantic.

Un exemplu în acest sens este Peter Thiel, un antreprenor de succes și figura emblematică a establishmentului american. A fost investitor timpuriu în Facebook, este mentorul vicepreședintelui ales J. D. Vance și are legături strânse cu industria de apărare prin compania sa Palantir. Cu toate acestea, într-un articol recent publicat în Financial Times, o publicație asociată establishmentului, Thiel pare să fi alunecat într-un teritoriu periculos, vorbind despre idei bizare, ce par desprinse direct din „The X-Files”. „Viitorul cere idei noi și ciudate”, spunea el.

După a doua învestire a lui Donald Trump, Thiel sugerează că, în sfârșit, am putea afla adevărul despre asasinarea președintelui John F. Kennedy și despre faptul că temutul coronavirus ar fi fost o armă biologică. „Întoarcerea lui Trump la Casa Albă anunță apokálypsis-ul regimului vechi”, susține el, un termen prețios care sugerează o „revelație” a secretelor guvernamentale ascunse. Thiel vrea declasificări masive și o comisie pentru adevăr și reconciliere, în stilul procesului de reconciliere din Africa de Sud. „Apokálypsis-ul nu va rezolva disputele noastre despre 1619, dar va rezolva disputele noastre despre Covid-19”, scria el, referindu-se la începuturile sclaviei în America.

Deși ideile lui Thiel conțin câteva fărâme de adevăr – cum ar fi că unele teorii privind originea COVID-19 au fost respinse prea rapid de către comentatorii liberali – nu există nicio dovadă care să susțină ideea că virusul ar fi fost o armă biologică sau că Anthony Fauci ar trebui urmărit penal. În privința lui Epstein, moartea acestuia, în 2019, a fost într-adevăr misterioasă și convenabilă pentru cei care ar fi putut avea de suferit din cauza informațiilor pe care le deținea, dar nu există nicio dovadă că mass-media mainstream ar fi acoperit acest subiect.

De asemenea, ideea că există o conspirație majoră care ascunde adevărul despre asasinarea lui Kennedy sau despre moartea lui Epstein este pur și simplu ridicolă. Subiectele respective sunt dezbătute public de zeci de ani, iar filmele și documentarele care le abordează au captat atenția publicului larg încă din anii ’90. Conspirațiile nu sunt o noutate în cultura americană.

Tendință tot mai mare de a înlocui raționalitatea cu misticismul

Totuși, ceea ce este cu adevărat îngrijorător este cum unii lideri conservatori au început să adopte idei tot mai bizare și să se lase pradă unor teorii fanteziste. De exemplu, Bryan Johnson, un antreprenor din domeniul tehnologic, care se lăuda în 2021 că a fost printre primii care au primit vaccinul Moderna, a ajuns să considere vaccinurile drept un „război sfânt” și să regrete că s-a vaccinat, pentru că nu erau suficiente date care să susțină utilizarea lor. Este un exemplu elocvent despre cum oameni influenți pot ajunge să adopte teorii conspiraționiste, chiar și când se află în fața unui subiect de sănătate publică.

Este evident că în rândul unor personalități importante de pe partea dreaptă a spectrului politic există o tendință tot mai mare de a înlocui raționalitatea cu misticismul și teoriile marginale, notează The Atlantic. Această mișcare de întoarcere către obscurantism, religii marginale și pseudo-spiritualitate a fost descrisă de Anne Applebaum drept „Noul Obscurantism”, iar oamenii influenți care susțin aceste idei au ajuns să promoveze convingeri care altădată erau rezervate celor mai marginalizați.

Până de curând, am presupus că sentimentele anti-establishment promovate de Thiel și alții erau pur și simplu oportuniste, o modalitate prin care elitele alimentau o formă de anti-elitism care cumva le excludea pe ele însele ca ținte ale furiei populare. Thiel a ținut întotdeauna să susțină opinii heterodoxe provocatoare, dar a demonstrat, de asemenea, că este elocvent, analitic și capabil să parcurgă paragrafe întregi fără să spună ceva nebunesc. Dar citind articolul său din Financial Times, te gândești: Doamne, chiar crede chestiile astea! Întregul ton amintește de un străin care se așază lângă tine în mijloacele de transport în comun și îți șoptește că FBI-ul îl urmărește, scrie The Atlantic.

Este un semnal periculos: oamenii influenți din jurul lui Trump sunt din ce în ce mai prizonieri ai teoriilor conspiraționiste, văzând în orice eveniment o mână ascunsă care controlează totul.

Acest tip de credulitate ne arată două lecții importante. În primul rând, în această eră digitală, unde informațiile circulă rapid, este vital să menținem un scepticism sănătos și să nu credem în orice teorie care circulă pe internet, mai ales atunci când ea este promovată de cei care încearcă să ne vândă ceva. În al doilea rând, nu contează cât de inteligenți sunt oamenii în afaceri; toți suntem predispuși să cădem pradă poveștilor care dau sens evenimentelor inexplicabile. Alegerea cu atenție a surselor de informare devine esențială, mai ales în această eră a conspirațiilor în masă.

Această paranoia care cuprinde acum cele mai influente figuri din America este un semn clar al unei lumi în care adevărul și rațiunea sunt din ce în ce mai greu de găsit, conchide The Atlantic.

