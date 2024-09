Candidatura lui Trump la alegerile prezidențiale ar putea fi „aruncată în aer”. Prețul prieteniei cu o conspiraționistă atrăgătoare

Mai sunt aproape 50 de zile până la alegerile prezidențiale din 2024 și campania prezidențială a lui Trump dă semne că se clatină și chiar este în război - cu ea însăși.

Mai multe surse familiare cu structura campaniei se întreabă acum dacă cele două persoane care conduc operațiunea în 2024 - co-managerii campaniei Susie Wiles și Chris LaCivita - ar trebui să își păstreze posturile.

Deznădejdea cu privire la direcția campaniei a crescut de ceva timp.

Dar, potrivit unor surse care au vorbit în exclusivitate cu Daily Mail, prestația „dezastruoasă” a lui Trump în dezbaterea de marți de la ABC News împotriva vicepreședintelui Kamala Harris și decizia de a permite unei conspiraționiste să îl însoțească pe fostul președinte la evenimentele comemorative din 11 septembrie au fost picătura care a umplut paharul.

Agitatoarea de dreapta a fost văzută în apropierea grupului din care făceau parte persoane importante ale anturajului lui Trump, precum cei doi manageri de campanie, miercuri, cu prilejul Zilei Patrioților, dedicată memoriei celor uciși în atacurile teroriste din 11 septembrie.

Trump s-a trezit încolțit vineri, 13 septembrie, în timp ce ținea o conferință de presă la Trump National Golf Club din Los Angeles.

Fostul președinte a fost întrebat de ce Laura Loomer, care a susținut la un moment dat că 9/11 a fost o ”a fost o manevră internă”, a fost alături de el miercuri.

Anul trecut, Loomer a publicat un clip pe rețelele sociale în care susținea că atacul terorist asupra Turnurilor Gemene a fost o „manevră internă”, o teorie a conspirației destul de răspândită, în pofida caracterului absurd.

”Laura este o susținătoare... are opinii foarte puternice... este un spirit liber”, le-a spus Trump reporterilor.

”Nu-i pot spune Laurei ce să facă”, a răspuns el când a fost întrebat de ce a zburat în avionul său de campanie pe 11 septembrie și a stat deoparte în timp ce el se adresa pompierilor voluntari din Shanksville, Pennsylvania, unde teroriștii au prăbușit un avion ucigând 40 de persoane aflate la bord.

”Nu știu ce a spus ea”, a răspuns Trump. ”O să mă duc să arunc o privire și o să dau o declarație”. Această explicație nu absolvă campania lui Trump de vină, spun sursele Daily Mail.

Campania Trump nu a comentat de ce lui Loomer i sa permis să zboare cu președintele. „Nu este angajată în campanie. Ea nu face parte din campanie. Ea a fost în această călătorie, dar în niciun caz nu face parte din campanie în calitate oficială”, a declarat o sursă a campaniei pentru Daily Mail.

Într-un interviu telefonic pentru CNN, Loomer a declarat: „Nu înțeleg care este problema cu faptul că am venit la un memorial dedicat 9/11. De fapt, oamenii care l-au întâmpinat pe președintele Trump acolo au fost foarte fericiți să mă vadă, spunându-mi: «Mulțumesc că ai venit»”.

„Nu am negat niciodată faptul că teroriștii islamici au efectuat atacurile teroriste din 11 septembrie”, a adăugat ea, explicând că, în opinia sa, mass-media o califică drept anti-musulmană tocmai pentru că în mesajele sale atrage atenția asupra amenințărilor terorismului islamic în America.

Prezența lui Loomer miercuri este grăitoare pentru influența pe care a exercitat-o în ultima vreme asupra lui Trump, scrie CNN. Ea ar avea numărul personal de telefon al lui Trump și l-ar fi și sunat, a declarat pentru CNN o sursă la curent cu relația dintre ei. Totuși o altă sursă a insistat că ea are respect pentru echipa lui Trump și folosește canalele de comunicare obișnuite pentru a lua legătura cu el.

Ea l-a însoțit în câteva călătorii, apare adesea la evenimente unde acesta ia cuvântul și au existat momente în care postările ei bombastice de pe rețelele sociale au părut să fie un preambul la următoarea linie de atac a lui Trump.

Fostul președinte Donald Trump a distribuit miercuri, 11 septembrie, un clip care a sârnit rumoare pe Truth Social, subtitrându-l cu mesajul simplu: „Mulțumesc, Laura!”

În clip, Laura Loomer, teoretician al conspirației de extremă dreaptă și candidat eșuat la Congres, începe prin a susține că Trump a fost înlăturat din funcție printr-o „lovitură de stat” - probabil motivul pentru care Trump l-a distribuit. În clip, Loomer este întrebată de ce este încă singură și ea răspunde că din cauza obsesiei sale pentru Trump.

Loomer a candidat de două ori pentru Congres în statul ei natal, Florida, făcând aproape exclusiv campanie în baza loialității față de fostul președinte. Ea a pierdut ambele curse.

Today was the best day of my life. I got to spend the entire day with the greatest President our country has ever had: DONALD J TRUMP!

President Donald Trump is the most down to earth and amazing person ever. He is the best host. He is hilarious and he is also very generous and… https://t.co/JEa5YaeTmw pic.twitter.com/VXNUyFD3ZE