Doi copii, în vârstă de 5 şi 6 ani, elevi ai unei grădiniţe din oraşul Oroville, statul California, au fost grav răniți după ce un bărbat a deschis focul împotriva lor. Imediat după atacul armat, agresorul s-a sinucis, relatează The New York Times.

Micuții se aflau într-o stare ”extrem de critică”, în urma unor ”răni grave”, a declarat poliţia NYT.

Yesterday afternoon, an adult man shot two students (5, 6) and then killed himself at Feather River School of 7th Day Adventists in Palermo, a town of about 5,700 people south of Oroville, CA.

Shooting took place on school's playground. Man was on campus to discuss enrollment. pic.twitter.com/RGiJh5VHNP