Opinia publică din SUA este zguduită de informațiile dezvăluite într-un proces în care o femeie de 24 de ani este acuzată că și-a ucis copilul, în vârstă de doar 20 de luni.

Această crimă oribilă s-ar fi produs în statul Georgia în anul 2022, informează Știrile ProTv.

Leilani Simon a fost arestată în noiembrie 2022, fiind acuzată de rea intenție, crimă, ascunderea morții altei persoane, raportare falsă și declarații false în legătură cu dispariția și moartea fiului ei, ajungând în total la zece capete de acuzare.

Acum, în fața instanței, procurorii au prezentat detalii cutremurătoare despre crimă și despre modul în care ucigașa a încercat să-și ascundă faptele.

Într-o discuție pe care a purtat-o cu oamenii legii, Leilani Simon insista asupra faptului că a „aruncat gunoiul”. Procurorii afirmă că, în realitate, ar fi fost vorba chiar de trupul copilului ei.

„În mașina mea mirosea a mâncare stricată, așa că, atunci când am tras pe dreapta și am văzut, da, am oprit și am aruncat gunoiul. (...)Toată mașina mirosea a creveți", ar fi declarat inculpata.

Procurorul adjunct Tim Dean a subliniat, în declarația sa de la deschiderea procesului, că femeia a refuzat să recunoască că în pachetul pe care l-a aruncat la gunoi erau rămășițele fiului său, „așa că descrie acest gunoi pe care l-a aruncat ca fiind paste cu creveți împuțite”.

Anchetatorii au găsit rămășițele lui Quinton Simon, „în bucăți”, într-o groapă de gunoi, la mijlocul lunii noiembrie 2022. FBI a identificat rămășițele, în aceeași lună.

