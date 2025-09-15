SUA, Japonia și Coreea de Sud încep exerciții comune aeriene și navale. „Cea mai avansată demonstrație de cooperare trilaterală în domeniul apărării”

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 08:14
80 citiri
SUA, Japonia și Coreea de Sud încep exerciții comune aeriene și navale. „Cea mai avansată demonstrație de cooperare trilaterală în domeniul apărării”
Soldați americani Foto: Facebook/U.S. Army

Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au început luni, 15 septembrie, exerciții comune aeriene și navale în largul unei insule sud-coreene, acțiune calificată de Coreea de Nord drept o „demonstrație nesăbuită de forță”, relatează AP.

Exercițiile Freedom Edge au ca scop consolidarea capacităților operaționale combinate ale țărilor în domeniul maritim, aerian și cibernetic și sunt necesare pentru a contracara amenințările nucleare și balistice crescânde ale Coreei de Nord, a declarat Ministerul Apărării din Coreea de Sud.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA a declarat că exercițiul va include mijloace aeriene ale Marinei și Forțelor Aeriene ale SUA și va cuprinde exerciții îmbunătățite de rachete balistice și apărare aeriană, evacuări medicale și antrenamente pentru operațiuni maritime, ceea ce îl face „cea mai avansată demonstrație de cooperare trilaterală în domeniul apărării de până acum”.

Exercițiul militar din sudul insulei Jeju din Coreea de Sud se va desfășura până vineri, 19 septembrie.

Puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a condamnat anterior exercițiile militare în mass-media de stat, afirmând că acestea demonstrează atitudinea conflictuală a țărilor față de Coreea de Nord.

„Demonstrația nesăbuită de forță pe care au făcut-o în acțiune reală în vecinătatea DPRK, care este locul nepotrivit, le va aduce inevitabil rezultate negative”, a spus Kim Yo Jong, folosind inițialele denumirii oficiale a Coreei de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană.

Ea a criticat, de asemenea, Statele Unite și Coreea de Sud pentru recentul exercițiu militar Iron Mace, care are ca scop explorarea modalităților de integrare a capacităților nucleare ale Washingtonului și a celor convenționale ale Coreei de Sud pentru a consolida descurajarea împotriva amenințărilor nord-coreene. Armata americană și cea sud-coreeană nu au confirmat detaliile exercițiului, care se pare că a coincis cu Freedom Edge.

În trecut, Coreea de Nord a organizat propriile demonstrații militare sau teste de armament ca răspuns la exercițiile militare comune ale rivalilor săi.

Guvernul lui Kim Jong Un a respins în repetate rânduri apelurile Seulului și Washingtonului de a relua negocierile menite să pună capăt programelor sale de înarmare, deoarece acesta continuă să acorde prioritate Rusiei în cadrul unei politici externe care vizează extinderea relațiilor cu țările aflate în conflict cu Statele Unite.

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, Kim a trimis mii de soldați și transporturi mari de arme, inclusiv artilerie și rachete balistice, pentru a contribui la alimentarea războiului purtat de președintele Vladimir Putin.

Kim a vizitat și China la începutul acestei luni și a împărțit scena centrală cu președintele chinez Xi Jinping și Putin la o paradă militară de amploare, într-un alt demers menit să-i consolideze influența diplomatică.

Coreea de Nord transmite că nu renunță la puterea sa nucleară, fiind o „opțiune inevitabilă” pentru apărarea țării împotriva amenințărilor SUA
Coreea de Nord transmite că nu renunță la puterea sa nucleară, fiind o „opțiune inevitabilă” pentru apărarea țării împotriva amenințărilor SUA
Phenianul îşi reafirmă ferm statutul de putere nucleară, catalogând solicitările Washingtonului de renunţare la arsenal drept depăşite şi ostile, într-un nou episod al confruntării...
Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pare să confirme ceea ce mulți se tem că ar putea fi începutul unei etape mai întunecate în istoria recentă a Statelor Unite – una în care...
#SUA, #Coreea de Sud, #Japonia, #exercitii militare, #Coreea de Nord, #armata SUA , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus
ObservatorNews.ro
Delicatesele cu care apicultorii romani s-au reinventat. Preturile variaza pentru fiecare buzunar
DigiSport.ro
Romanul de 2.800.000Euro s-a intors! Urmeaza inca o veste importanta

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cursă aeriană încheiată cu scandal, pe aeroportul Otopeni. Poliția a intervenit după ce un grup de israelieni s-au luat la ceartă din cauza unor rugăciuni
  2. SUA, Japonia și Coreea de Sud încep exerciții comune aeriene și navale. „Cea mai avansată demonstrație de cooperare trilaterală în domeniul apărării”
  3. O femeie a intrat în Cartea Recordurilor după ce a alergat cu picioarele goale pe piese de LEGO. „A fost o experiență de neuitat” VIDEO
  4. Tronson de autostradă finalizat, dar închis din cauza unor suduri greșite la poduri. Compania de Drumuri amenință constructorul cu penalități
  5. Armata ucraineană face progrese în zonele de frontieră din Sumî, susține Volodimir Zelenski. „Există rezultate bune”
  6. AUR vrea să-l demită pe ministrul Educației. Senatul discută astăzi moțiunea simplă depusă de partid
  7. Sindicaliștii din administrația publică ies la protest. Reprezentanții protestatarilor vor discuta cu Ilie Bolojan
  8. Marile companii americane investesc masiv în Marea Britanie, înainte de vizita lui Donald Trump. Peste 1.800 de noi locuri de muncă vor fi create
  9. Coreea de Nord transmite că nu renunță la puterea sa nucleară, fiind o „opțiune inevitabilă” pentru apărarea țării împotriva amenințărilor SUA
  10. Uniunea Europeană, primii pași în sancționarea Israelului pentru situația din Gaza. Ce va face România, blocată între refacerea relației cu SUA și valorile europene