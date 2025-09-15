SUA, Japonia și Coreea de Sud încep exerciții comune aeriene și navale. „Cea mai avansată demonstrație de cooperare trilaterală în domeniul apărării”

Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au început luni, 15 septembrie, exerciții comune aeriene și navale în largul unei insule sud-coreene, acțiune calificată de Coreea de Nord drept o „demonstrație nesăbuită de forță”, relatează AP.

Exercițiile Freedom Edge au ca scop consolidarea capacităților operaționale combinate ale țărilor în domeniul maritim, aerian și cibernetic și sunt necesare pentru a contracara amenințările nucleare și balistice crescânde ale Coreei de Nord, a declarat Ministerul Apărării din Coreea de Sud.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA a declarat că exercițiul va include mijloace aeriene ale Marinei și Forțelor Aeriene ale SUA și va cuprinde exerciții îmbunătățite de rachete balistice și apărare aeriană, evacuări medicale și antrenamente pentru operațiuni maritime, ceea ce îl face „cea mai avansată demonstrație de cooperare trilaterală în domeniul apărării de până acum”.

Exercițiul militar din sudul insulei Jeju din Coreea de Sud se va desfășura până vineri, 19 septembrie.

Puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a condamnat anterior exercițiile militare în mass-media de stat, afirmând că acestea demonstrează atitudinea conflictuală a țărilor față de Coreea de Nord.

„Demonstrația nesăbuită de forță pe care au făcut-o în acțiune reală în vecinătatea DPRK, care este locul nepotrivit, le va aduce inevitabil rezultate negative”, a spus Kim Yo Jong, folosind inițialele denumirii oficiale a Coreei de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană.

Ea a criticat, de asemenea, Statele Unite și Coreea de Sud pentru recentul exercițiu militar Iron Mace, care are ca scop explorarea modalităților de integrare a capacităților nucleare ale Washingtonului și a celor convenționale ale Coreei de Sud pentru a consolida descurajarea împotriva amenințărilor nord-coreene. Armata americană și cea sud-coreeană nu au confirmat detaliile exercițiului, care se pare că a coincis cu Freedom Edge.

În trecut, Coreea de Nord a organizat propriile demonstrații militare sau teste de armament ca răspuns la exercițiile militare comune ale rivalilor săi.

Guvernul lui Kim Jong Un a respins în repetate rânduri apelurile Seulului și Washingtonului de a relua negocierile menite să pună capăt programelor sale de înarmare, deoarece acesta continuă să acorde prioritate Rusiei în cadrul unei politici externe care vizează extinderea relațiilor cu țările aflate în conflict cu Statele Unite.

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, Kim a trimis mii de soldați și transporturi mari de arme, inclusiv artilerie și rachete balistice, pentru a contribui la alimentarea războiului purtat de președintele Vladimir Putin.

Kim a vizitat și China la începutul acestei luni și a împărțit scena centrală cu președintele chinez Xi Jinping și Putin la o paradă militară de amploare, într-un alt demers menit să-i consolideze influența diplomatică.

