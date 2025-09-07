O refugiată ucraineană a fost înjunghiată mortal în gât într-un metrou din SUA. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere VIDEO

Iryna Zarutska FOTO X/Actualidad Viral

O ucraineancă care a fugit de devastarea războiului din Ucraina, sperând să-și construiască o viață mai sigură în America, a fost ucisă cu sânge rece câteva săptămâni mai târziu. Acum, autoritățile au publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, din vehiculul în care a avut loc crima.

Filmele, făcute publice vineri de Sistemul de Transport din Zona Charlotte, surprind ultimele momente înainte ca dna Zarutska să fie prinsă într-o ambuscadă pe Linia Albastră Lynx înainte de ora 22:00, pe 22 august, în Charlotte, Carolina de Nord, ndtv.com.

Îmbrăcată în uniforma ei de pizzerie, Zarutska s-a urcat în tramvai la ora 21:46 și s-a așezat, uitându-se pe telefon. În spatele ei, Decarlos Brown Jr., în vârstă de 34 de ani, aștepta. Patru minute mai târziu, a scos un cuțit pliant și s-a repezit înainte, înjunghiind-o de trei ori, cel puțin o dată în gât, a declarat poliția.

Videoclipul a fost editat pentru a elimina momentul înjunghierii.

Zarutska s-a prăbușit și a început să sângereze abundent, devenind rapid inconștientă. Agresorul a plecat calm din vagon, lăsând victima să moară. Medicii sosiți de urgență nu au mai putut face nimic, tânăra fiind declarată decedată la fața locului.

Brown a coborât la următoarea stație, unde poliția a recuperat ulterior cuțitul lângă peron. El a fost tratat la spital pentru o tăietură la mână înainte de a fi reținut și acuzat de crimă de gradul întâi, potrivit Departamentului de Poliție Charlotte-Mecklenburg.

Documentele instanței arată că Brown are un istoric judiciar extins care datează din 2011, inclusiv arestări pentru furt, jaf cu o armă periculoasă și amenințări comunicate. Anterior, el a executat cinci ani de închisoare pentru jaf cu o armă mortală, potrivit WSOC-TV.

În ianuarie, Brown a fost arestat pentru utilizarea abuzivă a sistemului de urgență 911, după ceea ce poliția a descris ca o verificare bizară a asistenței sociale. La acea vreme, el a susținut că un material „artificial” din interiorul corpului său îl controla în timp ce mânca, mergea și vorbea, potrivit unei declarații pe proprie răspundere citate de Charlotte Observer.

Autoritățile nu au identificat un motiv pentru atac.

Familia Irynei a declarat că tânăra fugise recent din Ucraina, în speranța unui viitor mai sigur în Statele Unite. Destinul ei s-a frânt însă brutal, la mii de kilometri de casă.

Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o. O femeie și-a recunoscut vina, recent FOTO/VIDEO
Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o. O femeie și-a recunoscut vina, recent FOTO/VIDEO
Un bărbat din SUA, condamnat pe nedrept pentru crimă și care a petrecut aproape 3 decenii în închisoare, a fost eliberat joi, 4 septembrie. Americanul a ieșit din închisoare pentru că...
Femeia bătută și călcată cu mașina de amant nu a mai putut fi salvată. Victima a murit la spital
Femeia bătută și călcată cu mașina de amant nu a mai putut fi salvată. Victima a murit la spital
Femeia de 57 de ani pe care amantul său a bătut-o, pe stradă, iar apoi a lovit-o cu maşina, a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Ea suferise multiple traumatisme, avea...
