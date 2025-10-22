„Arhitecții” criptomonedei lansate de Melania Trump, acuzați de fraudă

Dezvoltatorii criptomonedei promovate de primă doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, sunt acuzați că au orchestrat lansarea monedei digitale știind că valoarea acesteia va scădea rapid, potrivit unor documente depuse marți în instanță, informează AFP.

Criptomoneda, denumită $MELANIA, a fost lansată la 19 ianuarie, cu o zi înainte ca soțul său, Donald Trump, să fie învestit în funcția de președinte al SUA. Monedele digitale au fost inițial puse în vânzare pentru doar câțiva cenți bucata.

Valoarea criptomonedei a crescut rapid, atingând un maxim de 13,73 dolari în decurs de câteva ore. Ulterior, însă, prețul s-a prăbușit la fel de brusc, moneda valorând în prezent aproximativ 10 cenți – mai puțin de 1% din valoarea maximă înregistrată.

În documentele depuse la o instanță federală din Manhattan, investitorii susțin că executivi ai platformei de schimb cripto Meteora – acolo unde $MELANIA a fost inițial listată – au pus la cale un mecanism care le-a permis să achiziționeze în mod indirect cantități mari de criptomonede. Potrivit acuzațiilor, complicii acestora ar fi revândut rapid monedele, obținând profituri semnificative și provocând astfel prăbușirea valorii.

Aceste acuzații au fost adăugate unui proces mai amplu, inițiat în luna aprilie, care vizează mai multe criptomonede.

În noile documente judiciare, reclamanții afirmă că nu consideră că Melania Trump este responsabilă pentru presupusele fapte, însă susțin că imaginea acesteia – alături de alte persoane cunoscute publicului – a fost folosită ca un „paravan” pentru activitățile frauduloase ale companiilor cripto.

Platforma Meteora nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii formulate de AFP.

Potrivit unei investigații recente publicate de Financial Times, familia Trump ar fi obținut profituri brute de peste 1 miliard de dolari din produse și companii asociate criptomonedelor în ultimele 12 luni.

Pe lângă $MELANIA, președintele Donald Trump a lansat și moneda $TRUMP, la doar câteva ore după învestirea sa. De asemenea, compania World Liberty Financial – fondată de cei trei fii ai liderului american – a scos la vânzare criptomoneda WLFI, evaluată la un total de 550 de milioane de dolari.

