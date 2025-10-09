După 25 de ani de anonimat și deghizări spectaculoase, cel mai temut critic culinar își arată chipul

După 25 de ani de anonimat și deghizări spectaculoase, cel mai temut critic culinar își arată chipul
Tom Sietsema, criticul culinar de la Washinton Post FOTO / captură foto NBC4 Washington

Timp de un sfert de secol, restaurantele din Washington au trăit cu o teamă tăcută: aceea că printre clienți s-ar putea afla Tom Sietsema, criticul culinar care a ridicat și prăbușit cariere, meniuri și reputații. După 25 de ani de anonimat riguros, jurnalistul de la The Washington Post a decis să renunțe la mască – la propriu și la figurat.

De-a lungul timpului, Sietsema a făcut din discreția absolută o artă, recurgând la tot ce îi putea ascunde identitatea: costume care îl îmbătrâneau, dinți falși, ochelari de prost gust, chiar și ecusoane de convenție purtate strategic, „pe care localnicii nu le-ar fi purtat niciodată în afara unei săli de conferință”, după cum povestește el acum, cu un zâmbet amar, scrie Daily Mail.

1.200 de recenzii și o viață trăită printre mese

Din anul 2000, când a preluat rubrica de gastronomie la Washington Post, Sietsema a semnat peste 1.200 de cronici culinare și a luat masa, în medie, la zece restaurante pe săptămână. A evitat cu obstinație orice fotografie, a plătit cu carduri deschise pe nume false și a refuzat chiar și poze de familie pentru a nu-și compromite munca.

„Este aproape imposibil să rămâi anonim în epoca noastră”, a scris el în ultimul său articol. „Tehnologia, rețelele sociale, dar și faptul că bucătarii și managerii se mută constant dintr-un loc în altul, fac ca oricine să te poată recunoaște ușor.”

Pentru el, anonimatul nu era un moft, ci o garanție a onestității: doar așa putea experimenta o cină ca un client obișnuit, fără tratament preferențial, fără farfurii „aranjate pentru critic”.

Cronicarul cu dinți falși și condei ascuțit

Deghizările sale l-au ajutat să rămână nevăzut, dar nu neauzit. Stilul său direct, adesea tăios, a devenit o marcă. Într-o recenzie din 2018, despre restaurantul La Vie on the Wharf, scria sec: „Este atât de prost încât scriu despre el doar ca avertisment.”

Despre un alt local, altădată la modă, nota: „Tentația de a termina comanda este zero.”

Iar în 2006, rezumând o experiență la un bistro franțuzesc dispărut între timp, conchidea cu o ironie glacială: „Măcar apa e rece.”

Dar Sietsema nu era doar un critic sever. Deși a fost acuzat că favorizează restaurantele de lux, el însuși mărturisea că se bucură de un pui prăjit de la Popeye’s sau de un pachet de Fritos cu unt de arahide la fel de mult ca de un meniu degustare cu stele Michelin.

Libertatea de a fi „eu însumi”

După un sfert de secol trăit sub acoperire, criticul spune că se retrage fără regrete. Vrea să călătorească, să gătească acasă și, mai ales, să mănânce fără să-și facă griji că îi cade peruca.

„Va fi ciudat prima dată când voi face o rezervare sub numele meu adevărat și voi putea vorbi liber la masă”, a scris el în textul de adio. „Liber să fiu eu. Sunt curios, totuși, cine va întinde mâna primul spre nota de plată.”

Tom Sietsema rămâne o figură legendară a jurnalismului culinar american. Deopotrivă temut și respectat, el și-a încheiat cariera așa cum a trăit-o: cu o măsură perfectă între rafinament și curaj, lăsând în urmă o generație de bucătari care, poate pentru prima dată în 25 de ani, pot respira ușurați.

