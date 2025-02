Senatorul republican Lindsey Graham a declarat că opiniile sale cu privire la președintele Volodimir Zelenski s-au schimbat.

Graham, în trecut un apărător ferm al Ucrainei, a declarat reporterilor că Zelenski trebuie să demisioneze sau că altcineva trebuie să preia negocierile.

Senatorul republican de Carolina de Sud, Lindsey Graham, l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că s-a certat cu președintele Trump și vicepreședintele JD Vance în timpul unei întâlniri în Biroul Oval vineri, spunând reporterilor că liderul de la Kiev ar trebui să se gândească la viitorul său politic.

❝I don't know if we can ever do business with Zelenskyy again❞

❝I told Zelenskyy this morning 'don’t take the bait.' President Trump was in a very good mood last night❞

