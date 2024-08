Culisele acordului pentru cel mai spectaculos schimb de deținuți între Rusia și Occident, de la sfârșitul Războiului Rece. Doi ani de discuții secrete, mize mari

Joi, 1 august, când un asasin rus notoriu și un corespondent al unui ziar american s-au îmbarcat în avioane separate în Turcia, acest lucru a marcat punctul culminant al unui acord secret și dramatic de schimb de deținuți între Rusia și Occident, pentru care s-a negociat ani de zile, scrie BBC.

Originile acestui acord, care a implicat 26 de deținuți, pot fi urmărite în urmă până în 2022. Dar negocierile din culise dintre Rusia, SUA și patru țări europene s-au intensificat la începutul acestui an, mai ales în ultimele săptămâni, pe măsură ce un acord final devenea vizibil pentru toate părțile.

Aceste negocieri au fost uneori febrile și dificile. De asemenea, acestea au avut loc în timp ce tensiunile dintre SUA și Rusia au crescut din cauza războiului din Ucraina. „A fost punctul culminant al mai multor runde de negocieri complexe și minuțioase pe parcursul a foarte, foarte multe luni“, a declarat Jake Sullivan, consilierul american pentru securitate națională care a jucat un rol esențial în acord, la scurt timp după schimb.

Înalți oficiali de la Casa Albă au oferit o cronologie detaliată a evenimentelor. Ei au spus că primul indiciu că Moscova este deschisă la un acord a venit în toamna lui 2022.

SUA și Rusia negociaseră eliberarea lui Brittney Griner, vedeta americană de baschet care a fost arestată pentru deținere de ulei de canabis și trimisă într-o colonie penală rusă. Griner a fost în cele din urmă eliberat mai târziu în acel an, într-un schimb important cu traficantul de arme rus Viktor Bout.

Dar, în timpul acelor negocieri, au spus oficialii Casei Albe, Rusia a spus că dorește să asigure și eliberarea spionului asasinului Vadim Krasikov, care ispășea o închisoare pe viață în Germania pentru că a împușcat un cecen într-un parc aglomerat din Berlin, la ordinul direct al Kremlinului.

Sullivan i-a spus omologului său german că Rusia urmărește eliberarea lui Krasikov și a întrebat dacă Berlinul va lua în considerare eliberarea lui în schimbul lui Aleksei Navalnîi, liderul opoziției care era reținut în Rusia.

Germania, însă, a fost reticentă să elibereze un asasin care săvârșise o crimă atât de neplăcută pe teritoriul său.

Deși Sullivan nu a primit un răspuns definitiv de la Berlin, discuțiile inițiale din 2022, atât între SUA și Rusia, cât și între SUA și Germania, au contribuit la pregătirea terenului pentru acordul mai mare și mai complex încheiat în ultimele săptămâni, care a fost finalizat pe pista unui aeroport turc.

